Потрібне особисте лідерство канцлера Шольца, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - посол Мельник

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц повинен продемонструвати лідерство у вирішенні конфлікта між Росією та Україною.

Таку думку висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник у інтерв’ю агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні нам потрібне особисте лідерство канцлера Олафа Шольца, аби змусити президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Це стане лакмусовим папірцем для нової зовнішньої політики", – заявив Мельник.

На думку посла, переговори з Росією наразі є "недостатньо суворими" і не дали результатів. Він застеріг, що пасивна позиція Заходу може мати "фатальні наслідки" для України.

Мельник також знову розкритикував російський газопровід "Північний потік-2".

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"Помилки минулого не можна повторювати. Новий уряд повинен діяти превентивно і вже сьогодні ухвалити політичне рішення, щоб прибрати "Північний потік-2" з дна Балтійського моря", – зазначив український дипломат.

Він закликав нову коаліцію в Німеччині "не проґавити історичну можливість посилити безпеку на європейському континенті", вказавши на ключову роль Берліна в інтеграції України до НАТО.

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