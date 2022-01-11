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нормандська четвірка (1526) Сергій Никифоров (158)

Очікуємо, що Росія почне виконувати рішення Паризького саміту 2019 року і доєднається до підготовки нової зустрічі нормандської четвірки, - Никифоров

Очікуємо, що Росія почне виконувати рішення Паризького саміту 2019 року і доєднається до підготовки нової зустрічі нормандської четвірки, - Никифоров

Україна готова до пошуку в різних форматах шляхів мирного врегулювання на Донбасі та очікує нової зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна зацікавлена якнайшвидше вирішити конфлікт на сході, причому мирним шляхом. Ми готові шукати рішення абсолютно в усіх форматах — і в нових, і в реанімованих старих", - зазначив речник глави держави.

Він повідомив, що на зустрічі в Києві президент Володимир Зеленський запевнив радників лідерів Франції і Німеччини, що Україна неухильно дотримується рішень Паризького саміту 2019 року та готова до організації нової зустрічі.

"Потребу в такій зустрічі, з їхніх слів, бачить і Франція, і Німеччина, тож разом очікуємо, що і Росія, по-перше, почне виконувати рішення Паризького саміту 2019 року, а, по-друге, все ж таки доєднається до підготовки нової зустрічі лідерів на найвищому рівні", - підкреслив Никифоров.

Також читайте: Зеленський: Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень на саміті лідерів країн "нормандської четвірки"

Нагадуємо, 10 січня до України прибули політичні радники лідерів Франції та Німеччини.

4 січня відбулася відеоконференція між політичними радниками Німеччини та Франції з головою ОП Андрієм Єрмаком, 6 січня – зустріч у Москві представників Франції та Німеччини Єнса Пльотнера та Еммануеля Бонна з російським перемовником Дмитром Козаком.

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Топ коментарі
+11
А тем временем ЗЕ уже открыто стал прислугой Ермака и встречает советников, которые приехали к Ермаку.
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11.01.2022 19:51
+11
Це повний піпець. Поки не пізно, Зеленський звільни місце президента, поки тебе не посадили, хоча вже пізно.
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11.01.2022 19:57
+8
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11.01.2022 19:44
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Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480915987855728644 2h



"А мы тогда признаем ДНР и ЛНР " - все чаще слышно в московских гостиных. Напугали украинского ежа своей голой лугандонской жопой.
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11.01.2022 19:41 Відповісти
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11.01.2022 19:44 Відповісти
Україна - не бідна країна, а пограбована! Нові Закони України, нормативно-правові акти створені та ті, які приймаються Урядом- точно не на користь громадян України, все спрямовано на погіршення й так скрутного фінансового стану кожного з нас. Згоден? Пошир!
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11.01.2022 19:45 Відповісти
Де сцікун занюханий? Мене відосік від тильди мендильди не цікавить!
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11.01.2022 19:46 Відповісти
а что это за пассивный пидорок с неприятной мордой? шо оно?
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11.01.2022 19:47 Відповісти
это тот чмошник ,который в США опозорился!
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11.01.2022 21:36 Відповісти
Скажите, когда СССР поделил Польшу с Германией, Это считается что СССР сотрудничал с фашистами или нет???
Так почему Россия не фашисты, а Бандэра фашист???
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11.01.2022 19:48 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-51047746 Телеведущий Владимир Соловьев во вторник опубликовал в своем телеграм-канале хвалебный отзыв, оставленный на его фильм "Муссолини. Закат", вышедший в 2013 году. В отзыве публицист Игорь Молотов называет Муссолини "блестящим человеком", который "дал миру третий путь, по которому частично сегодня идет Россия", и хвалит Соловьева за фильм.
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11.01.2022 19:51 Відповісти
Как это почему, Бандера убивал руссиш швайна, а русиш швайна до войны убивали всех, Украинцев, Белорусов, Казахов, Русских и.д, но то были свои патамуша граждане СССР, но то свои, а своих можно!
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11.01.2022 19:53 Відповісти
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11.01.2022 20:01 Відповісти
Подібних фото тисячі...
Ще й відео зі спільним парадом є...
Країни переможці..
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11.01.2022 21:00 Відповісти
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11.01.2022 22:57 Відповісти
Так. Ще бачив фото де два прапори разом , на фасаді якогось будинку...
Прям "брати по зброї"...
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11.01.2022 23:03 Відповісти
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11.01.2022 23:12 Відповісти
"Дебилы Мля"- Лавров
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11.01.2022 19:48 Відповісти
Так РФ давно платит наследникам нацистов.
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11.01.2022 19:49 Відповісти
А тем временем ЗЕ уже открыто стал прислугой Ермака и встречает советников, которые приехали к Ермаку.
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11.01.2022 19:51 Відповісти
Це повний піпець. Поки не пізно, Зеленський звільни місце президента, поки тебе не посадили, хоча вже пізно.
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11.01.2022 19:57 Відповісти
скучный день. ну хотя бы пара-тройка самолётов навернулась с карателями от одкб.
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11.01.2022 20:03 Відповісти
Они еще не вылетели, подождём послезавтра.
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11.01.2022 21:02 Відповісти
"готовь джавелин летом, а зимой стингер" - есть такая пословица у соседей параши.
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11.01.2022 21:08 Відповісти
Интересно, у них техперсонал местный или с собой привезли???
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11.01.2022 21:12 Відповісти
хорошо бы местный ))
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11.01.2022 21:16 Відповісти
Особенно, если у него кто-то из близких пострадал или "не дай бог" погиб...
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11.01.2022 21:37 Відповісти
Нікіфоров марення несе, а в ЄС і справді подумають, що Нормандський формат, а особливо Мінський врятує Україну.
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11.01.2022 20:04 Відповісти
чини переводчик)) нести марення это просто ппц уже)
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11.01.2022 20:30 Відповісти
..маячню несе..
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11.01.2022 22:06 Відповісти
Результат буде таким же як результат переговорів Байдена і Путіна, це ідея-фікс для однієї людини, яка для Путіна пусте місце.
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11.01.2022 20:05 Відповісти
Он в курсе про выполнние Будапештских соглашений?
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11.01.2022 20:20 Відповісти
Ти язика показуй, а не мели ним
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11.01.2022 20:43 Відповісти
Дурак (а может и враг) согласился на формулу Штайна, теперь кацапы этим козыряют. Говорят: подписал - выполняй. Но особый статус для Донбасса это конец независимой Украины
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11.01.2022 21:37 Відповісти
.!. - ось... це все що можна очікувати від мордору!
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11.01.2022 22:55 Відповісти
Який оратор-такі й спітчі! Видає бажане за дійсність. У психології та психіатрії це зветься псевдологією. Одна з форм паранойїдальної шизофренії...
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11.01.2022 23:47 Відповісти
пздц !!! во зеленые отморозки !!! Да Кацапы не выполнили ни одного пункта!!! а там пунктов много и первым пунктом стоит - ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ !!!! О чем говорить дальше !? О ЧЕМ МЛЯ !!?
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12.01.2022 00:38 Відповісти
О, ще одно "чекало" рот свій роззявило
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12.01.2022 06:39 Відповісти
 
 