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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми отримали гарантії, що питання безпеки України не обговорюватимуться без її участі, - Єрмак

Ми отримали гарантії, що питання безпеки України не обговорюватимуться без її участі, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на зустрічі із журналістами, які представляють низку провідних європейських ЗМІ, заявив про гарантію США дотримуватися принципу "нічого про Україну без України" у переговорах із Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ми отримали гарантії від Президента США Джозефа Байдена та всіх наших західних партнерів, що будь-які питання, що стосуються нашої країни та її безпеки, не будуть обговорюватися без її участі. І принцип "нічого про Україну без України" дотримуватиметься під час будь-яких перемовин", – сказав Єрмак.

Керівник Офісу Президента зазначив, що агресія Росії проти України стане величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку тих країн, які дозволять цьому відбутися, і матиме незворотні наслідки.

Також читайте: Єрмак про можливість вторгнення РФ: 90% населення захищатимуть Україну

Зі свого боку Україна робить усе для активізації Нормандського процесу та виконання домовленостей Паризького саміту 2019 року, додав Єрмак.

Автор: 

росія (65191) США (22840) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+19
де Зеленський? В отключці?
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11.01.2022 23:19
+16
Дерьмак - президент. А Зюзя так, видосики записывать.
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11.01.2022 23:18
+12
это приЗЕдент...?
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11.01.2022 23:18
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это приЗЕдент...?
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11.01.2022 23:18 Відповісти
да. мудрый нарид за это проголосовал.
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11.01.2022 23:37 Відповісти
Дєрмак проводе зустрічі, а що робить тоді президент.
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11.01.2022 23:18 Відповісти
амедов - ты память потерял...?
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11.01.2022 23:19 Відповісти
Дерьмак - президент. А Зюзя так, видосики записывать.
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11.01.2022 23:18 Відповісти
де Зеленський? В отключці?
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11.01.2022 23:19 Відповісти
Он вчера искал Казахстан на карте, ему показали. В благодарность он сегодня записал видосик Дякую. Очередной трудовой день Президента закончен!
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11.01.2022 23:27 Відповісти
Он записал очередной отвратительный гундосик ( Вот пару часов назад !
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12.01.2022 00:17 Відповісти
Президент України в Європі. Він поїхав підняти там ціни на газ на 600-800%. В Польщі це вже йому вдалося, в чому впевнені елітні відвідувачі та розпорядники цензора та магазинів цукерок.
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12.01.2022 00:49 Відповісти
твій тролізм - вірна ознака дебілізму пересічного 73/43%зебіла
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12.01.2022 00:52 Відповісти
А ось і один з колись впевнених, а тепер істерично невпевнених.
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12.01.2022 00:54 Відповісти
буба криворогийнемного перенюхал на праздники аргентинской муки, и у него сейчас шнобель как у Буратино. Хотя, какое отношение православные праздники имеют к этому иудею. Буба просто перенюхал, вот Дерьмак и кукарекает вместо найвелычнишой шмаркли. ЗЕленой.
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12.01.2022 07:49 Відповісти
З ким обговорювати питання безпеки? Хто представляє Україну?
Вас, зелених кловунів, ніхто серйозно не сприймає.
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11.01.2022 23:20 Відповісти
а не передоз ли у вэлычнишого?
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11.01.2022 23:21 Відповісти
Fingers crossed....
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11.01.2022 23:22 Відповісти
смысл? без него будет еще хуже. и.о. преза стефанчук и беня назначает досрочные выборы? та нет, спасибо.
нужно начинать конституционную реформу об ограничении полномочий президента и переходу к парламентской республике
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11.01.2022 23:38 Відповісти
"Нельзя предавать друзей. Украина должна требовать доступа к Назарбаеву.

Я понимаю, что ни у Владимира Зеленского, ни у его подобия команды нет и не могло быть институциональной памяти - в силу пролетарского происхождения, такого же воспитания и равно такого же образования. Но где государственные институции, которые должны отслеживать эти процессы и выдавать "рецепты" безголовому руководству страны в таких случаях? Где тот же МИД Украины?
И МИД себя проявил - абсоллютно аморфным, беззубым заявлением "ни о чем" по поводу событий в Казахстане - на третий день после расстрелов демонстрантов!

А нужно было сделать не так уж много.

Дать поручение Послу Украины в Республике Казахстан официально, лично посетить Нурсултана Назарбаева в его резиденции с целью передать приглашение украинской власти посетить Украину в самое ближайшее время, по пожеланию Нурсултана Абишевича - с семьей. И в момент прибытия Посла Украины в резиденцию Назарбаева опубликовать официальное коммюнике о таком шаге, созвав для этого брифинг.

Да, Посла Украины наверняка не допустили бы к Назарбаеву, который к тому времени уже, вероятно, стал заложником (пленником) спецслужб РФ. Но оккупантам и их пособникам пришлось бы лгать и придумывать "отмазки", почему личное послание того же Президента Украины или главы МИД Украины не может быть, вопреки протоколу, передано лично, из рук в руки, от Посла - адресату.

А после этого уже можно и нужно было, заручившись поддержкой международного сообщества, требовать от казахстанских властей немедленного допуска к Назарбаеву дипломатических миссий демократических государств.

Но даже этот, простой шаг для защиты друга нашей страны сделан не был!

Молчит офис якобы украинского президента. Молчит якобы украинский МИД. Гуляет Рождество якобы украинское зе-большинство в Раде.

А в это время Украина теряет преданных своих друзей. На глазах у последних друзей.

Стыдно."

-
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11.01.2022 23:33 Відповісти
лапотник. иди на юг
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11.01.2022 23:42 Відповісти
Я что-то пропустил? С каких это моментов Елбасы-Назарбаев стал "другом" Украины???
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11.01.2022 23:43 Відповісти
не був він, і не буде (якщо буде...) другом України. Але принцип демократії - святий. Навіть,якщо він накрався - потрібно це доводити демократичними законними процедурами.
А так - просто заміна одного диктатора іншим. Двірцевий переворот з-за втручання третьої зацікавленої сторони. По афганському варіанту зразка 1979року. За це потрібно "по рукам".
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12.01.2022 00:58 Відповісти
Как бы да, но что мы имеем? Вместо "избранного наридом нового литса" страной руководит непонятных хер. Нет?
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12.01.2022 20:51 Відповісти
Может, надо было ещё и войска отправить в Казахстан, про примеру карателей ОДКБ?
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12.01.2022 00:52 Відповісти
Ми отримали гарантії, що питання безпеки України не обговорюватимуться без її участі, - Єрмак
Для вас, зеленых ******, это достижение???
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11.01.2022 23:42 Відповісти
КАКИЕ ГАРАНТИИ??? Все обсуждения уже давно , два года происходят БЕЗ Украины и только слепой этого не видит!
Хотя, сейчас Украину НЕКОМУ представлять...
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12.01.2022 00:44 Відповісти
беня дозволив... А, може, і *****. Втім, "акакаяразніца?"
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12.01.2022 00:54 Відповісти
Так вопрос же не в том, что бы обсуждать гарантии для Украины с участием представителей Украины. Вопрос в том, что бы обсуждать это без Ермака
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12.01.2022 00:56 Відповісти
Учитывая, кто сейчас при власти, то лучше пусть США без зеленых коллаборантов все решает. Конгрессмены и президент США больше патриоты Украины, чем Дерьмак, Вава и вся их кодла.
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12.01.2022 06:27 Відповісти
Будапештские гарантии?
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12.01.2022 09:21 Відповісти
а малоПИД,,роский, бенин нарик в это время "веселит", вот он Дерьмак поставленный патрушевым в Омане смотрящим над Дегенератом....
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12.01.2022 09:44 Відповісти
ермак_Козырь_Михайлов_Лолита, перестань "дурочку" разыгрывать и "работать" на два фронта, все знают, что твой хозяин в кремле, а по Конституции Украины тебя вообще не должно быть. Так что займись закупкой канцелярии и не суй свой фсбешный нос в государственные дела, за все придется отвечать, рано или поздно, твой выкормыш, "я_не_лох", вечно президентом не будет.
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12.01.2022 11:58 Відповісти
Зная политику агента Дерьмака, он будет пробовать сдерживать США в переговорах.
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12.01.2022 12:23 Відповісти
Ми це хто? Хто взагалі говорив з Єрмаком?
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12.01.2022 12:29 Відповісти
Почему канцелярист оглашает такие вопросы? Где президент Зеленский? Напрашивается ответ- президент таки на Сейшелах! Взрослые дяди решают судьбу Украины, а подросток ГУЛЯЕТ! Устал....
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12.01.2022 13:28 Відповісти
 
 