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США підтримають Фінляндію і Швецію, якщо вони вирішать вступити до НАТО, - Нуланд

США підтримають Фінляндію і Швецію, якщо вони вирішать вступити до НАТО, - Нуланд

США підтримають Фінляндію і Швецію в прагненні вступити в НАТО.

Про це заявила заступник держсекретаря з політичних справ Вікторії Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми завжди готові підтримати Фінляндію і Швецію, якщо захочуть поговорити про членство в НАТО. Ми готові зробити це", - сказала Нуланд під час брифінгу у Держдепартаменті США.

Вона додала, що Швецію і Фінляндію потрібно оцінювати за стандартами НАТО. При цьому Нуланд уточнила, що в ці країни стабільні і в них сформувалася усталена демократія.

"Тому ця розмова (про членство в НАТО - ред.) буде дещо іншою, ніж з іншими країнами, які тільки переходять до демократичних систем і мають проблеми з корупцією, економічними реформами, демократичною стабільністю тощо", - уточнила представник Держдепу.

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Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марі допустила можливість вступу країни в НАТО.

Автор: 

НАТО (6443) Фінляндія (1304) членство в НАТО (1720) Швеція (955) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+18
Пусть все будет НАТО!
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11.01.2022 23:45
+16
Україні та Грузії треба буде подати заявки на вступ до НАТО разом зі Швецією та Фінляндією, щоб голосування проводилось пакетом. Тоді всяким фріцам і жабоїдам - друзям путіна буде важко заблокувати Україну і Грузію.
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11.01.2022 23:49
+13
пряме запрошення Фінляндії та Швеції - чекаемо на вас.
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11.01.2022 23:53
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Пусть все будет НАТО!
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11.01.2022 23:45 Відповісти
мда, нато вступать в НАТО !
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12.01.2022 01:25 Відповісти
Пуйло знов всех переграв...
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11.01.2022 23:46 Відповісти
ось такий пердімонокль на кацапське нерозширювання НАТО..
і чому б це?
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11.01.2022 23:48 Відповісти
Україні та Грузії треба буде подати заявки на вступ до НАТО разом зі Швецією та Фінляндією, щоб голосування проводилось пакетом. Тоді всяким фріцам і жабоїдам - друзям путіна буде важко заблокувати Україну і Грузію.
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11.01.2022 23:49 Відповісти
Верно. А ***** вообще ****** и сдохнет от инфаркта микарда. И там затопчут на траурной процессиии пару тыщ репоедов, будут месяц лить крокодильи слезы, а цивилизованный мир порвет тройку другую баянов и гармошек, выпьет море пива и возле посольств параши развесят надутые презервативы!
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12.01.2022 00:05 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/world/moskovskiy-ultimatum-i-vashingtonskiy-otvet-10012022-447767 Витончений тролінг із Вашингтону. Що залишилося за кадром переговорів у Женеві

Держдепартамент США в черговий раз, без зайвого галасу та гри на публіку, продемонстрував високий клас дипломатії. Це особливо помітно на тлі дешевого гопництва Кремля.

Тиха американська відповідь

США підготували свою лінію контрігри, частина якої очевидна, а частина поки що не засвічена публічно. Деяке уявлення про цю, незасвічену поки частину здатен дати проєкт угоди "Про заходи щодо відновлення та утвердження безпеки, принципів міжнародного права, прав людини та духу співпраці у Східній Європі".

По суті, це контругода, протиставлена російському проєкту угоди з країнами НАТО. У ній декларується широке коло підписантів, не обмежене США, країнами НАТО та Росією. Це означає, що до неї можуть приєднатися всі країни Східної Європи та всі республіки колишнього СРСР, які російський план розглядав лише як об'єкт угоди. Її цілком могли б підтримати і за межами Східної Європи: Туреччина та Азербайджан, а також незалежні держави, що виникли на місці середньоазіатських республік СРСР.

Американські пропозиції включають визнання кордонів ексреспублік на момент підписання Біловезької угоди 8 грудня 1991 р., вводячи в обговорення російські дії щодо Грузії, Молдови та України. Наступний удар проєкт завдає по ідеї розділу Європи на сфери впливу, засуджуючи прояви авторитаризму та зовнішнього втручання у справи суверенних країн і наголошуючи, що "учасники [угоди] вважають неприпустимим включення суверенної держави, без її публічної на те згоди, у сферу інтересів або сферу впливу іншої держави". Таким чином, претензії Москви на особливі права щодо країн колишнього СРСР та Східної Європи повністю заперечуються.

Нарешті, Угода декларує намір її підписантів зайнятися налагодженням "традиційних механізмів забезпечення міжнародної безпеки, зокрема у Раді Безпеки ООН", шляхом "початку багатостороннього діалогу про шляхи реформування цих механізмів у напрямку більшої гнучкості та ефективності за збереження обов'язкового дотримання суверенітету всіх держав-членів ". Ця малопомітна, на перший погляд, деталь виразно позначає загрозу завдати удару по одному з найчутливіших місць Москви - сумнівному, з юридичного погляду, успадкування РФ постійного місця СРСР у РБ ООН.

Окремо в проекті порушуються питання невизнання анексії та окупації, відповідальність та зобов'язання, що лягають на державу-окупанта, дотримання норм, законів та звичаїв війни, а також міжнародного морського права. Останній пункт прямо співвідноситься з піратською поведінкою Росії в Азовському та Чорному морях.

Звичайно, проект угоди показаний, що називається, з-під підлоги, у вигляді випадкового зливу, і ще не внесений до офіційного порядку денного. Але що буде, якщо США запропонують його до підписання, особливо з огляду на те, що список підписантів може бути необмежено розширений?

Відповідь очевидна: це створить роздоріжжя, де будь-який варіант російських дій - і обговорення американського проекту, і категорична відмова від його розгляду виявиться для Москви однаково програшним.

Звичайно, поява такої угоди, яку в Європі, з великою ймовірністю, підпишуть усі, крім Росії та її сателіту Білорусії, означатиме глухий кут у переговорах. Точніше, його підписання матиме сенс і зможе знайти підтримку тільки в тому випадку, якщо конструктивні переговори з Росією остаточно проваляться і тупик, який виник, потрібно буде зробити максимально незручним для неї.

https://www.dsnews.ua/ukr/world/moskovskiy-ultimatum-i-vashingtonskiy-otvet-10012022-4477
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11.01.2022 23:50 Відповісти
пряме запрошення Фінляндії та Швеції - чекаемо на вас.
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11.01.2022 23:53 Відповісти
Մιtαuskαs

@_A_Vit_

·
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1481019660581621760 11 мин



Пока кремлёвские глашатаи рассказывают про "успешные переговоры в Женеве", американский военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III из Вашингтона приземлился в украинском аэропорту Борисполь. Максимальная полезная нагрузка: 77 500 кг.

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12.01.2022 00:00 Відповісти
І що цікаво, самольоти натівські, щодня сідають в Україні - а сюрпризи привозять для рашистських окупантів.
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12.01.2022 01:02 Відповісти
карелия, было бы не плохо пригласить ))))) там бы на параше половина лошадей, оленей и прочего зверья повыздыхала только от одного такого предложения.
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12.01.2022 00:01 Відповісти
"Ах, какая жєнщіна!" 😎
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12.01.2022 00:06 Відповісти
Скол'ко там подлетное время ракет от Финляндии до мААсквы? Меньше, чем от Харькова? вЯЯликий геополитик это *****
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12.01.2022 00:14 Відповісти
та який там підлітний час від Финляндії до підера? - на конях за 25 хвилин.
до мацкви трохи дальше, але головне - в хворих голова за північ досі боліла? - заболить.
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12.01.2022 00:26 Відповісти
*досі не боліла
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12.01.2022 00:27 Відповісти
Давно Пора!
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12.01.2022 00:26 Відповісти
Тупо сказали в лоб, если попросят то вас никто слушать не будет, свои претензии засуньте туда откуда бутылка торчит, вернее бутылку достанете, засунете претензии и обратно вставите шоб не вылетало постоянно. Русодауны ну как? завтра вторую сотню под Финляндию? или ваши с Казахстана сразу туда понесутся трясти металлоломом своим под границу?
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12.01.2022 00:28 Відповісти
Как говорил один мудрый военный начальник кацапам -
"Для вас война с НАТО будет самая легкая и быстрая - вы даже не успеете дойти до военкомата !"
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12.01.2022 00:35 Відповісти
другі в черзі ми з Грузією , третій Азербайджан .
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12.01.2022 00:35 Відповісти
Интересно, Х***ло подведет к Финляндии войска которая находится возле самого **********, чтобы та не вступила в НАТО. Или Ху***ло только против Украины такой герой
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12.01.2022 00:41 Відповісти
Как бы это печально не звучало, но фраза из фильма Свадьба в Малиновке "Чует мое сердце (жопа), что мы накануне грандиозного шухера" тут как никак кстати!
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12.01.2022 00:49 Відповісти
Трохи НАТО в кожну хату - й жити мирно і багато.
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12.01.2022 00:56 Відповісти
А было же тихо - тишь да блажь, УКраина ни шатко - ни валко там
брала направление на НАТО, на ЕС и это растянулось бы на 20-30 лет ...
Так нет, хмуйлу приспичило - вот и получите ваши шпроты.
Ешьте - не рыгайте.
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12.01.2022 02:29 Відповісти
Причина совершенно в другом. Х*уйло пох НАТО и его члены, включая Украину и т.д. Он и сам из стран НАТО и кредиты просил, и газ туда пихает, и дочки его там жили не один год, и вся челядь его там недвижимость понакупала, и цацками оттуда - дельтапланами - подводными лодками - квадроциклами он баловался...
Да вот что-то шло не так. И бабла полно, и природных ресурсов - а вот не получалось догнать Запад, хоть тресни... Всё, что ни делается в России - всё говно... И даже самолёт из западных комплектующих... Всё равно говно. Хоть и комплектующие хорошие.
И тогда Х*уйло заёрзало. Оно не могло признаться себе самому, что причина в гнилой и говняной системе власти, в нём самом с его придурью, да в его воровитой челяди. И тогда он начал изо всех сил, используя коррупционные рычаги, создавать "сферы влияния". Как правило, в недоразвитых странах. Но и в развитых тоже, используя левые, националистические и псевдо"эко" движения, шантаж и подкуп. В каких-то венесуэлах да вануату это выходило. И даже в индиях. Да вот только и там поняли, что всё, что сделано в России - говно! Потому что нет конкуренции. Потому что коррупция. Потому что нет свобод - включая экономических. А кое-где, в кое-каких регионах земля задрожала у него под ногами, когда пошли "цветные революции", и особенно, когда в Украине случился Майдан, потому что люди просто захотели перемен, "как на Западе". И он понял, что у него под ногами земля не только дрожать будет, но и провалится... Ведь в России часть общества начала задавать ему неприятные вопросы...
И Х*уйло не был бы Х*уйлом, если бы не задействовал все ресурсы Импердии Зла во зло. Он решил показать толпе в России, что на Западе плохо. Что там еврогеи, толерасты, расисты, и одни шпионы. И начал угрожать Западу. И одновременно своей челяди, которая всё чаще похваливала Запад... А некоторые просто туда сбежали. И он начал убивать их, чтобы запугать и челядь, и Запад. Например, применяя боевые отравляющие вещества.
Но это не помогло, и не могло помочь.
Зато помогло людям во многих странах понять, что надо держаться подальше от России. Так возникли "цветные революции". И украинский Майдан тоже. Это было стихийное явление, совершенно естественное. Но земля, коррупционно-КГБэшный фундамент под ногами Х*уйла задрожал. Он понял, что он и треснуть может, а он посмотрит в эту трещину, в эту бездну с высоты виселицы. И тогда он решил сыграть на самом низменном инстинкте - национализме, шовинизме, радикализме - и придумал "русский мир", как идеологию и одновременно сферу влияния, а потом и подчинённую территорию, которая должна принадлежать России, и за счёт которой можно было бы решать лавину нарастающих проблем...
Реально, он просто начал реанимировать совок. Но не на идеологии утопий и коммунизма, а на идеологии изоляционизма и национализма, национал-шовинизма. И если совок в некоторой мере был слегка связан идеологией, то путинский "русский мир" не связан ничем: ни утопической марксистско-ленинской теорией, ни даже зачатками морали, ни тормозами самосохранения.
Вот почему сегодняшний враг цивилизации крайне опасен. И нет, этот враг - не Путин, таких путиных в российской власти полно... Но их полно и в российском обществе. И сейчас дела обстоят хуже, чем в Германии времён зарождения там нацизма/фашизма... И если немцы очнулись после двух миллионов тонн бомб и миллионов трупов, то что разбудит неофашистов России? Два миллиона МЕГАТОНН и сотни МИЛЛИОНОВ трупов?
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12.01.2022 03:19 Відповісти
Правильно, але це потрібно не тільки прочитати, але і ЗРОЗУМІТИ... особливо ватанам. А це вже безнадійно...
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12.01.2022 07:00 Відповісти
Я вижу несчастных, бредущих в тумане ,
Готовых убить за понюх табака ,
Их прошлое тонет во лжи и обмане,
А в будущем ждут искуплений века .

А слово "Россия" забудется вскоре ,
"Московия" ,может, уже подойдёт ,
Но, это лишь только в безжалостном споре
И даже, к тому же , как повезёт .

И будет легенда влачиться по свету ,
Что был некий "Рим" на этой земле,
Готовый угробить был даже планету,
Но сгинул, растаяв стартапом во мгле .
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12.01.2022 09:09 Відповісти
Чувствую шо скоро и Швейцария туда попросится... В этом веке европейцам надо держаться вместе. Уж больно рьяно азияты лезут в гегемоны да и муслимы на подходе.
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12.01.2022 01:22 Відповісти
Швейцаріі теж треба розглянути це питання - не 40ві,
за горами вже не дуже сховаешься, це тоді адік до них не поліз...
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12.01.2022 01:43 Відповісти
навіть касапи визнають, що "https://newssky.com.ua/proval-kremlya-na-peregovorah-v-zheneve-ssha-ne-sobiraetsya-vypolnyat-rossijskij-ultimatum-eksklyuziv/?fbclid=IwAR2rTJRpbMFdSp1SKxDw4ZQozHmzrRwdPRnM1w7aXtKOYRkr7PcFVAkspOg Провал Кремля на переговорах в Женеве: США не собирается выполнять российский ультиматум "
"Судя по заявлениям сторон, встреча для Кремля оказалась полностью провальной. Как Кремль не пытался тужиться, топать ножками и хамить, это не возымело ровным счетом никакого действия. Ключевые российские требования об отказе НАТО от дальнейшего расширения и об отводе американских сил и вооружений из Восточной Европы Вашингтон не готов даже обсуждать. Более того, США не согласилось ни на один пункт целого списка требований, который выдвигал Кремль."
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12.01.2022 02:06 Відповісти
Дак отож Піцьков и мямлил, что "нет особых поводов для оптимизьма".
Это значит, что они ушли с переговоров как побитые собаки.
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12.01.2022 02:26 Відповісти
Крысы мавзолейные поставят еще пару сраных "ультиматумов" и в НАТО вступят даже Монако и Лихтенштейн с Андоррой...
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12.01.2022 03:55 Відповісти
Кремлёвские фашисты )(уйла, скоро и ваши полуколонии: Беларусь , Армения, Казахстан ..... их народы жёстко разберутся со своей продажной про-кремлёвской властью уничтожающей суверенитет их держав. И конечно обязательно примкнут к братскому союзу НАТО.
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12.01.2022 05:12 Відповісти
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12.01.2022 07:03 Відповісти
НАТО лучше для Украины чем "Вангер "
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12.01.2022 08:07 Відповісти
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12.01.2022 10:06 Відповісти
 
 