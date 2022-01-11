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Держприкордонслужба (5686) кордон (4642) росія (63614) Демченко Андрій (320)

Поблизу кордонів України не спостерігається будь-яких переміщень техніки чи військ, - Держприкордонслужба

Поблизу кордонів України не спостерігається будь-яких переміщень техніки чи військ, - Держприкордонслужба

У зв'язку з військовими навчаннями на території РФ поблизу кордонів України не спостерігається будь-яких переміщень техніки чи військ.

Про це сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонники України продовжують посилено нести службу на кордоні з РФ. Поряд кордону на суміжній території ми не спостерігаємо переміщення техніки чи військовослужбовців ЗС РФ. Водночас ми враховуємо у своїй оперативно-службовій діяльності інформацію, пов'язану з військовими навчаннями в РФ", - сказав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про нові військові навчання біля кордону з Україною

Він також додав, що на кордоні з Білоруссю ситуація спокійна. "Змін, які б суттєво впливали на стан охорони кордону, немає", - додав він.

Як повідомлялося, війська Російської Федерації почали навчання поблизу кордонів України - на території Воронезької, Білгородської, Брянської та Смоленської областей.
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Топ коментарі
+4
Не забывайте о том, что перед грозой всегда тихо!
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11.01.2022 20:17
+3
Це погранці в бінокль з лісу заглядали на кацапские рощи, метрів 500 - 900 вглубь
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11.01.2022 18:23
+3
В ста метрах от границ Украины не наблюдается каких-либо перемещений техники или войск.
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11.01.2022 20:20
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Спіть спокійно жителі... Багдаду
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11.01.2022 18:16 Відповісти
Хтось із двох бреше : 1.Або Захід прагне нас залякати, щоб Україна погодилася на капітуляцію і вони виглядали нашими спасатєлями. 2, Брешуть наші всі спецслужби, навіщо?
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11.01.2022 18:34 Відповісти
Щоб не було паніки інвесторів.
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11.01.2022 19:43 Відповісти
"Захід прагне нас залякати, щоб Україна погодилася на капітуляцію"

В чем смысл этой фразы?
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11.01.2022 20:43 Відповісти
Це погранці в бінокль з лісу заглядали на кацапские рощи, метрів 500 - 900 вглубь
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11.01.2022 18:23 Відповісти
Та не. Просто с будуна никого не видел
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11.01.2022 20:18 Відповісти
Не забывайте о том, что перед грозой всегда тихо!
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11.01.2022 20:17 Відповісти
В ста метрах от границ Украины не наблюдается каких-либо перемещений техники или войск.
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11.01.2022 20:20 Відповісти
Такое ощущение, что все ждут не дождутся, да когда же они уже нападут.
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11.01.2022 21:12 Відповісти
А если по серьёзному, то какая то чушь с этим ожиданием нападения. Что бы ввести войска, надо же предварительно подготовить внутреннее общественное мнение. Сформировать негативный фон вокруг Украинцев, что бы рука поднялась их убивать. А пока, что мы наблюдаем действия диаметрально противоположные. С экранов телевизоров льётся песня о братьях одурманенных и заблудших, что они хорошие, только немного дурные. Кому то выгодно нагнетать обстановку.
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11.01.2022 21:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lj7A5G_Qj8A После унижения в Женеве Кремль начал танковые учения на границе с Украиной
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11.01.2022 21:51 Відповісти
вам скинутися смс-ми на окуляри чи на метровий .!. ?????
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11.01.2022 22:56 Відповісти
Все видят кацапов - а погранцы нет !?
Может это приказ такой от главкАмандира - пока я в отпуске меня не тревожить !?...
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12.01.2022 00:24 Відповісти
.... ну, хоть в бинокль посмотрите, погранцы...
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12.01.2022 05:28 Відповісти
 
 