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Новини Нормандські переговори
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США (21043) Франція (2906) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1327)

Переговори між США і Росією доповнюють зусилля ЄС в рамках нормандського формату, - Макрон

Переговори між США і Росією доповнюють зусилля ЄС в рамках нормандського формату, - Макрон

Переговори між США і Росією у Женеві мають вітатися, оскільки вони доповнюють зусилля Європейського Союзу у пошуку рішень кризи, що розгорнулася навколо України.

Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Велика частина нашого обговорення була присвячена головній міжнародній проблемі, місцю ЄС у вирішенні ситуації з Росією і Україною. Ми захищаємо європейський підхід, що поєднує твердість перед фактом будь-якої агресії та збереження каналів для діалогу, щоб знайти шляхи виходу із ситуації та будувати спільну архітектуру безпеки в Європі для себе та для наших сусідів", - наголосив президент Франції.

Відповідаючи на запитання преси, він підкреслив, що Франція і Німеччина продовжуватимуть представляти інтереси ЄС у цих процесах, зокрема, у нормандському форматі.

"Європа з першого дня долучена до вирішення конфлікту в Україні, через Мінські угоди та нормандський формат, де ми маємо Україну, Росію, Німеччину і Францію - дві європейські сили, що виступають як гаранти процесу та надають регулярні доповіді для Європейської ради", - сказав Макрон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція та Німеччина ініціюють зустріч в нормандському форматі протягом наступних тижнів, - Макрон

Він зауважив, що ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо проведення нормандської зустрічі відображують пропозиції Франції, які були викладені під час телефонних розмов президентів Франції та РФ.

"Нормандський формат залишається чинним, це належна платформа для розв’язання кризи в Україні. У цьому контексті залучення США до цього процесу є хорошим явищем, яке ми маємо вітати. Переговори між США і Росією тривають, і вони стосуються не лише України, а й питань колективної безпеки між цими двома силами. Це хороша річ. Ми не маємо заважати цьому діалогу або критикувати його, тому що він доповнює зусилля Європи, яка представлена нормандським форматом через участь Німеччини й Франції", - наголосив Макрон.

Також читайте: Німеччина відчуває особливу відповідальність за роботу нормандського формату, - речниця уряду ФРН Гоффманн

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Топ коментарі
+9
И это чмо свой пятак воткнуло...
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11.01.2022 20:17
+7
Зусилля у них. Прямо пахарі)
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11.01.2022 20:40
+4
А где ЗеЧМО? Даже жалкого видосика нет. А ведь многое решается для Украины. Это дерьмо все еще в отпуске ?
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11.01.2022 21:31
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И это чмо свой пятак воткнуло...
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11.01.2022 20:17 Відповісти
Тот случай когда московиты говорили праду правду про сопротивление французов в ВМВ...
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11.01.2022 20:17 Відповісти
та да, лапотник. московиты говорили правду
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11.01.2022 20:20 Відповісти
"місцю ЄС у вирішенні ситуації з Росією і Україною", это все что требовалось прочитать от царевны лягушки!
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11.01.2022 20:20 Відповісти
Макрон здав Путлеру все, що він тільки міг. Тільки з такими секундантами як Німеччина та Франція зустрічатися з росіянами в Мінську.
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11.01.2022 20:36 Відповісти
Товарищ Сухов , в Минске не будет никаких встреч , не мечтайте !
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11.01.2022 20:41 Відповісти
Нормандский формат уже назначил РФ "стороной конфликта" , поєтому , нужно продолжать работу . Саммит в Берлине должен состояться и пройти с пользой для Украиньі !
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11.01.2022 20:39 Відповісти
Зусилля у них. Прямо пахарі)
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11.01.2022 20:40 Відповісти
Найозабоччєнніший та найобєспокоєнніший пукнув в калюжу.
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11.01.2022 20:55 Відповісти
Зайдёт, например, испанская армия во Францию и займёт Шампань. А потом Макрону предложат искать консенсус и посмотреть в глаза, в которых он будет видеть мир. Только, думаю, французы не будут инфантильными украинцами.
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11.01.2022 20:59 Відповісти
какая падлючая обтекаемая формулировка "кризис вокруг Украины". хотя этот жабоед прав: все уже переколотились, а наш зе-иуда молчит, будто говна в рот набрал. наверное опять в Оман рванул , после Буковеля.
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11.01.2022 21:05 Відповісти
Это звиздец...говорят ,что зелёный ушлепок,пару часов назад,снова потребовал его на острова увезти -типа мордой посветил и хватит...
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11.01.2022 21:06 Відповісти
Справедливее назвать московский формат, куда летали представитель франции и германии. И катались на тройках.
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11.01.2022 21:08 Відповісти
і в чому ж "зусилля" Макрона та Меркель? В блокуванні Україні права купляти зброю у країн НАТО? та в постійному наполяганні на виконанні Україною "формули штайнмаєра-ху@ла", яка дорівнює знищенню Незалежної Української Держави? Оце так титаничні "зусилля"...
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11.01.2022 21:16 Відповісти
А где ЗеЧМО? Даже жалкого видосика нет. А ведь многое решается для Украины. Это дерьмо все еще в отпуске ?
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11.01.2022 21:31 Відповісти
Він у ступорі! Він був на 100% упевнений, що Захід піде назустріч Московії. А у нинішній ситуації йому капітулювати буде нелегко.
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11.01.2022 22:00 Відповісти
Гражданин рашки-говняшки имеет право сделать свою совесть свободной, очистив её от таких ненужных чувств как честность, стыд, грусть, застенчивость, симпатия, сострадание, жалость, сожаление, вина, раскаяние, беспокойство, возмущение социальной несправедливостью, благодарность и проч. мешающей жить ерунды.

Качества, которые поощряются и прививаются с детства в рашке-говняшке:

антипатия
благоговение перед начальством
влечение к национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
влюблённость в национального лидера ботоксного Сцарька-путятишну
восхищение национальным лидером ботоксным Сцарьком-путятишной
восторг от национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
привязанность к национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
трепет перед национальным лидером ботоксным Сцарьком-путятишной
враждебность ко всему нерашкиному-говняшкиному
неописуемая гордость за рашку-говняшку
зависть
злорадство
любовь к рашке-говняшке и её национальному лидеру ботоксному Сцарьку-путятишне
надежда на скорый развал американской экономики, ЕС и, как следствие, наступление светлого будущего в рашке-говняшке
напряжённость неважно в чём
ненависть не важно к чему
неприятие не важно чего
обида не важно на что
безапелляционная уверенность в правильности курса национального лидера ботоксного Сцарька-путятишной
ностальгия по светлому имперскому прошлому Рашки-говняшки и её мегаимерскому будущему, как оно красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
отвращение и непримиримость к врагам рашки-говняшки
презрение к национал-предателям интересов рашки-говняшки на Синайском полуострове
пренебрежение к тяготам жизни в рашке-говняшке
радость от осознания причастности к рашке-говняшке и её ведущей роли в мировой истории
генетическая неспособность к разочарованию от тягот жизни в рашке-говняшке
скорбь о величайшей геополитической катастрофе, в результате которой на свет появилась рашка-говняшка
животный страх перед костлявой рукой рынка
тоска о былой славе рашки-говняшки
удивление санкциям, объявленным рашке-говняшке ни с того, ни с сего
эйфория от внешнеполитических успехов национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
энтузиазм от достижений национальной экономики и её лидерства в мировой экономике, как это красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSeg_Wwbx3ygEa4wcS46UyQ7lmd6HpdaChhw&usqp=CAU
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11.01.2022 21:45 Відповісти
Мы европе и их макронам порядком поднадоели со своими клоунами и цирком шапито. Спасибо зебобикам
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11.01.2022 22:00 Відповісти
Вроде бы и не старый, а уже безмозглый.
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11.01.2022 22:12 Відповісти
макарон - ти засранец!
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11.01.2022 22:53 Відповісти
А які зусилля застосували учасники т.з. нормандського формату, щоб змусити агресора-т.з. рф виконати свої зобовязання у Будапештському меморандумі 1994 року та відновити територіальну цілісність та недоторканість кордонів України?!
Зустрічі т.з. "нормандської четвірки"-це добре, а які ж результати цих посиденьок?
Війська т.з. рф та Білорусії у Казахстані?!
Привіт мус"є Макрону від ГЕНЕРАЛА ШАРЛЯ Д"ГОЛЛЯ!!!
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11.01.2022 23:37 Відповісти
Нужно просто ипануть этого кацапского, ублюдочного скота и десяток подобных выродков-шовинистов, чтобы они не гадили, и не шантажировали весь мир.
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16.01.2022 20:48 Відповісти
 
 