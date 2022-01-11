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П’яний полковник Єфтеній під час затримання був не на посаді, а у декреті, - поліція

П’яний полковник Єфтеній під час затримання був не на посаді, а у декреті, - поліція

Полковник поліції В’ячеслав Євтеній, якого спіймали за кермом п’яним, на цей момент перебував у відпустці для догляду за дитиною.

Про це повідомили у Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Особа, про яку йдеться у повідомленнях ЗМІ – В’ячеслав Єфтеній - з 1 вересня 2021 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Наказ про його відпустку виданий 30 серпня 2021 року за підписом керівництва Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що 20 вересня на посаду на посаду начальника управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції було призначено підполковника поліції Флорова Дениса Дмитровича.

Також дивіться: Патрульні зупинили авто із п'яним полковником поліції Єфтенієм, який пропонував "вирішити питання": "З усією повагою ми страну всрали в гавно". ВIДЕО

Як раніше повідомляв , В’ячеслава Єфтенія 8 січня зупинили патрульні у Чернівцях. Він був п’яний та пропонував поліцеським "вирішити питання".

Автор: 

Нацполіція (15173) пияцтво (580) декрет (17) Єфтеній (3)


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Топ коментарі
+76
Вживати алкоголь під час годування грудьми небезпечно для дитини! Треба позбавити батьківських прав!😂😂😂
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11.01.2022 22:38
+62
Кормящій атєц, після вагітності, суд врахує це як пом'якшувальні обставини і права повернуть і компенсацію виплатять
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11.01.2022 22:32
+57
А в декрете закон разрешает ужрамшись ездить?
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11.01.2022 22:35
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Ума ещё хватило не заявить, что был на сносях.
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12.01.2022 07:05 Відповісти
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції... надо над этим департаментом создать департамент суперстратегических расследований, над этим - супердепартамент, над этим - суперпупердепартамент по расследованию деятельности департаментов... выше поставить нутряную безопасность... ну а выше всех - департамент стратегических расследований по расследованию деятельности всех департаментов и нутряной безопасности... а потом в один день отправить всех в декретный отпуск... пусть дети дома спят, а они за счет налогоплательщиков будут бухать...
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12.01.2022 08:17 Відповісти
полковник Єфтеній під час затримання був не на посаді, а у декреті

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12.01.2022 08:30 Відповісти
Т.е. если в отпуске по уходу за ребенком, то он уже не полковник полиции и ему можно положить с прибором на ПДД ?
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12.01.2022 08:31 Відповісти
Конечно. А вы шо, не знали? беременным полковникам милиции в декретном отпуске по уходу за котами вообще предписано бухим 24/7 по городским дорогам гонять не менее 180 км/ч
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12.01.2022 09:04 Відповісти
Це його по биріку чпокнули ?
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12.01.2022 08:35 Відповісти
"Отпускник"?😁😁😁
Где то Я уже это слышал.
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12.01.2022 08:35 Відповісти
А что так можно? Видно не впервой бухим, если выпроводиди в декретный отпуск. И сколько у полковника декретного лаве
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12.01.2022 09:03 Відповісти
"П'яний полковник Єфтеній під час затримання був не на посаді, а у декреті", ну тогда пьянковник прав:
"ми страну всрали в гавно" за все 30 лет рыгопрезидентов и предателя Ющенко при власти

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12.01.2022 09:05 Відповісти
Батько-годувальник з однією сіською!
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12.01.2022 09:23 Відповісти
Пьяный, беременный полковник сел за руль?
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12.01.2022 09:24 Відповісти
Ого! оказывается есть человек который решился ему вдуть
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12.01.2022 09:45 Відповісти
лишить родительских прав за пьянство во время ухода за ребенком .а заодно и водительских,шоб два раза не вставать
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12.01.2022 09:53 Відповісти
Яжемать!
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12.01.2022 10:08 Відповісти
Коли Трухіна відправите в декрет вже?. На кого це розраховано ,влада просто з нас насміхається..Чорт таки трішки тримав їх ,а Монастирський на кий такий як усі вони брехливі і нас рахують за дурних
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12.01.2022 10:59 Відповісти
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