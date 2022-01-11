Очікуємо, що Росія почне виконувати рішення Паризького саміту 2019 року і доєднається до підготовки нової зустрічі нормандської четвірки, - Никифоров

Україна готова до пошуку в різних форматах шляхів мирного врегулювання на Донбасі та очікує нової зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна зацікавлена якнайшвидше вирішити конфлікт на сході, причому мирним шляхом. Ми готові шукати рішення абсолютно в усіх форматах — і в нових, і в реанімованих старих", - зазначив речник глави держави.

Він повідомив, що на зустрічі в Києві президент Володимир Зеленський запевнив радників лідерів Франції і Німеччини, що Україна неухильно дотримується рішень Паризького саміту 2019 року та готова до організації нової зустрічі.

"Потребу в такій зустрічі, з їхніх слів, бачить і Франція, і Німеччина, тож разом очікуємо, що і Росія, по-перше, почне виконувати рішення Паризького саміту 2019 року, а, по-друге, все ж таки доєднається до підготовки нової зустрічі лідерів на найвищому рівні", - підкреслив Никифоров.

Також читайте: Зеленський: Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень на саміті лідерів країн "нормандської четвірки"

Нагадуємо, 10 січня до України прибули політичні радники лідерів Франції та Німеччини.

4 січня відбулася відеоконференція між політичними радниками Німеччини та Франції з головою ОП Андрієм Єрмаком, 6 січня – зустріч у Москві представників Франції та Німеччини Єнса Пльотнера та Еммануеля Бонна з російським перемовником Дмитром Козаком.