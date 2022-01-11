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Потрібне особисте лідерство канцлера Шольца, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - посол Мельник

Потрібне особисте лідерство канцлера Шольца, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - посол Мельник

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц повинен продемонструвати лідерство у вирішенні конфлікта між Росією та Україною.

Таку думку висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник у інтерв’ю агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні нам потрібне особисте лідерство канцлера Олафа Шольца, аби змусити президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Це стане лакмусовим папірцем для нової зовнішньої політики", – заявив Мельник.

На думку посла, переговори з Росією наразі є "недостатньо суворими" і не дали результатів. Він застеріг, що пасивна позиція Заходу може мати "фатальні наслідки" для України.

Мельник також знову розкритикував російський газопровід "Північний потік-2".

Також читайте: Німеччина більше готова підтримати членство України в ЄС, ніж у НАТО, – посол Мельник

"Помилки минулого не можна повторювати. Новий уряд повинен діяти превентивно і вже сьогодні ухвалити політичне рішення, щоб прибрати "Північний потік-2" з дна Балтійського моря", – зазначив український дипломат.

Він закликав нову коаліцію в Німеччині "не проґавити історичну можливість посилити безпеку на європейському континенті", вказавши на ключову роль Берліна в інтеграції України до НАТО.

Читайте: Недоторканність кордонів України виключно важлива, це питання не підлягає обговоренню, - канцлер ФРН Шольц у новорічному зверненні

Автор: 

Німеччина (7357) росія (65191) Мельник Андрій (234) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+4
Пішов особистий тролінг Шольца від Мельника.
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11.01.2022 22:53
+2
Потрібна ізоляція мордору! А не пуста балаканина!
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11.01.2022 22:51
+2
Война будет до тех пор пока вы мечтаете уговорить Х***ла на переговоры. Ему очень льстит и заводит что вы его умоляете. Как маньяка- насильника возбуждают крики жертвы.
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11.01.2022 22:56
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Потрібна ізоляція мордору! А не пуста балаканина!
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11.01.2022 22:51 Відповісти
Пішов особистий тролінг Шольца від Мельника.
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11.01.2022 22:53 Відповісти
запад, глядя на то как шмаркля под коксом слазит с трасс в буковеле, задается вопросом - а оно нам надо..?страна идиотов.
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11.01.2022 22:54 Відповісти
Война будет до тех пор пока вы мечтаете уговорить Х***ла на переговоры. Ему очень льстит и заводит что вы его умоляете. Как маньяка- насильника возбуждают крики жертвы.
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11.01.2022 22:56 Відповісти
З цього Шольца толку, як з козла молока. Сам же Мельник казав, що політичні погляди в нього мало чим відрізняються від поглядів Меркель, а по Північному потоку-2 підтримка ще більша ніж була у фрау Штазі.
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11.01.2022 23:00 Відповісти
Посол пытается указывать Канцлеру Германии, что и когда обсуждать с }{уйлом.
А вот посоветовать Янелоху вернуться домой не в силах. Так что это за посол?
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11.01.2022 23:18 Відповісти
Нафік він потрібен за столом???
Він потрібен під столом, під вантажем санкцій та звілнивший донбас, Крим, приднестров´я, Абхазію, Карабах, Кенігсберг, Куріли і т.і.
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11.01.2022 23:18 Відповісти
нах нам його идерство
ракеты давай !
фауст патроны вези!
стингеры тащи !
пво
винтовки
пока не поздно
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11.01.2022 23:41 Відповісти
пво чи пиво ??
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11.01.2022 23:50 Відповісти
Плохо что у Нас одни любители посиделок за столом... Воевать *** некому !!! мудаки !!!
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11.01.2022 23:54 Відповісти
Враження таке, що Олаф поки що на роздоріжжі-хто більше...а там вже "будем посмотреть"
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12.01.2022 07:16 Відповісти
А я, наивный, всегда думал, что нужен достойный лидер в самой Украине!
Оказывается, такими качествами должен обладать кто-то другой,-
кто-то другой, должен решить проблемы Украины, нести за это ответственность...
И это заявляют послы, министры, заявляет зеленский...
Поставили всё с ног на голову, а народ раком и втирают, что так и должно быть...
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12.01.2022 07:56 Відповісти
 
 