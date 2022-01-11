Головного лікаря на Рівненщині підозрюють у безпідставних виплатах понад 400 тис. грн за роботу з хворими на коронавірус, - прокуратура
Головному лікарю одного з медзакладів Рівненщини повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненщини.
"Зловживаючи своїм службовим становищем, протягом квітня-червня 2021 року під час розподілу коштів, призначених для оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, безпідставно підписав накази, на основі яких нарахували та виплатили доплати працівникам, які за своїми функціональними обов’язками не могли залучатись і не залучались для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію. Таким чином державі завдано збитків на понад 400 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Будь ласка, зачекайте...
... 20 м дороги...
Огласите должности...
Может человек работал ещё и в отделении на 0,5 ставки...
В ковид больницах постоянно персонала не хватало, все с переработками вкалывали...
Головним лікарем, якому сьогодні слідчі повідомили про підозру у розтраті понад 400 тисяч гривень, є представник партії "Свобода", керівник Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Бортнік.
Мне интересно какие должности занимают работники, которые получили "не заслуженно" ковид надбавки и за какую проделанную по факту работу, на основании какого табеля??? Это в статье не озвученно...
Вариант "политического заказа" , я при этом не исключаю совершенно.
(только если кто-то из них заболел, есть возможность доказать что это было "на производстве")
поэтому некоторым главврачам и приходится нарушать законы...
обидно, когда действительно выписывают "ковидную прибавку" например, бухгалтеру или менеджеру по кадрам или юристу... и прочим далеким от инфекции но близким к распределению...
(навіть сім"ям померлих від ковіду мед працівнииків не часто вдається доказати це)
Але куди хворий іде в першу чергу?
Саме так. Не в ковідне відділення, а до сімейного.