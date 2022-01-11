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виплати (996) прокуратура (3635) Рівненщина (1133) лікарі (1269) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Головного лікаря на Рівненщині підозрюють у безпідставних виплатах понад 400 тис. грн за роботу з хворими на коронавірус, - прокуратура

Головного лікаря на Рівненщині підозрюють у безпідставних виплатах понад 400 тис. грн за роботу з хворими на коронавірус, - прокуратура

Головному лікарю одного з медзакладів Рівненщини повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненщини.

"Зловживаючи своїм службовим становищем, протягом квітня-червня 2021 року під час розподілу коштів, призначених для оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, безпідставно підписав накази, на основі яких нарахували та виплатили доплати працівникам, які за своїми функціональними обов’язками не могли залучатись і не залучались для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію. Таким чином державі завдано збитків на понад 400 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також читайте: Тисяча за вакцинацію. "Кіберполіція відстежуватиме підозрілі виплати", - Федоров

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Топ коментарі
+13
це місячна зарплата Серьоги Лещенка ! залиште лікаря в спокої !!
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11.01.2022 17:50
+11
Бл...! Не украл, а выдал в виде надбавок к нищенской зарплате врачам и медсестрам!!! Так за что щемить? Не поделился с чертями? Или может все же главврач решает, какие медработники задействованы в борьбе с COVID-19, а не прокуроры?
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11.01.2022 18:03
+9
все это отвод глаз от скумбрии по 8
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11.01.2022 17:49
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просто заберите у главдохтора опцию главбуха...
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11.01.2022 17:41 Відповісти
полицейским положенные по закону ковидные не платят, врачам платят, но это оказывается незаконно; теперь полиция будет расследовать - почему врачам платят, а им нет!
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11.01.2022 17:57 Відповісти
а Бог велів ділитись...
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11.01.2022 18:01 Відповісти
А ведь можно было построить 200 м дороги...
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11.01.2022 17:43 Відповісти
стэжкы...
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11.01.2022 17:45 Відповісти
Извините, запутался в запятых...
... 20 м дороги...
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11.01.2022 17:46 Відповісти
И доктору бы была польза.
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11.01.2022 17:54 Відповісти
2 м дороги....ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО....
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11.01.2022 18:25 Відповісти
Потому эта музыка будет вечной.
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11.01.2022 17:46 Відповісти
все это отвод глаз от скумбрии по 8
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11.01.2022 17:49 Відповісти
це місячна зарплата Серьоги Лещенка ! залиште лікаря в спокої !!
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11.01.2022 17:50 Відповісти
і таке по всіх опорних де лікують - тіпа лікують ковід...
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11.01.2022 18:00 Відповісти
Посчитали что медсестры дофига получили.
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11.01.2022 18:48 Відповісти
В смысле?где не лечат ковид надбавок не дают-только в ковидные больницы... ,а доктор преступник ,оказывается ,что добавил зарплату всему персоналу,а не взял излишек себе ...
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11.01.2022 19:13 Відповісти
иначе разбегаются люди после реформы Ссюпрун! Таким способом задерживают кадры.
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11.01.2022 20:23 Відповісти
Очень мутно написали...
Огласите должности...
Может человек работал ещё и в отделении на 0,5 ставки...
В ковид больницах постоянно персонала не хватало, все с переработками вкалывали...
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11.01.2022 21:44 Відповісти
почему скромничаем страна должна знать своих героев

Головним лікарем, якому сьогодні слідчі повідомили про підозру у розтраті понад 400 тисяч гривень, є представник партії "Свобода", керівник Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Бортнік.
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11.01.2022 22:16 Відповісти
Мне не нужно знать его политическую платформу...
Мне интересно какие должности занимают работники, которые получили "не заслуженно" ковид надбавки и за какую проделанную по факту работу, на основании какого табеля??? Это в статье не озвученно...

Вариант "политического заказа" , я при этом не исключаю совершенно.
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11.01.2022 22:30 Відповісти
Все это понятно . И никто об этом не спорит. Но почему то автор статьи стыдливо молчит о фамилии и имени "героя".
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11.01.2022 22:39 Відповісти
Бл...! Не украл, а выдал в виде надбавок к нищенской зарплате врачам и медсестрам!!! Так за что щемить? Не поделился с чертями? Или может все же главврач решает, какие медработники задействованы в борьбе с COVID-19, а не прокуроры?
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11.01.2022 18:03 Відповісти
более того, например водителям скорой, перевозящей таких больных, не всегда положены такие надбавки (даже некоторым врачам бригады - тоже) - ведь они типа не лечат ковидников....
(только если кто-то из них заболел, есть возможность доказать что это было "на производстве")
поэтому некоторым главврачам и приходится нарушать законы...
обидно, когда действительно выписывают "ковидную прибавку" например, бухгалтеру или менеджеру по кадрам или юристу... и прочим далеким от инфекции но близким к распределению...
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11.01.2022 18:53 Відповісти
Доказати неможливо. У нас все ПМСД перехворіло. Всі інфікувалися ;у вільний від роботи час;.
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11.01.2022 18:57 Відповісти
так... це важко - стребувати с держави своє... (хоча обіцянок-цяцянок до тім"я)
(навіть сім"ям померлих від ковіду мед працівнииків не часто вдається доказати це)
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11.01.2022 19:00 Відповісти
Була фельдшерка, померла. Але з ковідом ;не працювала;, так що поховали та й усе. Та що далеко шукати- у мене санітарка ледь дуба не дала. Тут на прийом ідуть, там на крапельниці, а вона миє все біга. Поряд тут старша АЗПСМ місяць під концентратором... Теж вважається що не на роботі.
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11.01.2022 19:15 Відповісти
отож..."у вільний від роботи час" !
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11.01.2022 19:01 Відповісти
Ну звичайно. Наприклад, первинка не працює з ковідом. Так вважається.
Але куди хворий іде в першу чергу?
Саме так. Не в ковідне відділення, а до сімейного.
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11.01.2022 18:06 Відповісти
Так . У меня семейный врач два раза переболела...
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11.01.2022 22:53 Відповісти
А в рептилоїдів з Нубіру віриш?
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11.01.2022 18:14 Відповісти
Бот ти б в школі довчився спочатку потім б х... писав
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11.01.2022 21:15 Відповісти
Що, за болюче зачепив? Шапочку з фольги поправив хоч?
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11.01.2022 21:20 Відповісти
Звиздец...если больница ковидная,то причастен к лечению весь персонал,но зекрысам все мало -решили и это себе в карман положить
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11.01.2022 19:07 Відповісти
Звиздец... Персонал больницы - не только врачи и медсёстры. Не рассматриваете такую ситуацию, что дядя главврач выплачивал надбавку, скажем завхозу, и дерибанил с ним эти деньги?
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11.01.2022 19:36 Відповісти
С чего бы главрач дерибанил деньги с завхозом?до этого только зекрыса смогла опуститься )
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11.01.2022 19:41 Відповісти
Диствительно, с чего бы это главврачу дерибанить бюджет больнички? Как я мог такое подумать?! Кристальной же души люди были. Честные до мозга костей и кончиков волос на ногах... Как и все чиновники с депутатами всех мастей. До 19-го года.
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12.01.2022 13:04 Відповісти
завхозы тоже нужны, а по реформе Ссюпрун это не предусмотрено!
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11.01.2022 20:25 Відповісти
Если в здании находятся коронавирусные пациенты, то все работающие в нём и посетители есть потенциальными контактёрами. Значит доплатчивать нужно всем, включая завхоза. Или вирус не такой уж и страшный и нас обманывали? Тогда нужно привлечь тех кто распилил на это дело 35 000 000 000.
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11.01.2022 21:33 Відповісти
Яркая у Вас логика... Как новый телевизор. Доплаты предусмотрены персоналу, задействованному в процессе лечения ковидных больных, а не "контактёрам". В статье чёрным по белому написано :"...безосновательно подписал приказы, на основании которых начислили и выплатили доплаты работникам, которые по своим функциональным обязанностям не могли привлекаться и не привлекались для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19...".
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12.01.2022 14:41 Відповісти
 
 