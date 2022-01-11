Ми отримали гарантії, що питання безпеки України не обговорюватимуться без її участі, - Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на зустрічі із журналістами, які представляють низку провідних європейських ЗМІ, заявив про гарантію США дотримуватися принципу "нічого про Україну без України" у переговорах із Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Ми отримали гарантії від Президента США Джозефа Байдена та всіх наших західних партнерів, що будь-які питання, що стосуються нашої країни та її безпеки, не будуть обговорюватися без її участі. І принцип "нічого про Україну без України" дотримуватиметься під час будь-яких перемовин", – сказав Єрмак.
Керівник Офісу Президента зазначив, що агресія Росії проти України стане величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку тих країн, які дозволять цьому відбутися, і матиме незворотні наслідки.
Зі свого боку Україна робить усе для активізації Нормандського процесу та виконання домовленостей Паризького саміту 2019 року, додав Єрмак.
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Вас, зелених кловунів, ніхто серйозно не сприймає.
нужно начинать конституционную реформу об ограничении полномочий президента и переходу к парламентской республике
Я понимаю, что ни у Владимира Зеленского, ни у его подобия команды нет и не могло быть институциональной памяти - в силу пролетарского происхождения, такого же воспитания и равно такого же образования. Но где государственные институции, которые должны отслеживать эти процессы и выдавать "рецепты" безголовому руководству страны в таких случаях? Где тот же МИД Украины?
И МИД себя проявил - абсоллютно аморфным, беззубым заявлением "ни о чем" по поводу событий в Казахстане - на третий день после расстрелов демонстрантов!
А нужно было сделать не так уж много.
Дать поручение Послу Украины в Республике Казахстан официально, лично посетить Нурсултана Назарбаева в его резиденции с целью передать приглашение украинской власти посетить Украину в самое ближайшее время, по пожеланию Нурсултана Абишевича - с семьей. И в момент прибытия Посла Украины в резиденцию Назарбаева опубликовать официальное коммюнике о таком шаге, созвав для этого брифинг.
Да, Посла Украины наверняка не допустили бы к Назарбаеву, который к тому времени уже, вероятно, стал заложником (пленником) спецслужб РФ. Но оккупантам и их пособникам пришлось бы лгать и придумывать "отмазки", почему личное послание того же Президента Украины или главы МИД Украины не может быть, вопреки протоколу, передано лично, из рук в руки, от Посла - адресату.
А после этого уже можно и нужно было, заручившись поддержкой международного сообщества, требовать от казахстанских властей немедленного допуска к Назарбаеву дипломатических миссий демократических государств.
Но даже этот, простой шаг для защиты друга нашей страны сделан не был!
Молчит офис якобы украинского президента. Молчит якобы украинский МИД. Гуляет Рождество якобы украинское зе-большинство в Раде.
А в это время Украина теряет преданных своих друзей. На глазах у последних друзей.
Стыдно."
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А так - просто заміна одного диктатора іншим. Двірцевий переворот з-за втручання третьої зацікавленої сторони. По афганському варіанту зразка 1979року. За це потрібно "по рукам".
Для вас, зеленых ******, это достижение???
Хотя, сейчас Украину НЕКОМУ представлять...