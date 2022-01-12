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США домовились з союзниками в Європі стосовно "дуже болючих" санкцій проти Росії, - Нуланд

США домовились з союзниками в Європі стосовно

США мають домовленості із союзниками в Європі щодо підготовки пакета "дуже болючих" санкцій проти Росії у разі подальшої військової ескалації.

Про це заявила на брифінгу заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже впевнені в консультаціях, які ми проводимо з нашими союзниками та партнерами. Ми працюємо над цим близько двох з половиною місяців на всіх рівнях - починаючи від президента", - зазначила Нуланд. За її словами, США і Європа мають спільне розуміння того, яких фінансових санкцій треба буде вжити проти Росії. Крім того, обговорюються експортні обмеження, "які матимуть болючий вплив на Росію".

Заступниця держсекретаря США також підкреслила, що санкції проти РФ можуть вводитися за вже відпрацьованим сценарієм.

"Сполучені Штати можуть вжити свій набір заходів, Європа та інші союзники можуть зробити паралельні кроки, які будуть трохи інакшими, але також болючими для Росії", - зауважила представниця Держдепу.

Також читайте: Деталей санкцій проти Росії не повідомляють, щоб вона не змогла підготуватися, - CNN

Нуланд знову наголосила, що у Вашингтоні впевнені в домовленостях з європейськими союзниками стосовно "дуже болючого пакета" санкцій.

Автор: 

росія (65191) санкції (11831) США (22840) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+7
а хто в нього купить нафту і газ? Китай та Індія весь об'єм пропозиції не потянуть...
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12.01.2022 01:05
+7
Нельзя просто так взять и закрутить вентиль, ты думаешь почему недавно нефть по -40 продавалась? её или качают, или нахер заливают бетоном, ну могут просто еще как вариант сливать её на земелюшку русскую это чтобы она оставалась рабочей!
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12.01.2022 02:12
+6
Якщо домовились стосовно "дуже болючих санкцій проти РФ" (якщо справді "пекельних") - то це добре. Погано те, що не застосовуєте ще вчора, а очікуєте нових злочинів ***** і його країни-терориста.
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12.01.2022 01:03
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Тут пошло всё в разнос и ***** не остановится, пока его не остановят максимально грубо, а не какими-то намёками. Не удивлюсь, если он первый введёт санкции , например введя полное эмбарго на поставки нефти и газа в ЕС и США.
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12.01.2022 01:01 Відповісти
а хто в нього купить нафту і газ? Китай та Індія весь об'єм пропозиції не потянуть...
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12.01.2022 01:05 Відповісти
Никто не купит. И что? Он как-то пострадает в перспективе нескольких месяцев - нескольких лет?
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12.01.2022 01:08 Відповісти
Европа с ним играла в озабоченность, вот и нам штыком им комом стало, ***** конечно не пострадает, но нефтянка умрет наглухо при закрученом вентиле за пару месяцев!
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12.01.2022 01:23 Відповісти
Детские басни. Вентиль закручивается, откручивается и ничего не случается в 99,99% случаев ни с нефтью, ни с газом. Им там под землёй особо некуда утекать.
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12.01.2022 01:50 Відповісти
Нельзя просто так взять и закрутить вентиль, ты думаешь почему недавно нефть по -40 продавалась? её или качают, или нахер заливают бетоном, ну могут просто еще как вариант сливать её на земелюшку русскую это чтобы она оставалась рабочей!
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12.01.2022 02:12 Відповісти
по -40 то были фьючерсы на нефть, потому что трейдеры-перекупы не могли физически нефть забрать а только покупали чтоб продать дороже.
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12.01.2022 05:09 Відповісти
Бред. Учите матчасть.
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12.01.2022 07:09 Відповісти
Отлично,ватные длббы, будете пуще прежнего процвЯтать ...
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12.01.2022 13:50 Відповісти
як ти *****? - можна....
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12.01.2022 08:47 Відповісти
застинь....
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12.01.2022 08:50 Відповісти
теоретично можливо заглушити свердловину, але це дорого і з незрозумілими наслідками, це як джерело заглушити.
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12.01.2022 08:58 Відповісти
А вот теперь представь, что нефть их под запретом в ЕС, Арабы свою нарастили добычу чтобы закрыть спрос, ***** или заливать все скважины бетоном (консервировать) либо отдавать и еще и доплачивать чтобы забрали, я представляю уже Инь Цзинь Пиня с огромной улыбкой, и нефть дают и бабло еще и за это платят!
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12.01.2022 02:17 Відповісти
В долгосрочной перспективе ЕС от эмбарго конечно выиграет. Если конечно выдержит уход цен на нефть и газ в космос и не поднимет лапки уже через полгода.
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12.01.2022 07:11 Відповісти
Пострадают рассеяне , в первую очередь , а не ху@ ло 😡
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12.01.2022 02:01 Відповісти
ЕС уже пофиг, американцы не только добазарились с ними, но и подогнали компенсацию - развернули все газовые танкеры в Европу, а по нефти и так перепроизводство и рынок танкерный в любом случае, потерю российских энергоносителей Запад не заметит, а вот русские очень даже заметят, особенно по газу
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12.01.2022 10:06 Відповісти
а буба пухне і по роялю йому отi всі метелики.
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12.01.2022 01:02 Відповісти
Якщо домовились стосовно "дуже болючих санкцій проти РФ" (якщо справді "пекельних") - то це добре. Погано те, що не застосовуєте ще вчора, а очікуєте нових злочинів ***** і його країни-терориста.
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12.01.2022 01:03 Відповісти
маю сумніви щодо вашого стверджування - іноді очікувння покарання страшніше за саме покарання - нехай каци гадають начуваються.
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12.01.2022 01:14 Відповісти
нууу, справді... як я, шахіст-аматор, забув древній постулат "загроза страшніша за виконання"....
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12.01.2022 01:28 Відповісти
Поэтому Украина выбрала зебила и коломойского и продолжает торговать с ********** и белорусью . Но гадский запад не хочет воевать и вводить санкции.
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12.01.2022 08:07 Відповісти
Та введите санкции на продажу им продовольствия и они через короткий промежуток времени сами себя сожрут!
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12.01.2022 01:06 Відповісти
Продовольствие из ЕС они бульдозерами давят.
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12.01.2022 01:10 Відповісти
На камеру конечно, а не на камеру аж свистит и попердывает! Один контейнер, три гуся и т.д, а где остальное??
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12.01.2022 01:16 Відповісти
рф не покупает еду в ЕС. Контрабанда может и есть, но это мизер и в основном для богатых.
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12.01.2022 01:17 Відповісти
Ага, не покупают!!! Через беларусскую область *********-аж свистит! Питерцы вобще, в выходные к финнам караванами катят,за чем думаешь??? И это помимо портовой черной перевалки!!! Достаточно посмотреть рекламу ********-тв и можно сделать вывод, что эмбарги. у них. лишь в ротовых дырках **********, сикелева и соловья-петуха!
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12.01.2022 08:18 Відповісти
Отстал ты от жизни. Экспортируют они уже свои продукты и ножки путина тоже. И по зерну первый экспортёр в мире. 1/8 часть суши у них, так и должно быть.
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12.01.2022 08:29 Відповісти
Только не по зерну, а по пшенице. По зерну мы пока впереди за счёт кукурузы.
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12.01.2022 08:34 Відповісти
Уговорил, пусть будет пшеница не зерно.
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12.01.2022 08:36 Відповісти
А які продукти вони експортують, навіть не уявляю, сировину у вигляді зернових це зрозуміло, а от проодукти. Бачив і Європі нашу олію, яйця, кури, цукерки, а от російських не бачив, можливо горілка, але під надписами "русская водка" часто виявляються інші країни. А да, ікра червона напевне.
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12.01.2022 09:03 Відповісти
В них 1/9 суходолу, але там умовно пригодних для аграріїв десь відсотків 20, чи може є данні по шаленим врожаям Камчатки, Чукотки, Якутії, Магадана, Сахаліна, а це вже третина території, та й Архангельск, Вологда та і нші Хантитюменьскі з красноярськими регіони не лідери по сільскому господарству.
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12.01.2022 09:08 Відповісти
Им только хлеб и нужен, уже не умрут
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12.01.2022 10:08 Відповісти
Ты, видимо, впереди планеты всей! Еще про "сила Сибири" расскажи, мол архи успешный проект!!! Есть методички, и есть реалии, определись!"
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12.01.2022 08:57 Відповісти
А что не так с "Силой сибирской"? Вроде запустили-качают. Или нет?
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12.01.2022 08:58 Відповісти
Илинет, илидат! Качать можно и йух гантелей, вот только прок??? Касаемо "си-си", там все очень "весело", для китайцев и печально( ожидание-результат) для лаптеногих!
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12.01.2022 11:17 Відповісти
Не понял я ничего. По пшенице, что ни так? А сила Сибири тоже работает. 196$ цена для Китая. Это в трое выше средней себестоимости.
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12.01.2022 09:03 Відповісти
Треба попросити китайців газифікувати Читу, Іркутськ, Улан-Уде бо ті замахались дровами топити.
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12.01.2022 09:05 Відповісти
Сейчас газификация РФ составляет 72%. и есть указ о бесплатной подводке газа до забора домовладения. Однако темпы подключений замедлились. Видимо по таёжным тупикам, так таки и останутся печки на дровах. Но оно и по Украине, обстановка такая же.
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13.01.2022 07:02 Відповісти
Оружие-Украине, побольше и разного, и война разсосется сама по себе.
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12.01.2022 01:08 Відповісти
А чому окупація Донбасу і Криму не спонукала до дуже болючих санкцій?
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12.01.2022 01:19 Відповісти
не до добра для **********
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12.01.2022 09:49 Відповісти
Санкции - это намеки для цивилизованного общества, для дикарей нужно что то по проще, типа до умного доходят слова, а дебилу нужно в морду дать!

Санкции не помогут, население готово жить в дерьме и винить в этом запад - так проще для людей без мозгов! Что впрочем не мешает им пользоваться импортными товарами и ненавидеть их создателей.
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12.01.2022 06:41 Відповісти
Страна бензоколонка продаёт сырьё, из которого санкционеры получают добавленную стоимость. Что то мне эти санкции напомнили анекдот как мужик поймал золотую рыбку, а она готова любое условие исполнить, но с одним условием, что у соседа будет в двое больше. Вот он и думает
Загадаю машину крутую, у соседа будет две, загадаю квартиру, сосед две получит, миллион баксов, соседу два миллиона, что же придумать ... а пусть у меня одно яйцо отсохнет.
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12.01.2022 08:26 Відповісти
Мужик дурник, треба було попросити собі в сусіди родину московитів...
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12.01.2022 09:11 Відповісти
Заголовок обрезал слова «у разі подальшої військової ескалації.».
от этого меняется смысл слов
то есть, не прямо здесь и сейчас а «в случае …»
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12.01.2022 09:10 Відповісти
Невже введуть санкції проти шойгу?
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12.01.2022 09:47 Відповісти
Опять серьёзная озабоченность и чёткие сигналы, ясные индикаторы и тд. Короче - бла, бла, бла……
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12.01.2022 11:56 Відповісти
 
 