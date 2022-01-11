УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5661 відвідувач онлайн
Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
1 780 67
Зеленський (22459) Іран (1974) Канада (2115) Трюдо Джастін (334)

Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на Донбасі та зусилля по виплаті Іраном компенсації родинам жертв збитого літака "МАУ"

Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на Донбасі та зусилля по виплаті Іраном компенсації родинам жертв збитого літака

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у Twitter.

"Поговорив телефоном із Джастіном Трюдо. Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії UNIFIER і домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи PS752", - написав Зеленський.

Також читайте: Канада стурбована російськими військовими маневрами поблизу України, - Трюдо

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Покажіть вже того зеленського.
Де він ?
показати весь коментар
11.01.2022 19:03
+10
А Трюдо об этом знает?
показати весь коментар
11.01.2022 19:12
+10
показати весь коментар
11.01.2022 19:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покажіть вже того зеленського.
Де він ?
показати весь коментар
11.01.2022 19:03 Відповісти
не можно , він відпочиває після відпочинку !
показати весь коментар
11.01.2022 19:32 Відповісти
Двойника подсунут , Ксения ! Или компьютерную анимацию... 😃
показати весь коментар
11.01.2022 19:33 Відповісти
Та вчора ж селфі викладав.
показати весь коментар
11.01.2022 21:03 Відповісти
зеУБЛЮДКИ ПРОСТО СТЕБУТСЯ НАД НАРИДОМ
показати весь коментар
11.01.2022 21:43 Відповісти
Брешут ,зеМАКАКА В БЕГАХ
показати весь коментар
11.01.2022 21:58 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 19:07 Відповісти
Работает президент.
показати весь коментар
11.01.2022 19:10 Відповісти
давай докази що він работает.
показати весь коментар
11.01.2022 19:12 Відповісти
Угу, личная страничка Моники в Твиттере - ну очень уважаемый источник информации.
показати весь коментар
11.01.2022 19:13 Відповісти
Ну, то, шо зеленая русня до сих пор обсасывает московитские фейки - как раз неудивительно. Вам за это срублишки и платят.
показати весь коментар
11.01.2022 19:36 Відповісти
Я комментирую новость на цензоре, ты заглючил.
показати весь коментар
11.01.2022 19:36 Відповісти
Угу. Вам за чтение не платят. В статье ссылка на Твиттер Нелоха.
показати весь коментар
11.01.2022 19:37 Відповісти
Пуся нарисовался
показати весь коментар
11.01.2022 19:43 Відповісти
А Трюдо об этом знает?
показати весь коментар
11.01.2022 19:12 Відповісти
ні. це оп разим з мішанькю падальяком ва всю пихтять на політичній сцені.
показати весь коментар
11.01.2022 19:17 Відповісти
Предствате себе, знает. https://pm.gc.ca/en/news/itineraries/2022/01/10/prime-ministers-itinerary-tuesday-january-11-2022 Prime Minister's itinerary for Tuesday, January 11, 2022 Private meetings

The Prime Minister will speak with the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.
показати весь коментар
11.01.2022 19:45 Відповісти
И где там про уже состоявшийся разговор?
показати весь коментар
11.01.2022 19:47 Відповісти
Следите за обновлениями по ссылке, будет вам счастье.
показати весь коментар
11.01.2022 19:55 Відповісти
Счастье у меня свое.От зепропагандонов не зависит.
показати весь коментар
11.01.2022 19:56 Відповісти
Вы и Трюдо к зепропагандонов приписали? Под кровать заглните, может и там зепропагандон сидит.
показати весь коментар
11.01.2022 19:59 Відповісти
При чем тут Трюдо? Я про того, кто тужится оправдать очередное исчезновение гнусавой крысы ссылками на вчерашние события о возможном разговоре.
показати весь коментар
11.01.2022 20:01 Відповісти
У вас есть информация, что этот разговор не состоялся? Надежный источник? Знающий-человек-нет-смысла-врать? Ну так огласите. Проследим за обновлением новостей на сайте Трюдо и будем знать можно ли доверять вашему надежному источнику.
показати весь коментар
11.01.2022 20:25 Відповісти
Есть факты о том, шо в прошлый раз гнусавая крыса поехала в Буковель, а оказалась в Омане. Нет фактов о том, шо оно в Украине. Последняя фотка - как оно бухает со своими руснявыми друганами дерьмаком и демченко. А #ОПа вчера разместила фотку с ним за сентябрь прошлого года. Так где этот московитский выкидышь?
показати весь коментар
11.01.2022 20:30 Відповісти
Не понятно почему вы задаете эти вопросы мне. Если хотите, чтобы Президент Украины ежедневно отчитывался перед вами о месте пребывания - подайте соответствующую петицию на официальном сайте, только сначала получите украинское гражданство. Изначально вы спросили знает ли Трюдо о том, что что сегодня он разговаривал с Зеленским. Я вам показал, что да, вероятно знает, по крайней мере разговоро на сегодня планировался.
показати весь коментар
11.01.2022 20:42 Відповісти
А шо,у вас Трюдо тоже вот так раз в пару месяцев исчезает неизвестно куда? Такие "правила" есть только в странах-помойках типа красной кореи или вонючей московии. Только там фюрерки ни перед кем не отчитываются.
показати весь коментар
11.01.2022 20:48 Відповісти
Угу, помнится. А еще помнится, шо один вЯЯличайший лидер современности гнусавил шо президент воюющей страны не имеет права на отдых, под восторженное мычание стада. А теперь это стадо раз в два месяца рассказывает, шо президент не должен ни перед кем отчитываться за свои отдыхи.
показати весь коментар
11.01.2022 21:05 Відповісти
Ну отчитался сегодня Зеленский о разговоре с Трюдо. Тут же секта объявила что никакого разговора не было. ( вы мне сами тут это доказывали)
показати весь коментар
11.01.2022 21:13 Відповісти
Угу, мы все верим Нелоху. Особенно после его телепортации из Буковеля в Оман.Шо там, кстати, с многомиллиардными инвестициями из Омана? Нашли уже?
показати весь коментар
11.01.2022 21:15 Відповісти
Т.е. Зеленский, таки отчитывается о своем отдыхе и передвижениях, но но вы не верите, и требуете чтобы он отчитывался так что-бы самый неверующй поверил, чтобы на каждый шаг - железобетонное доказательство.
показати весь коментар
11.01.2022 21:45 Відповісти
Когда это оно отчитывается? Оно начинает бормотать отмазки, когда его уже поймали. Я же помню 84 абсолютно правдивые версии #ОПы о его пребывании в Омане. И врут об этом зеленые по сей день.Это уже не говоря о его визге в 2019 за то, шо президент воюющей страны не имеет права на отдых.
показати весь коментар
11.01.2022 21:54 Відповісти
В догонку. https://pm.gc.ca/en/news/readouts/2022/01/11/prime-minister-justin-trudeau-speaks-president-ukraine-volodymyr-zelenskyy Prime Minister Justin Trudeau speaks with President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy . Разговор состоялся, сворачивайте истерики.
показати весь коментар
12.01.2022 20:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8_8q_WcqhW8 Зеленський, ухвалюй потрібні народу закони або йди геть! - Доротич
показати весь коментар
11.01.2022 19:15 Відповісти
Зеленский может только подписьівать законьі , президент - не Рада .
показати весь коментар
11.01.2022 19:35 Відповісти
Как то пофиг,что оно не рада -у зекрысы монобольшинство )
показати весь коментар
11.01.2022 19:38 Відповісти
рада яким боком до законів зєленського?
показати весь коментар
11.01.2022 20:30 Відповісти
занюханий работаєт....

показати весь коментар
11.01.2022 19:15 Відповісти
Кстати только сейчас в голову пришло: как же это удобно носить зеледентом специальную маску, пропитанную отнюдь не тальком белого цвета...
показати весь коментар
11.01.2022 20:04 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 19:18 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 19:45 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 19:52 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 20:12 Відповісти
когда оно успело... что поговорило... на каком языке? позор! ПОЗОР УКРАИНЫ! неужели 17 января станет его последним днем в жизни? дай Бог! такой ушлепок не должен управлять Украиной...
показати весь коментар
11.01.2022 19:57 Відповісти
Дивно, що в цьому твіті нема згадки теми "олігархів". Та й за конкурс з обрання голови САП замовчано... Я вже не кажу політичні переслідування...
показати весь коментар
11.01.2022 19:57 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 20:01 Відповісти
А осел зелений....
показати весь коментар
11.01.2022 21:05 Відповісти
...и в бронежилете...
показати весь коментар
11.01.2022 22:42 Відповісти
трюдо у захваті
показати весь коментар
11.01.2022 20:12 Відповісти
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1480954801538023425 40 мин



"Президент не може відпочивати, коли в країні йде війна" (В.Зеленський, 2019)



показати весь коментар
11.01.2022 20:16 Відповісти
Зі слів Першої Скумбрії?
показати весь коментар
11.01.2022 20:20 Відповісти
Зєлєнскій прінял посла Парагвая за посла Португалії і імел с нім бєсєду...
показати весь коментар
11.01.2022 20:27 Відповісти
На фотке щеки зеленского позапрошлогодние.

Зашёл в Твиттер по ссылке, как же в коментах клоуна поносят... Какой второй срок нах? Нам скармливают фейковые рейтинги.
показати весь коментар
11.01.2022 20:29 Відповісти
Даааа, добрый Украинский народ Нелоху накидал теплых слов...
показати весь коментар
11.01.2022 20:45 Відповісти
Зеля не скоро з'явиться. Він дуже засмучений, що Захід не пішов назустріч вимогам Путлера. Йому було б легше зливати країну, якби всі країни НАТО поступилися Московії.
показати весь коментар
11.01.2022 20:32 Відповісти
Допоможіть Даші знайти Еріку
показати весь коментар
11.01.2022 22:09 Відповісти
Невже з курорти Витягнули? Хтось у Твіттері склав фотомапу курортів: За 2,5 роки своєї каденції Зеленський УЖЕ провів на відпочинку 214 днів!!!!!!!!!!!.......963 дня у владі,214 днів отпусків, а ще в нього по суботах та неділях вихідні, це ще 275 діб. У середньому, "Бубочка працює 3.5 дні у недію, та 3,5 дні у неділю відпочивае.
показати весь коментар
11.01.2022 22:54 Відповісти
Дякую вам, ЗеБiли, дуже дякую))

ваш НеЛох. цьомки. baci.❤️

https://static.apostrophe.ua/uploads/image/1a1099cd5fc9864db9a2af58a672e435.jpg
показати весь коментар
12.01.2022 00:00 Відповісти
 
 