Ми отримали гарантії, що питання безпеки України не обговорюватимуться без її участі, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на зустрічі із журналістами, які представляють низку провідних європейських ЗМІ, заявив про гарантію США дотримуватися принципу "нічого про Україну без України" у переговорах із Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ми отримали гарантії від Президента США Джозефа Байдена та всіх наших західних партнерів, що будь-які питання, що стосуються нашої країни та її безпеки, не будуть обговорюватися без її участі. І принцип "нічого про Україну без України" дотримуватиметься під час будь-яких перемовин", – сказав Єрмак.

Керівник Офісу Президента зазначив, що агресія Росії проти України стане величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку тих країн, які дозволять цьому відбутися, і матиме незворотні наслідки.

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Зі свого боку Україна робить усе для активізації Нормандського процесу та виконання домовленостей Паризького саміту 2019 року, додав Єрмак.