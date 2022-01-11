ВООЗ і ЕМА вважають, що стратегія боротьби з COVID-19 не має грунтуватися на постійних бустерних щепленнях
Стратегії вакцинації, засновані на постійному введенні бустерних доз існуючих вакцин, не будуть ефективними в майбутньому, через низький рівень вакцинації в деяких країнах та мутації коронавірусу.
Так вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
У ВООЗ кажуть, що з урахуванням багатьох факторів, що включають попит на вакцини та еволюцію вірусу, "стратегії вакцинації, засновані на повторних бустерних дозах вихідного складу вакцини навряд чи будуть ефективними і стійкими".
У ВООЗ вважають, що мають бути розроблені вакцини проти COVID-19, які матимуть великий вплив на профілактику інфекції та запобігатимуть її передачі. Доки такі вакцини не з'являться, може знадобитися оновлення складу існуючих вакцин проти COVID-19, щоб вони продовжували забезпечувати рекомендовані ВООЗ рівні захисту від інфекції.
У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) також вважають, що довгострокова стратегія боротьби проти COVID-19 не має ґрунтуватися на постійних та частих бустерних щепленнях.
"Хоча використання додаткових ревакцинацій може бути частиною планів на випадок непередбачуваних обставин, повторні вакцинації через короткі проміжки часу не представляють собою стійку довгострокову стратегію", - заявив голова департаменту стратегії біологічних загроз для здоров'я та вакцинації ЕМА Марко Кавалері.
Офіційний представник EMA висловив занепокоєння, що стратегія введення бустерів кожні чотири місяці гіпотетично створює ризик перевантажити імунну систему людей і призвести до виснаження населення. Кавалері також сказав, що для того, щоб вирішити, чи потрібна специфічна для штаму Омікрон вакцина, необхідні додаткові дані про вплив нового варіанту на вакцини та краще розуміння еволюції поточної хвилі захворювань.
Європейський регулятор заявив, що зараз веде переговори з розробниками вакцин на випадок, якщо виникне потреба в оновленій вакцині. Однак в ЕМА наголосили, що будь-які такі зміни мають бути скоординовані на глобальному рівні.
Будь ласка, зачекайте...
Оперативно!
Не пройшло й двох років.
об этом было слепому понятно с самого начала за исключением пары усобо упоротых тут на цензоре.
Т.е. вы признали несостоятельность вакцин, и их действие на имунную систему и истощение. ОК.
Но как-бы ни было, что делать дальше? бесконечно заражаться, болеть, умирать, маски, дистанция....???
Ой, це я, певно, розмріялася.
Так, не заходили. Я за всіма стежу (на автоматі, не зумисно - не бійтеся ), зразу помічаю, кого певний час нема. Бо переживаю.
За когось більше, за когось менше, але тим не менш, звикаєш до всіх От нема вже давно Івана Сулими, хоч і впертий, і противний, і погрожував мені, але переживаю: може, щось сталося. Хіба що нік змінив, а я не здогадуюся по-новому, та хай би щось написав: де він і що з ним.
Так, повернулася, все помаленьку. Зразу до праці.
Періодично розказую потрошку тим, кому цікаво, про подальший =скрут мозгів= (як тут кажуть мої знайомі) у "борців" та щоновішу маячню кожен Божий день.
Вранці, щойно прокинусь, зразу беру телефон в руки і бігом в газетку - чи ще можна з дому виходити, чи вже нє. І які нові обмеження придумали ці придурки.
Але я - оптиміст (здається, казала). І жінка-воїн. От. Ну, і якось воно так.
Що у Вас нового ?
вперед овощи, нужно как-то перекручивать свой бред на новый лад, а то сильно под себя сходили
А не они же такие же тупые манипуляторы как и ты или ты еще тупее и вообще не понимаешь что там происходит? 🤣🤣🤣 Ми гузке на англеске на шпарле
Они подписывают ссылку "This data shows that people are https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 dying at a rate 20 percent higher than normal in the two-week follow-up period after their second shot."
Статья под ссылкой
Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study
Заявленного тобой говна там нет, заявленого ими говна там тоже нет🤣🤣🤣 старайся лучше лахтинская чепуха
Просто меняют тактику на фоне усиливающихся протестов в мире против уколизации.Ищут другие способы отправления людей на тот свет,только и всего.
нарешті винних у провалі компанії знайдено, це вірус та низький рівень вакцинації у деяких країнах. Але не ми і не ефективність вакцин. браво!
Поки що, на жаль, ні.
Я знаю кто наш мир поверг во тьму .
Как был разрушен дом наш понемногу ,
как алчность поглотила доброту,
коварству тирании дав дорогу.
Благими помыслами выстлана дорога
в никуда
- всеобщий дар утопии услада.
Но в той «погоне» выжжена земля
после разнообразных опытов вакцинации псевдовакцинами разных категорий людей поставлена задача создать "ту самую, настоящую" вакцину, которая изменит генетический код человека, сделает его послушным сигналам, передаваемых вышками 5G и спутниками Маска