Головного лікаря на Рівненщині підозрюють у безпідставних виплатах понад 400 тис. грн за роботу з хворими на коронавірус, - прокуратура

Головному лікарю одного з медзакладів Рівненщини повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненщини.

"Зловживаючи своїм службовим становищем, протягом квітня-червня 2021 року під час розподілу коштів, призначених для оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, безпідставно підписав накази, на основі яких нарахували та виплатили доплати працівникам, які за своїми функціональними обов’язками не могли залучатись і не залучались для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію. Таким чином державі завдано збитків на понад 400 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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