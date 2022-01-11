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дослідження (601) госпіталізація (187) коронавірус (19920)

Ризик госпіталізації після зараження штамом "Омікрон" на 50% нижчий порівняно зі штамом "Дельта", - ЕМА

Ризик госпіталізації після зараження штамом

Ризик госпіталізації після зараження штамом коронавірусу COVID-19 "Омікрон" приблизно на 50% нижчий порівняно зі штамом "Дельта".

Про це заявив у вівторок керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Марко Кавалері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням а Ітерфакс-Україна.

"Схоже, що штам "Омікрон" призводить до менш важкого перебігу хвороби, ніж штам "Дельта", - заявив під час пресбрифінгу EMA доктор Кавалері. Він зазначив, що потрібно більше даних, зокрема даних досліджень у групах ризику, щоб повністю переконатися у цьому.

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Кавалері також зазначив, що "Омікрон" водночас особливо заразний, що призводить до високої кількості інфікованих, тому необхідно бути обережними і не вважати новий штам "легким захворюванням".

Він також зазначив, що "переважна більшість тяжких випадків захворювання припадає на невакцинованих людей".

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"Омікрон" виявили у листопаді минулого року на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.
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типа они на дому доить совсем не умеют...
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11.01.2022 18:54 Відповісти
А наші чекають поки той макрон приплентається і до нас. Перекрили б кордони з мишебраттями та ордою, щоб зараза не перла, і був би ефект вже зараз. Так ні! Верещучка наверещала, щоб усяких любітєлєй рускага міра без ізоляціі і без обліку у "дій вдома" пущщать, щоб розносили заразу і далі. Але при цьому вони у найближчі два тижні очікують н-ну хвилю. Дoвбoйoби. Або диверсанти.
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11.01.2022 19:56 Відповісти
ха.. а почему тогда не говорят что этим штаммом болеют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАКЦИНИРОВАННЫЕ !!! совпадение !?
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12.01.2022 00:05 Відповісти
Велика родина молдаван-нонваксів сидить з омікроном на карантині в Італії. Всі вакциновані, хто з ними контактував - не заразились.
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12.01.2022 00:40 Відповісти
ответь - как они определили что это "омикрон" если нет тестов и нет генома возбудителя !? с потолка !?
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12.01.2022 00:55 Відповісти
Фантазии
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12.01.2022 01:28 Відповісти
"У ВООЗ заявили, що бустери не допоможуть, і закликали створити нові COVID-вакцини."
А не пошли бы они нах в тюрьму за эксперименты над человечеством !? ТВАРИ
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12.01.2022 00:52 Відповісти
Наступят последние времена когда 9 людей (шизофреников-дебилов скорее всего) придут к одному здоровому и скажут ему - ты сильно болен, потому что ты ни такой как мы."
Старец Антоний Великий
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12.01.2022 01:03 Відповісти
Меня больше интересует другое: переболевший омикроном человек имеет антитела от других штамов ковида? Если имеет, то это почти аналог вакцины, только бесплатный и с доставкой.
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12.01.2022 06:30 Відповісти
 
 