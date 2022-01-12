США домовились з союзниками в Європі стосовно "дуже болючих" санкцій проти Росії, - Нуланд
США мають домовленості із союзниками в Європі щодо підготовки пакета "дуже болючих" санкцій проти Росії у разі подальшої військової ескалації.
Про це заявила на брифінгу заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми дуже впевнені в консультаціях, які ми проводимо з нашими союзниками та партнерами. Ми працюємо над цим близько двох з половиною місяців на всіх рівнях - починаючи від президента", - зазначила Нуланд. За її словами, США і Європа мають спільне розуміння того, яких фінансових санкцій треба буде вжити проти Росії. Крім того, обговорюються експортні обмеження, "які матимуть болючий вплив на Росію".
Заступниця держсекретаря США також підкреслила, що санкції проти РФ можуть вводитися за вже відпрацьованим сценарієм.
"Сполучені Штати можуть вжити свій набір заходів, Європа та інші союзники можуть зробити паралельні кроки, які будуть трохи інакшими, але також болючими для Росії", - зауважила представниця Держдепу.
Нуланд знову наголосила, що у Вашингтоні впевнені в домовленостях з європейськими союзниками стосовно "дуже болючого пакета" санкцій.
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Санкции не помогут, население готово жить в дерьме и винить в этом запад - так проще для людей без мозгов! Что впрочем не мешает им пользоваться импортными товарами и ненавидеть их создателей.
Загадаю машину крутую, у соседа будет две, загадаю квартиру, сосед две получит, миллион баксов, соседу два миллиона, что же придумать ... а пусть у меня одно яйцо отсохнет.
от этого меняется смысл слов
то есть, не прямо здесь и сейчас а «в случае …»