Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на Донбасі та зусилля по виплаті Іраном компенсації родинам жертв збитого літака "МАУ"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у Twitter.
"Поговорив телефоном із Джастіном Трюдо. Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії UNIFIER і домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи PS752", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+11 Ksenia VB
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+10 Maxim Ak-Murza
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+10 Zelya Vsyo
показати весь коментар11.01.2022 19:52
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Будь ласка, зачекайте...
Де він ?
The Prime Minister will speak with the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.
@durdominua
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https://twitter.com/durdominua/status/1480954801538023425 40 мин
"Президент не може відпочивати, коли в країні йде війна" (В.Зеленський, 2019)
Зашёл в Твиттер по ссылке, как же в коментах клоуна поносят... Какой второй срок нах? Нам скармливают фейковые рейтинги.
ваш НеЛох. цьомки. baci.❤️
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