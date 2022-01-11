П’яний полковник Єфтеній під час затримання був не на посаді, а у декреті, - поліція
Полковник поліції В’ячеслав Євтеній, якого спіймали за кермом п’яним, на цей момент перебував у відпустці для догляду за дитиною.
Про це повідомили у Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"Особа, про яку йдеться у повідомленнях ЗМІ – В’ячеслав Єфтеній - з 1 вересня 2021 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Наказ про його відпустку виданий 30 серпня 2021 року за підписом керівництва Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції", - йдеться у повідомленні.
Там також додали, що 20 вересня на посаду на посаду начальника управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції було призначено підполковника поліції Флорова Дениса Дмитровича.
Як раніше повідомляв , В’ячеслава Єфтенія 8 січня зупинили патрульні у Чернівцях. Він був п’яний та пропонував поліцеським "вирішити питання".
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Где то Я уже это слышал.
"ми страну всрали в гавно" за все 30 лет рыгопрезидентов и предателя Ющенко при власти