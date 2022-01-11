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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Хочемо бачити повну імплементацію Мінських угод із відведенням Росією її сил, - посол США при НАТО Сміт

Хочемо бачити повну імплементацію Мінських угод із відведенням Росією її сил, - посол США при НАТО Сміт

Посол США при НАТО Джуліан Сміт заявляє, що альянс готовий посилити оборону на східному фланзі та змусити РФ заплатити велику ціну за подальшу агресію проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо Росія продовжить шлях конфронтації воєнними діями, ми чітко дали зрозуміти Кремлю, що ми відповімо рішуче, зокрема низкою високоефективних економічних заходів. Як альянс ми готові посилити оборону НАТО на східному фланзі й ми готові покласти велику ціну за подальшу російську агресію в Україні", - сказала Сміт на пресбрифінгу у вівторок.

Вона зазначила, що взяла участь у зустрічі Комісії НАТО-Україна в Брюсселі.

"США продовжують безперечну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Ми підтримуємо нашого партнера, Україну, й ми засуджуємо агресію Росії проти України в будь-яких формах. Але дозвольте мені ясно заявити: дії Росії спричинили цю кризу. Ми прихильні використанню дипломатії, щоб деескалувати ситуацію, і ми робитимемо це разом із нашими союзниками по НАТО й нашими європейськими партнерами", - зазначила Сміт.

Також читайте: Принцип "відкритих дверей" НАТО не може бути переглянутий, - посол США в РФ Салліван

Представник США додала, що НАТО відкрите для змістовного, взаємного діалогу з Росією, але водночас налаштоване на те, щоб стримувати загрози проти союзників по НАТО і подальшу агресію Росії проти партнерів у Європі.

Сміт зазначила, що засідання Ради НАТО-Росія в середу - ще одна можливість для дипломатії.

"Наш меседж залишається незмінним: ми хочемо бачити повну імплементацію Мінських угод із відведенням Росією її сил. Але якщо Росія продовжить конфронтацію - будуть серйозні наслідки", - наголосила вона.

Крім того, посол США при НАТО зазначила, що під час засідання Ради НАТО-Росія не буде жодних переговорів щодо політики відкритих дверей НАТО.

Також читайте: НАТО не прагне конфронтації з Росією. Всі дії Альянсу - наслідок окупації Криму й агресивної зовнішньої політики РФ, - представниця США у Раді НАТО Сміт

Вона наголосила, що США узгоджують позиції з усіма союзниками й партнерами.

"Як заступник держсекретаря Венді Шерман сама сказала вчора, ми не ухвалюватимемо рішення про Україну без України, про Європу без Європи або про НАТО без НАТО, дотримуючись принципу: нічого про вас без вас, що ви чули від держсекретаря Блінкена", - пояснила Сміт.

Автор: 

НАТО (6443) росія (65191) США (22840) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+10
Тут главное бубочку к этим переговорам не допускать
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11.01.2022 22:34
+7
Не тільки з Криму а й з Придністров'я, Осетії і Абхазії, Чечні і т.д. з виплатами репарацій!!!
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11.01.2022 22:40
+7
Видимо он уже всех настолько за*бал, что гопнику начали отвечать на понятном ему языке!
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11.01.2022 22:41
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Логично ,при чём и из Крыма тоже ...
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11.01.2022 22:28 Відповісти
Не тільки з Криму а й з Придністров'я, Осетії і Абхазії, Чечні і т.д. з виплатами репарацій!!!
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11.01.2022 22:40 Відповісти
Тут главное бубочку к этим переговорам не допускать
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11.01.2022 22:34 Відповісти
тут ще у 2015 (16,17,18,19,20,21) році теоретично можна було послати цю угоду під три чорти відповідно до статті 52 Віденської конвенції 1969 року про правила укладання Міжнародних договорів. Яка прямо говорить, що будь який договір, який укладено під загрозою застосування сили апріорі є недійсним. Чого цього не було зроблено - питання до дипломатів та юристів міжнародників. І звісно до керівників держави.
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11.01.2022 23:44 Відповісти
Це ви про Мінськ? Якщо так то рекомендую нарешті в ньому розібратись бо він в інтересах України, а прописані там речі виглядають як капітуляція росії. Наприклад Україна в праві використовувати ударні бпла так як забороняються тільки іноземні крім дронів обсє. Далі там прописані до відведення озброєння які є тільки в рф і які нікуди не постачались офіційно тобто санкції на рф будуть в будь-якому випадку, бо це або війна або порушення міжнародних договорів про поширення зброї. І так далі.
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12.01.2022 00:44 Відповісти
ой, там, в мінських протоколах, приховано багацько вигідних Україні положень. Якщо, звісно, не тракткувати їх відповідно до хотєлок касапів та **********...
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12.01.2022 01:32 Відповісти
здається ви бажане видаєте за дійсне
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12.01.2022 03:32 Відповісти
"Фантазёр, ты меня называла,
Фантазёр, а мы с тобою не пара..."

Впечатление, что и параша и штаты сознательно уже "прямо забивают" ситуацию в "глухой угол", причём каждый в свой...
Не к добру...
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11.01.2022 22:37 Відповісти
Видимо он уже всех настолько за*бал, что гопнику начали отвечать на понятном ему языке!
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11.01.2022 22:41 Відповісти
Больше да, чем нет.
А не к добру - это нам...
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11.01.2022 22:56 Відповісти
дАпистелась русня - Столтенберг сказал - что НАТО готово к вооруженному конфликту в Европе !!
Трансформация переговоров кацапов с НАТО:
- Ультиматум; -Требование; - Пожелание; - Просьба; - Мольба; - Завещание…
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12.01.2022 00:03 Відповісти
Крысы мавзолейные,вон нафиг из Молдовы,Ю.Осетии,Абхазии Крыма и Донбасса и Белоруси с Казахстаном...быдло Шариковское...вонючки позорные...
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12.01.2022 04:13 Відповісти
Как бы, в сухом остатке, не осталось только то, что Украина будет обязана выполнить Минские договоренности.
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12.01.2022 07:48 Відповісти
 
 