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Новини Коронавірус і карантин
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вакцина (4418) ВООЗ (769) коронавірус (19920)

ВООЗ і ЕМА вважають, що стратегія боротьби з COVID-19 не має грунтуватися на постійних бустерних щепленнях

ВООЗ і ЕМА вважають, що стратегія боротьби з COVID-19 не має грунтуватися на постійних бустерних щепленнях

Стратегії вакцинації, засновані на постійному введенні бустерних доз існуючих вакцин, не будуть ефективними в майбутньому, через низький рівень вакцинації в деяких країнах та мутації коронавірусу.

Так вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У ВООЗ кажуть, що з урахуванням багатьох факторів, що включають попит на вакцини та еволюцію вірусу, "стратегії вакцинації, засновані на повторних бустерних дозах вихідного складу вакцини навряд чи будуть ефективними і стійкими".

У ВООЗ вважають, що мають бути розроблені вакцини проти COVID-19, які матимуть великий вплив на профілактику інфекції та запобігатимуть її передачі. Доки такі вакцини не з'являться, може знадобитися оновлення складу існуючих вакцин проти COVID-19, щоб вони продовжували забезпечувати рекомендовані ВООЗ рівні захисту від інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кінець пандемії COVID-19 у нашому полі зору, але буде ще як мінімум три складні місяці і декілька хвиль, - ВООЗ

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) також вважають, що довгострокова стратегія боротьби проти COVID-19 не має ґрунтуватися на постійних та частих бустерних щепленнях.

"Хоча використання додаткових ревакцинацій може бути частиною планів на випадок непередбачуваних обставин, повторні вакцинації через короткі проміжки часу не представляють собою стійку довгострокову стратегію", - заявив голова департаменту стратегії біологічних загроз для здоров'я та вакцинації ЕМА Марко Кавалері.

Офіційний представник EMA висловив занепокоєння, що стратегія введення бустерів кожні чотири місяці гіпотетично створює ризик перевантажити імунну систему людей і призвести до виснаження населення. Кавалері також сказав, що для того, щоб вирішити, чи потрібна специфічна для штаму Омікрон вакцина, необхідні додаткові дані про вплив нового варіанту на вакцини та краще розуміння еволюції поточної хвилі захворювань.

Також читайте: До початку нової хвилі COVID-19 бустерну дозу зроблять 300-400 тисяч українців, - Кузін

Європейський регулятор заявив, що зараз веде переговори з розробниками вакцин на випадок, якщо виникне потреба в оновленій вакцині. Однак в ЕМА наголосили, що будь-які такі зміни мають бути скоординовані на глобальному рівні.

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Топ коментарі
+9
Невже логіку вмикають?
Оперативно!
Не пройшло й двох років.
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11.01.2022 21:14
+7
Богохульство якесь.
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11.01.2022 21:18
+7
Стратегії вакцинації, засновані на постійному введенні бустерних доз існуючих вакцин, не будуть ефективними в майбутньому, через низький рівень вакцинації в деяких країнах та мутації коронавірусу. Джерело:

нарешті винних у провалі компанії знайдено, це вірус та низький рівень вакцинації у деяких країнах. Але не ми і не ефективність вакцин. браво!
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11.01.2022 23:24
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Невже логіку вмикають?
Оперативно!
Не пройшло й двох років.
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11.01.2022 21:14 Відповісти
руснявый иди своим крепостным в голову сри про "жижу", жижу у тебя на эрефии делают - шмурдяк-5, до сих пор не сертифицирован в приличных странах
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11.01.2022 21:30 Відповісти
Я, ты готов скинуть ссылку на научную работу подтверждающую твой высер?
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11.01.2022 21:39 Відповісти
Ну таки я слегка в недоумении , статью читал ? Официальный представитель ЕМА про это говорит , от научной статьи боюсь в обморок упадешь. Вот это накрыло
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11.01.2022 21:49 Відповісти
Шмакида Иван Лоханович, ссылку давай 🤣
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11.01.2022 21:55 Відповісти
а на чём? накачивать иммуностимуляторами и адъювантами?
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11.01.2022 21:17 Відповісти
Богохульство якесь.
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11.01.2022 21:18 Відповісти
Яке богохульство? Скажуть, шо вихід - вічний карантин.
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11.01.2022 21:23 Відповісти
Так кажете наче при вакцинації карантину не було.
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11.01.2022 21:29 Відповісти
Ага, але здається, шо побільшало реклами Маку І КФС, бо туди тіки ширнутих пускають.
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11.01.2022 21:32 Відповісти
Так уже сказали - после окончания эпидемии , ограничения и куаркоды останутся .
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11.01.2022 21:30 Відповісти
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11.01.2022 22:23 Відповісти
с добрым утром, ВООЗ и ЕМА!
об этом было слепому понятно с самого начала за исключением пары усобо упоротых тут на цензоре.
Т.е. вы признали несостоятельность вакцин, и их действие на имунную систему и истощение. ОК.
Но как-бы ни было, что делать дальше? бесконечно заражаться, болеть, умирать, маски, дистанция....???

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11.01.2022 21:24 Відповісти
Что делать дальше? Как по мне ровно то же самое, что делали при любой из эпидемий ОРВИ в доковидную эпоху. Лечить симптоматику, вызванную болезнью и тем самым помогать организму справляться с вирусом. Нарабатывать коллективный иммунитет, а не ныкаться от вируса по углам. Все равно он догонит только с определенным лонгом и еще большим числом мутаций. Раньше же это помогало и довольно неплохо. Почему в данном случае не должно помочь.
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12.01.2022 00:41 Відповісти
І пропагувати здоровий та активний спосіб життя, рухливість, менше стресів, позитивний настрій / підхід, загартовування організму, оздоровлення та профілактику захворювань, зокрема, мед.огляди та ранню діагностику.

Ой, це я, певно, розмріялася.
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12.01.2022 00:59 Відповісти
Ну все те що Ви перелічили не завадить і здоровій людині. Доброї ночі. Давно не заходив на форум. Більш цікавіші справи були. Ви як - вже знову в Канаді, як бачу по прапорцю? Гостини-відвідини Батьківщини вже скінчилися?
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12.01.2022 01:04 Відповісти
Добрий вечір !
Так, не заходили. Я за всіма стежу (на автоматі, не зумисно - не бійтеся ), зразу помічаю, кого певний час нема. Бо переживаю.

За когось більше, за когось менше, але тим не менш, звикаєш до всіх От нема вже давно Івана Сулими, хоч і впертий, і противний, і погрожував мені, але переживаю: може, щось сталося. Хіба що нік змінив, а я не здогадуюся по-новому, та хай би щось написав: де він і що з ним.

Так, повернулася, все помаленьку. Зразу до праці.
Періодично розказую потрошку тим, кому цікаво, про подальший =скрут мозгів= (як тут кажуть мої знайомі) у "борців" та щоновішу маячню кожен Божий день.

Вранці, щойно прокинусь, зразу беру телефон в руки і бігом в газетку - чи ще можна з дому виходити, чи вже нє. І які нові обмеження придумали ці придурки.

Але я - оптиміст (здається, казала). І жінка-воїн. От. Ну, і якось воно так.

Що у Вас нового ?
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12.01.2022 01:37 Відповісти
Та в мене начеб-то все рівно. Пройшли свята. Святкували в сімейному колі з дітьми. Без усіляких гамірних гулянок. У нас мабуть просто вік - то не хочеться бурхливих гулянок. Ну а у дітей дочка у листопаді народилася, то ще мала щоб з нею десь ходити. Хіба що до нас. Ну а на цензор не заходив бо трошки зайнятий був. Вирішив своє хобі згадати. Електронікою знову почав займатися. До народження дочки раніше займався. Потім не до того було. Спочатку діти малі - не було як, потім теж якось не сталося, не збулося. А це на старість вирішив повернутися до улюбленого діла. Заодно таким чином від роботи відпочіваю. Робота так би мовити віртуальне - хобі це вже з реальними речами вовтузюсь. Таким чином відпочинок. Ось і ніколи в інеті сидіти. А так нічого - поки в нас дуже не притискають з вакцинацією. Так що якось вільно ще можна ходити куди треба. Не втрачаю надію, що це ковідобєсіє таки скінчиться. Так що будемо сподіватись. Бо все це вже доволі набридло. Зробили казна що з банального ГРВІ.
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12.01.2022 12:00 Відповісти
Да.
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12.01.2022 08:24 Відповісти
Щас у антиваксеров будет коллапс мозг 🤣, у них же главный нарратив что ВОЗ бабки на "бесконечной вакцинации" собрался делать, а тут такая новость,

вперед овощи, нужно как-то перекручивать свой бред на новый лад, а то сильно под себя сходили
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11.01.2022 21:32 Відповісти
ты уже нашел научную работу про вакцины истощают иммунитет?
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11.01.2022 21:43 Відповісти
https://newstarget.com/2021-11-23-study-finds-covid-vaccines-increase-average-death-totals.html Шведское исследование показало, что вакцины против коронавируса истощают иммунную систему и ПОВЫШАЮТ смертность от всех причин на 20%.
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12.01.2022 09:54 Відповісти
newstarget.com 🤣 Это научный сайт? 🤣🤣🤣

А не они же такие же тупые манипуляторы как и ты или ты еще тупее и вообще не понимаешь что там происходит? 🤣🤣🤣 Ми гузке на англеске на шпарле

Они подписывают ссылку "This data shows that people are https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 dying at a rate 20 percent higher than normal in the two-week follow-up period after their second shot."

Статья под ссылкой
Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study

Заявленного тобой говна там нет, заявленого ими говна там тоже нет🤣🤣🤣 старайся лучше лахтинская чепуха
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12.01.2022 11:37 Відповісти
А что-то существенно в их словах радикально поменялось? Все равно собираются косить бабло на сколько это возможно. Но они же понимают, что вечно такой кайф продолжаться не будет. Буратины могут закончится и придется отвечать за свои поступки. Вот и пытаются потихоньку застолбить мягкий съезд с темы. Т.с. прикрыть свою задницу. На Ваше и мое здоровье как собственно и других людей им по большому счету начхать. И к тому же никому не известны длительные последствия таких вод бездумных частых штрыканий. Тоже у них в этом отношении определенный стрем.
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12.01.2022 00:44 Відповісти
Щас у антиваксеров будет коллапс мозг 🤣, у них же главный нарратив что ВОЗ бабки на "бесконечной вакцинации" собрался делать, а тут такая новость,
Просто меняют тактику на фоне усиливающихся протестов в мире против уколизации.Ищут другие способы отправления людей на тот свет,только и всего.
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12.01.2022 09:57 Відповісти
"Кадри" заходять іноді подивитися на кунсткамеру, де міряються невіглаством однодумці Надії Савченко, Іллі Киви, секти КДБ в Україні, та інших фріків.
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11.01.2022 21:49 Відповісти
Все їдно не можуть просто ска-ати:»люде, наші вакцини вірус на фую вертів!» А займаються знову словоблудством, гадє!!!
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11.01.2022 22:57 Відповісти
"... стратегія введення бустерів кожні чотири місяці гіпотетично створює ризик перевантажити імунну систему людей і призвести до виснаження населення" А наші шарлатани в білих халатах обіцяють весною ще й дітей почати вакцинувати. Злочинці! Коню зрозуміло, якщо для того, щоб вакцина спрацювала, потрібно її не одна, а чотири дози, то її ефективність не 100% відсотків (як вихваляються заангажовані сторони), а лише 25%. Наплювали на основний принцип медицини: "Не нашкодь" . Використання неперевіреної досконально вакцини можна було якось виправдовувати, коли про коронавірус людство ще нічого не знало і боялося найгірших наслідків, але не тепер. Тепер, з появою колективного імунітету хоч на якісь штами цього вірусу, треба думати і шукати, розробляти реально ефективні ліки, а не колоти людям шмурдяк. І забудьте про свої шкурні інтереси, ескулапи!
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11.01.2022 23:15 Відповісти
А Ви вважаєте, що після четвертої дози вакцина допомогає? То чому в такому разі зняли відповідальність з виробників вакцин та вакцинаторів? Чому не ведуть окрему детальну статистику в Україні по захворюванності та смертності серед вакцинованих? Як не мене не все гаразд у датському королівстві.
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12.01.2022 00:47 Відповісти
Абсолютно не вважаю. Це нам ці "кандидати в доктора" розповідають, що після четвертої дози буде вам щастя.
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12.01.2022 10:08 Відповісти
Стратегії вакцинації, засновані на постійному введенні бустерних доз існуючих вакцин, не будуть ефективними в майбутньому, через низький рівень вакцинації в деяких країнах та мутації коронавірусу. Джерело:

нарешті винних у провалі компанії знайдено, це вірус та низький рівень вакцинації у деяких країнах. Але не ми і не ефективність вакцин. браво!
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11.01.2022 23:24 Відповісти
Аби ж придурки, які вже поштрикали 80%, 90% і більше заспокоїлися ...
Поки що, на жаль, ні.
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12.01.2022 01:02 Відповісти
Нажаль немає тут ніякої логіки та здорового глузду шановний Фрас Берд,а є тільки страх хижогозвіру,котрий чує приближення небезпеки,її ще немає,але жах вже розливається ,та міцно тримає

Я знаю кто наш мир поверг во тьму .
Как был разрушен дом наш понемногу ,
как алчность поглотила доброту,
коварству тирании дав дорогу.
Благими помыслами выстлана дорога
в никуда
- всеобщий дар утопии услада.

Но в той «погоне» выжжена земля
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11.01.2022 23:25 Відповісти
А чому вириваєте з контексту цитати, а не викладаєте усю новину, адже замінити бустери ці покидьки збираються "новими" вакцинами до актуальних штамів, живенько зліпленими за пару- трійку місяців. А то хом'ячки вже розмріялись тут, що їх ширяти більше не будуть
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11.01.2022 23:53 Відповісти
Супер-пупер вакцину ВСЕГО за три месяца "разработали-набодяжили гении" и выпустили в серию, а лечить так третий год не знают чем.. Выучили только слова - Вакцины, бустер,тесты, маски...
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12.01.2022 00:19 Відповісти
Та все оно прекрасно лечится. Только вот по телеку недавно слышал краем уха кажется на канале Украина в новостях, что типа если заболели ковид ни в коем случае не принимайте противовирусные препараты и антибиотики. Даже как-то слух резанул такой подход.
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12.01.2022 12:07 Відповісти
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12.01.2022 02:54 Відповісти
Що завгодно - аби не вилікувати ковід за три дні Івермектином.
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12.01.2022 07:26 Відповісти
Э-э-э-э, для умственно-отсталых, которые добровольно-принудительно укололись, поезд уже ушёл... Соболезнуем.
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12.01.2022 07:42 Відповісти
ключевые слова - "в глобальном масштабе"
после разнообразных опытов вакцинации псевдовакцинами разных категорий людей поставлена задача создать "ту самую, настоящую" вакцину, которая изменит генетический код человека, сделает его послушным сигналам, передаваемых вышками 5G и спутниками Маска
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12.01.2022 10:02 Відповісти
 
 