Принцип "відкритих дверей" НАТО не може бути переглянутий, - посол США в РФ Салліван
Принцип "відкритих дверей" НАТО не можна переглянути, вважає посол США в РФ Джон Салліван.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дождь" (визнаний в РФ ЗМІ-іноагентом), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Перегляд? Ні. Це ж принцип, який пройшов перевірку часом, відколи в 1949 році було прийнято Північноатлантичний договір", - сказав він.
За словами глави американської дипмісії, у 1949 році "це був ключовий пункт договору". Салліван зазначив, що цей пункт "згадувався не лише Україною чи Грузією, а й іншими країнами, з якими НАТО має взаємовідносини, які в якийсь момент у майбутньому можуть вирішити, що хочуть приєднатися до Альянсу". Серед таких країн він згадав Фінляндію та Швецію.
За словами Саллівана, не можна сказати, що переговори Росії та США в Женеві завершилися провалом.
"Це зовсім не так", - сказав посол, відповідаючи на запитання про те, чи можна вважати провалом переговори, що відбулися напередодні в Женеві.
"Але зрештою він (провал - ред.) може настати", - наголосив глава американської дипмісії.
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шантажист долбанный
думаю и хуссейн и каддафи однажды горько пожалели,что вовремя не самоубились
фіни не встигнуть відкрити рота і вже будуть в НАТО.
Моня Байдена на"""бав, МВФ на""бав, 73 % лохторату на"""бав.
відкриті, тільки не для України.
1. Рашу послали лесом.
2. Раше сказали: мы готовы и дальше разговаривать - подавайте нам новые хотелки, мы их обязательно рассмотрим.
3. США и НАТО не возражают, что раша-СМИ выдаст итоги переговоров так: очередная победа Путина - президент РФ предотвратил ядерную войну.
Качества, которые поощряются и прививаются с детства в рашке-говняшке:
антипатия
благоговение перед начальством
влечение к национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
влюблённость в национального лидера ботоксного Сцарька-путятишну
восхищение национальным лидером ботоксным Сцарьком-путятишной
восторг от национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
привязанность к национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
трепет перед национальным лидером ботоксным Сцарьком-путятишной
враждебность ко всему нерашкиному-говняшкиному
неописуемая гордость за рашку-говняшку
зависть
злорадство
любовь к рашке-говняшке и её национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
надежда на скорый развал американской экономики, ЕС и, как следствие, наступление светлого будущего в рашке-говняшке
напряжённость неважно в чём
ненависть не важно к чему
неприятие не важно чего
обида не важно на что
безапелляционная уверенность в правильности курса национального лидера ботоксного Сцарька-путятишной
ностальгия по светлому имперскому прошлому Рашки-говняшки и её мегаимерскому будущему, как оно красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
отвращение и непримиримость к врагам рашки-говняшки
презрение к национал-предателям интересов рашки-говняшки на Синайском полуострове
пренебрежение к тяготам жизни в рашке-говняшке
радость от осознания причастности к рашке-говняшке и её ведущей роли в мировой истории
генетическая неспособность к разочарованию от тягот жизни в рашке-говняшке
скорбь о величайшей геополитической катастрофе, в результате которой на свет появилась рашка-говняшка
животный страх перед костлявой рукой рынка
тоска о былой славе рашки-говняшки
удивление санкциям, объявленным рашке-говняшке ни с того, ни с сего
эйфория от внешнеполитических успехов национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
энтузиазм от достижений национальной экономики и её лидерства в мировой экономике, как это красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
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