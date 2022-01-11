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Принцип "відкритих дверей" НАТО не може бути переглянутий, - посол США в РФ Салліван

Принцип

Принцип "відкритих дверей" НАТО не можна переглянути, вважає посол США в РФ Джон Салліван.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дождь" (визнаний в РФ ЗМІ-іноагентом), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перегляд? Ні. Це ж принцип, який пройшов перевірку часом, відколи в 1949 році було прийнято Північноатлантичний договір", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресмени США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс"

За словами глави американської дипмісії, у 1949 році "це був ключовий пункт договору". Салліван зазначив, що цей пункт "згадувався не лише Україною чи Грузією, а й іншими країнами, з якими НАТО має взаємовідносини, які в якийсь момент у майбутньому можуть вирішити, що хочуть приєднатися до Альянсу". Серед таких країн він згадав Фінляндію та Швецію.

За словами Саллівана, не можна сказати, що переговори Росії та США в Женеві завершилися провалом.

"Це зовсім не так", - сказав посол, відповідаючи на запитання про те, чи можна вважати провалом переговори, що відбулися напередодні в Женеві.

Також читайте: Невступ України та Грузії до НАТО є питанням національної безпеки для Росії, - МЗС РФ

"Але зрештою він (провал - ред.) може настати", - наголосив глава американської дипмісії.
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Топ коментарі
+16
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11.01.2022 19:28
+12
Чуркин не дождется , когда Рябкова тоже кондратий хватит , от натуги !😃
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11.01.2022 19:27
+11
короче поводили по губам кацапам Америкоси з їхніми ультиматумами
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11.01.2022 19:16
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короче поводили по губам кацапам Америкоси з їхніми ультиматумами
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11.01.2022 19:16 Відповісти
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11.01.2022 20:05 Відповісти
Чуркин не дождется , когда Рябкова тоже кондратий хватит , от натуги !😃
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11.01.2022 19:27 Відповісти
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11.01.2022 19:28 Відповісти
когда кум хочет трахнуть куму а муж кумы, "шантажирует" что убьет.
шантажист долбанный
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11.01.2022 19:35 Відповісти
"Совершенно замечательный *******" Надо записать в блокнотик, хорошее выражение характеризующее лишнехромосомных
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11.01.2022 22:07 Відповісти
Пуйло злякалося і повісилося Або як трахали їжачки кактуса
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11.01.2022 19:29 Відповісти
Бункерфюрер опять начал выдавать рекордные объемы газа собственной генерации в глубинах своего бункера. Лед на подземном катке оказался все ближе к жидкой вонючей водичке желтого цвета, которой как из брандспойта будут заливать в виде росы глаза рабссиянам из телевизора.
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11.01.2022 19:53 Відповісти
гы... бы не исключал однажды и этого варианта.ну может не повесился,а ,скажем,выпил стакан новичка...
думаю и хуссейн и каддафи однажды горько пожалели,что вовремя не самоубились
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11.01.2022 20:06 Відповісти
які нах"й відкриті двері?
фіни не встигнуть відкрити рота і вже будуть в НАТО.
Моня Байдена на"""бав, МВФ на""бав, 73 % лохторату на"""бав.
відкриті, тільки не для України.
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11.01.2022 19:30 Відповісти
Рябков спросил у НАТО : "Что передать мой корль ????". НАТО ответила Рябкву : "Передай свой король мой пламенный привет"
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11.01.2022 19:34 Відповісти
Итоги переговоров:

1. Рашу послали лесом.

2. Раше сказали: мы готовы и дальше разговаривать - подавайте нам новые хотелки, мы их обязательно рассмотрим.

3. США и НАТО не возражают, что раша-СМИ выдаст итоги переговоров так: очередная победа Путина - президент РФ предотвратил ядерную войну.
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11.01.2022 19:43 Відповісти
Меморандум по не расширению НАТО надо написать на обратной стороне Будапештского Меморандума. И повесить его у }{уйла в бункерном сортире. Пусть читает:
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11.01.2022 19:43 Відповісти
Как сказал один нормальный татарин в в рулетке, если что случится мы спалим Москву.
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11.01.2022 19:52 Відповісти
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11.01.2022 20:30 Відповісти
Ситуація вимагає негайний вступ України в ПДПЧ і в НАТО! І звичайно ж не кацапурам, і їх главарю фашисту )(уйлу, або його холуям продажним яничарам Іудам капітулянтам з 5 кремлівської колони в Україні. Не їм вирішувати в які військові та політичні блоки приєднуватися і де і з ким бути суверенній Україні. Так ось в НАТО за всіма опитуваннями прагнуть абсолютна більшість опитаних українців, і безпеку України в складі цього дружнього нам Альянсу буде вирішувати тільки народ України. А ситуація с тимчасово окупованими проклятими кремлівськими загарбниками суверенної української території Криму і Донбасу вона просто не дає нам інших варіантів захисту територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Це і означає що питання захисту святого нашої вільної української Батьківщини від зазіхань на її суверенітет від озвірілих кривавих московських орд маніяка фашиста )(уйла, можливе тільки з негайним вступом України в братній альянс НАТО і ЄС.-
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11.01.2022 20:27 Відповісти
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11.01.2022 20:39 Відповісти
Півень теж птах, тіко не літає
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11.01.2022 21:23 Відповісти
Гражданин рашки-говняшки имеет право сделать свою совесть свободной, очистив её от таких ненужных чувств как честность, стыд, грусть, застенчивость, симпатия, сострадание, жалость, сожаление, вина, раскаяние, беспокойство, возмущение социальной несправедливостью, благодарность и проч. мешающей жить ерунды.

Качества, которые поощряются и прививаются с детства в рашке-говняшке:

антипатия
благоговение перед начальством
влечение к национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
влюблённость в национального лидера ботоксного Сцарька-путятишну
восхищение национальным лидером ботоксным Сцарьком-путятишной
восторг от национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
привязанность к национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
трепет перед национальным лидером ботоксным Сцарьком-путятишной
враждебность ко всему нерашкиному-говняшкиному
неописуемая гордость за рашку-говняшку
зависть
злорадство
любовь к рашке-говняшке и её национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
надежда на скорый развал американской экономики, ЕС и, как следствие, наступление светлого будущего в рашке-говняшке
напряжённость неважно в чём
ненависть не важно к чему
неприятие не важно чего
обида не важно на что
безапелляционная уверенность в правильности курса национального лидера ботоксного Сцарька-путятишной
ностальгия по светлому имперскому прошлому Рашки-говняшки и её мегаимерскому будущему, как оно красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
отвращение и непримиримость к врагам рашки-говняшки
презрение к национал-предателям интересов рашки-говняшки на Синайском полуострове
пренебрежение к тяготам жизни в рашке-говняшке
радость от осознания причастности к рашке-говняшке и её ведущей роли в мировой истории
генетическая неспособность к разочарованию от тягот жизни в рашке-говняшке
скорбь о величайшей геополитической катастрофе, в результате которой на свет появилась рашка-говняшка
животный страх перед костлявой рукой рынка
тоска о былой славе рашки-говняшки
удивление санкциям, объявленным рашке-говняшке ни с того, ни с сего
эйфория от внешнеполитических успехов национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
энтузиазм от достижений национальной экономики и её лидерства в мировой экономике, как это красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSeg_Wwbx3ygEa4wcS46UyQ7lmd6HpdaChhw&usqp=CAU
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11.01.2022 21:46 Відповісти
 
 