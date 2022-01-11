Переговори між США і Росією доповнюють зусилля ЄС в рамках нормандського формату, - Макрон
Переговори між США і Росією у Женеві мають вітатися, оскільки вони доповнюють зусилля Європейського Союзу у пошуку рішень кризи, що розгорнулася навколо України.
Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Велика частина нашого обговорення була присвячена головній міжнародній проблемі, місцю ЄС у вирішенні ситуації з Росією і Україною. Ми захищаємо європейський підхід, що поєднує твердість перед фактом будь-якої агресії та збереження каналів для діалогу, щоб знайти шляхи виходу із ситуації та будувати спільну архітектуру безпеки в Європі для себе та для наших сусідів", - наголосив президент Франції.
Відповідаючи на запитання преси, він підкреслив, що Франція і Німеччина продовжуватимуть представляти інтереси ЄС у цих процесах, зокрема, у нормандському форматі.
"Європа з першого дня долучена до вирішення конфлікту в Україні, через Мінські угоди та нормандський формат, де ми маємо Україну, Росію, Німеччину і Францію - дві європейські сили, що виступають як гаранти процесу та надають регулярні доповіді для Європейської ради", - сказав Макрон.
Він зауважив, що ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо проведення нормандської зустрічі відображують пропозиції Франції, які були викладені під час телефонних розмов президентів Франції та РФ.
"Нормандський формат залишається чинним, це належна платформа для розв’язання кризи в Україні. У цьому контексті залучення США до цього процесу є хорошим явищем, яке ми маємо вітати. Переговори між США і Росією тривають, і вони стосуються не лише України, а й питань колективної безпеки між цими двома силами. Це хороша річ. Ми не маємо заважати цьому діалогу або критикувати його, тому що він доповнює зусилля Європи, яка представлена нормандським форматом через участь Німеччини й Франції", - наголосив Макрон.
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надежда на скорый развал американской экономики, ЕС и, как следствие, наступление светлого будущего в рашке-говняшке
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ненависть не важно к чему
неприятие не важно чего
обида не важно на что
безапелляционная уверенность в правильности курса национального лидера ботоксного Сцарька-путятишной
ностальгия по светлому имперскому прошлому Рашки-говняшки и её мегаимерскому будущему, как оно красочно описано в пламенных речах национального лидера ботоксного Сцарька-путятишны
отвращение и непримиримость к врагам рашки-говняшки
презрение к национал-предателям интересов рашки-говняшки на Синайском полуострове
пренебрежение к тяготам жизни в рашке-говняшке
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генетическая неспособность к разочарованию от тягот жизни в рашке-говняшке
скорбь о величайшей геополитической катастрофе, в результате которой на свет появилась рашка-говняшка
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Зустрічі т.з. "нормандської четвірки"-це добре, а які ж результати цих посиденьок?
Війська т.з. рф та Білорусії у Казахстані?!
Привіт мус"є Макрону від ГЕНЕРАЛА ШАРЛЯ Д"ГОЛЛЯ!!!