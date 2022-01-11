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Новини Війна
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вирок (1025) Чехія (1562) Донбас (22348) найманець (251) найманці рф (2028)

Чеху Новачеку, якого засудили за війну на Донбасі, зменшили термін з 20 до 6 років

Чеху Новачеку, якого засудили за війну на Донбасі, зменшили термін з 20 до 6 років

Вищий суд у Празі зменшив термін відбування покарання Лукашу Новачеку, якого засудули за підтримку збройних угруповань на Донбасі, з 20 до 6 років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними слідства, наприкінці липня 2015 чоловік спочатку поїхав до Ростова на Дону, звідки вирушив на територію, контрольовану незаконними збройними угрупованнями "ДНР" та "ЛНР". Згідно з обвинуваченням, чех брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в розвідувальних операціях та патрулюванні.

Розслідуванням вже раніше займався окружний суд чеського міста Плзень, але Новачек одразу ж подав апеляцію, тож справа була передана на розгляд Верховного суду.

До України Новачек приїхав, аби "побудувати нове життя з українкою Наталею", з якою він начебто познайомився в інтернеті. За словами чеського найманця, її знайомі одразу ж запропонували чоловікові роботу на місцевих бойовиків.

Читайте: Міський суд Праги засудив до 21 року ув’язнення чеха, що воював проти ЗСУ на Донбасі у складі угруповання "ДНР"

Новачек зізнався у тому, що дійсно певний час перебував в Україні та був у казармах скоординованих Росією бойовиків. Однак свою участь у бойових діях на сході країни проти української армії чех заперечив, за його словами, він лише працював на кухні та проводив допоміжні роботи.

Проте на знімках у соціальних мережах, які були представлені судді в якості доказів, Новачека можна побачити у військовій формі та зі зброєю в руках. На свій захист чех, який на Донбасі отримав позивний "Лівша", заявив, що знімки в інтернеті він оприлюднив, аби не виглядав "як простак, що приїхав на схід України чистити картоплю".

Новачек також давав інтерв’ю пропагандистам проросійських формувань, у яких розповів, де воював та чому приїхав на Донбас. Чех зізнався, що спочатку воював у складі збройних угруповань у Луганську, а потім долучився до бойовиків незаконних військових сил.

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Протягом судового процесу чех заявив, що інтерв’ю він погодився дати за винагороду та за заздалегідь прописаним сценарієм.

"Журналісти надиктували нам, що ми маємо казати, вони також наполягали на тому, аби інтерв’ю давали саме іноземці", – сказав Новачек у свій захист.

За це, за словами Новачека, найманець отримав дві тисячі російських рублів. Чех також наголосив, що це були єдині гроші, які він отримав за весь час свого перебування на території ОРДЛО.

Суд визнав Новачека винним та вирішив засудити Новачека до шести років ув’язнення за підтримку терористичних угруповань.

Також читайте: Вимоги Росії не можуть бути відправною точкою для переговорів з НАТО, - глав МЗС Чехії Ліпавський

"Це все політично мотивована акція. Я не терорист, я християнин", – реагував на рішення суду Новачек. Чех також додав, що якби він знав, що йдеться про незаконні угрупування, то ніколи б не брав участі у подібній діяльності.

"Нам залишається лише поважати рішення суду", – прокоментував вердикт прокурор Мартін Білий.

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Топ коментарі
+20
Суки! І тут без кацапів не обійшлося...
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11.01.2022 19:46
+13
В Україні його б взяли в ОП працювати.
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11.01.2022 19:58
+10
кацапня підбирає по всьому світу найбільш тупих, які навіть шкільної програми географії не знають. І священик приходу, де виріс цей полудурок - сатаніст якийсь, якщо не зміг пояснити цьому християнину, що вбивати не можна
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11.01.2022 19:56
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Суки! І тут без кацапів не обійшлося...
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11.01.2022 19:46 Відповісти
педорубликами потянуло..
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11.01.2022 20:05 Відповісти
Скоро окажется на эфирах ********** с рассказами как укры ненавистные простых поваров распинали прямо в трусиках с вырезанным тризубом на лбу. Интересно, как его там с баблом кинут?
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11.01.2022 20:53 Відповісти
після відсидки притягнути за злочини перед Україною ! тепер я думаю чехи на віну не поїдуть .
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11.01.2022 19:47 Відповісти
ну через недельку ещё и наградят ..
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11.01.2022 19:51 Відповісти
кацапня підбирає по всьому світу найбільш тупих, які навіть шкільної програми географії не знають. І священик приходу, де виріс цей полудурок - сатаніст якийсь, якщо не зміг пояснити цьому християнину, що вбивати не можна
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11.01.2022 19:56 Відповісти
синку, не вмієш читати українською - то й не читай. Цей малорозумний чех сам оголосив, що він "Я не терорист, я християнин".
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11.01.2022 20:39 Відповісти
Христиане ,там как раз наоборот-"не убий "-только своих.а это понятие весьма широкое и в разное время понимается по разному.вот ,к примеру ,грешить с чужой женой нельзя,а с мужику с мужиком?ну это если таких мужчинами считать...так что с одной стороны ,один там уже точно не мужчина ,а а другой стороны -женских половых признаков тоже нет.вот такое мировоззрение .разностороннее.
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11.01.2022 22:25 Відповісти
це у ваш суто расєйська звичка розводити антімонії навколо очевидних речей. Мене ддусь вчив, що чорне - чорне, а біле - біле. І так у нас усі дідусі і бабусі робили, тому діти на шизиків не перетворювались від нєсварєнія мислі, як на расії
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11.01.2022 23:42 Відповісти
Звички ,то таке.усі ми трохи збоченці,кожен по своєму. та й де ті норми і від чого відштовхуватися . а от як ми це контролюємо и як ставимося до цього,яким чином це впливає на наші відносини з іншими?.але я зараз міркував про людей ,як особистостей, та й ви відповіли мені саме по цьому життєвому шляху ,
а в коментарі річ була саме про -християнську релігію, а своєю відповіддю ви старанно обійшли це сороміцьке питання.бо релігія звісно теж впливає на менталітет і навпаки,але однакова релігія все ж змушує так само однаково і помилялись.чи нє? Тоді читайте мій попередній допис.
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15.01.2022 21:27 Відповісти
я, соромно сказати, атеістка. Не анти-теістка, я просто поза конфесіями. Але звісно, погоджусь, що всі моделі поведінки людей базуються на нормах моралі, які дуже тісно пов'язані з релігією, яка поширена у їхньому середовищі. Якщо ви хочете доколупатися особисто до мене, то я взагалі не знаю, як релігія впливає на особистість на емоційному рівні, бо особисто цього не пережила, бо батьки мої теж були атеістами, а бабуся і дідусь - католиками, що вони старанно приховували, зокрема й від нас, малих, щоб ми в школі не розказали, бо в совку всяка релігія не схвалювалася, а католицька взагалі вважалася ворожою. Я не знаю , чи релігія впливає на помилки, бо я цього не переживала, а тільки вчила в інституті на курсах соціальної психології і релігієзнавства І я не розумію, чого ви від мене хочете, бо мій пост стосувався всього лише вислову самого засранця, який верещав, що він християнин після того,як його почали судити за участь в терористичних угрупуваннях
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15.01.2022 22:22 Відповісти
Я просто прагну до вас доколупаться,ви мене викрили.і як справжня атеістуа ви звісно не розумієте що од вас хоче співрозмовник на форумі .прямо диво
https://www.maximonline.ru/humor/_article/luchshie-anekdoty-pro-religiyu-cerkvi-i-proklyatykh-ateistov/
Главная проблема атеизма в том, что в мире есть тысячи людей, которые должны гореть в аду. А ада нет.
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16.01.2022 23:27 Відповісти
В Україні його б взяли в ОП працювати.
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11.01.2022 19:58 Відповісти
Ще і компенсацію виділили, за моральну шкоду.
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11.01.2022 20:00 Відповісти
В Украине, максимум 5 лет бы дали.
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11.01.2022 20:00 Відповісти
У нас тількт добробатів і патріотів судять.
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11.01.2022 20:02 Відповісти
Чехи, ваш лизок параши засчитан. Смачного.
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11.01.2022 20:04 Відповісти
Если в Украине, террористам дают условные сроки, либо до 5 лет тюрьмы, то с какой стати чехи должны давать 20-25 лет?
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11.01.2022 20:26 Відповісти
А тут з Вами погоджуюсь
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11.01.2022 20:37 Відповісти
У нас 5 лет тюрьми дают заочно.
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11.01.2022 20:40 Відповісти
Согласен. Однако чехи давно забыли вонь русской портянки. Впрочем им и немецкие в прошлом столетии не смердели.
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11.01.2022 20:44 Відповісти
Понять и простить...
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11.01.2022 20:10 Відповісти
Тю.. а че грамоту не дали и печенек в утешение?
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11.01.2022 20:11 Відповісти
Ватного быдла везде хватает, вот, оказывается, и в Чехии оно есть - тупое, недоразвитое, озлобленное, падкое на легкое "баблишко". И плевать этому недоумку-"какойразнице", что именно "савецкая расия" топтала его Чехию в 1968 и убивала его же сограждан, каких-то пол-века назад.
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11.01.2022 20:15 Відповісти
Чех також додав, що якби він знав, що йдеться про незаконні угрупування, то ніколи б не брав участі у подібній діяльності. Джерело:

Белый и пушистый, прям ангелок. Телевизор не смотрит, инет не юзает. Повар он. Картофель чистил)))
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11.01.2022 20:17 Відповісти
сегодня, он хотел бы присоединится к белопарашным "миротворцам" в казахстане. у них картошки побольше.
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11.01.2022 20:20 Відповісти
А потом вообще по амнистии выпустят...
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11.01.2022 20:24 Відповісти
но на бутылку можно успеть посадить
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11.01.2022 20:50 Відповісти
Есть такой диагноз - 7Б...
Имеем лицезреть практически эталонный образец...
А ведь он ещё и потомство даст...
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11.01.2022 20:52 Відповісти
видно ж, що воно туповате, як i бiльшiсть лугандонцiв, що за сраний рюзьгемiр
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11.01.2022 21:39 Відповісти
позаду, справа

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11.01.2022 21:40 Відповісти
Lukáš Nováček (27)

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11.01.2022 21:43 Відповісти
це наука бандитам
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11.01.2022 22:15 Відповісти
А знаєте чому так? Тому що ні при парашенку, ні тим паче при зеленому дібілу, поліцейські, і вся інша шобла, не відкриває справи проти таких ватних скотів, яких потім через інтерпол можна вимагати екстрадицію до нас. Всі чекають, що за них повинні це зробити інші країни.
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11.01.2022 22:45 Відповісти
Оно просто картошку чистило. Красиво! Тут не придерёшься - чистил картошку и баста Золотая голова - конспиратор!
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12.01.2022 12:13 Відповісти
 
 