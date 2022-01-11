США підтримають Фінляндію і Швецію, якщо вони вирішать вступити до НАТО, - Нуланд

США підтримають Фінляндію і Швецію в прагненні вступити в НАТО.

Про це заявила заступник держсекретаря з політичних справ Вікторії Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми завжди готові підтримати Фінляндію і Швецію, якщо захочуть поговорити про членство в НАТО. Ми готові зробити це", - сказала Нуланд під час брифінгу у Держдепартаменті США.

Вона додала, що Швецію і Фінляндію потрібно оцінювати за стандартами НАТО. При цьому Нуланд уточнила, що в ці країни стабільні і в них сформувалася усталена демократія.

"Тому ця розмова (про членство в НАТО - ред.) буде дещо іншою, ніж з іншими країнами, які тільки переходять до демократичних систем і мають проблеми з корупцією, економічними реформами, демократичною стабільністю тощо", - уточнила представник Держдепу.

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Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марі допустила можливість вступу країни в НАТО.