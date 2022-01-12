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Стефанчук відповів телеканалу "Рада" на курйоз зі своїм фото піснею російського гурту

Стефанчук відповів телеканалу

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на курйоз зі своїм фото під час ефіру телеканала "Рада".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в фейсбук.

Нагадаємо, телеканал "Рада" розмістив фото спікера Руслана Стефанчука поруч із написом "Раптово помер", який стосувався президента Європарламенту Давіда Сассолі.

В свою чергу, Стефанчук з позначкою "телеканалу Рада" опублікував кліп російського гурту "Чайф" з піснею "Не спеши", в якій, зокрема, є слова: "Не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Раптово помер": курйозний кадр зі Стефанчуком на державному каналі Рада. ФОТО

Автор: 

ВР (14975) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+39
все что нужно знать о зебилах... У них путинский говно-рок в приоритете...
жирный дурак... Зебила куда не целуй, - всюду жопа...
позорище
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12.01.2022 01:41
+25
Русскій рокер - це те саме, що американський балалаєчник.
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12.01.2022 07:24
+23
такого кабана поховати - задорого буде. На 2х1 не поміститься
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12.01.2022 01:38
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Правила форума Рада форумчан
такого кабана поховати - задорого буде. На 2х1 не поміститься
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12.01.2022 01:38 Відповісти
а боком, ну у профіль, що теж ні?
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12.01.2022 01:54 Відповісти
Лучше стоя... По пояс... И памятник не нужен.
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12.01.2022 06:38 Відповісти
краска за мною - зелений янтар зі стразами!
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12.01.2022 17:33 Відповісти
Боком воно ширше
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12.01.2022 09:52 Відповісти
і що я таке кажу як воно куб?
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12.01.2022 13:01 Відповісти
Стефанчук Чайф ********, то є ще одна кацапська група Крематорий
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12.01.2022 08:17 Відповісти
тепер знаємо чим заслуховується голова ради...чайфує
невже у поплавського, бобула іво чи степана гіги в текстах пісень не знайшлось відповідної відповіді нашою мовою ?
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12.01.2022 09:49 Відповісти
любую песню Поплавского возьми - готовый гимн партии"Слуга народа"
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12.01.2022 12:31 Відповісти
талановитий перл...
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12.01.2022 13:27 Відповісти
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12.01.2022 09:12 Відповісти
все что нужно знать о зебилах... У них путинский говно-рок в приоритете...
жирный дурак... Зебила куда не целуй, - всюду жопа...
позорище
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12.01.2022 01:41 Відповісти
Якщо для тебе Чайф путінський-гавнорок, то лягай спати, тобі школота завтра в школу зранку.
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12.01.2022 04:54 Відповісти
Гівно кацапське твій Чайф, діду. Краще почитай, що говорив про Майдан його соліст і мандруй спати сам.
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12.01.2022 07:31 Відповісти
для дурачков, у которых отшибло память, володька шахрин (лидер путинского говнорока), из интервью газете аиф, 2015 год:

- Поэтому, когда часть жителей юго-востока Украины сказала: «А нам это не нравится!» - в Киеве возмутились: «Кто такие эти «несогласные»? Какие-то сепаратисты, «титушки». Нужно было приезжать, объяснять, разговаривать с людьми, а не бомбить их.
- Эти люди искренне не понимают, почему по ним бьёт артиллерия. Так что я не готов сказать, что Украина идёт правильным путём, и не понимаю, как декоммунизация может остановить войну.
- Выскажу, может быть, крамольную мысль. Но, мне кажется, украинским властям нужно проявить волю и мудрость и отпустить мятежные территории

https://aif.ru/culture/person/vladimir_shahrin_voyna_nikomu_ne_nuzhna
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12.01.2022 07:36 Відповісти
Шахрин такой же подонок без мозгов, как и упоротая дамбасская вата.
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12.01.2022 07:46 Відповісти
Янукович про Майдан: "Не спішіть нас ховати""Не спішіть нас ховати", - додав пан Янукович, цитуючи слова пісні російського гурту "Чайф", яка, як він сказав, грала в його машині в день сутичок біля Адміністрації президента.
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12.01.2022 09:26 Відповісти
тепер, чекаймо приїзду з концертом на запрошення з оплатою за ковідну тисячу...
хіба, що їхні війська завадять: *********** містки на дніпрі, злітні смуги у борисполі і танками заблокують всі під,їзди до палацу україна
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12.01.2022 09:56 Відповісти
https://www.google.com.ua/amp/s/regnum.ru/amp/2720638?espv=1
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12.01.2022 08:37 Відповісти
Русскій рокер - це те саме, що американський балалаєчник.
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12.01.2022 07:24 Відповісти
Колись "овоч" так само цитував "чайф". Тепер в Ростові. Причому втік через два місяці після цитування. Може й цей скоро буде в "ростові"
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12.01.2022 09:18 Відповісти
навіть за ваші бенячі-зелені гроші на "раде"- очікування виповзають ...
стефан, худій - як всі зелені побіжать? - ти останній в тому строю,
а тому перший кого cпіймають.
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12.01.2022 01:50 Відповісти
У него и зеленой команды , как в песне поётся , здесь есть еще дела 😠
Не всё украли ещё и страну не слили полностью окупантам ?😡
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12.01.2022 01:57 Відповісти
Удивляет неспособность нынешней власти просчитывать последствия своих фраз , хотя вроде бы половина народа из шоу бизнеса.
Вот к примеру и слова этой песни теперь будут аукатся стефанчуку долго.

почему они не просчитывают? Из-за своей самоуверенности , что они спецы в шоу бизнесе
И применил Стефанчук эту фразу , ТОМУЩО он мыслит по российски .
А на хрена Украине кацап в Раде?
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12.01.2022 06:49 Відповісти
Удивляет неспособность нынешней власти просчитывать последствия своих фраз , хотя вроде бы половина народа из шоу бизнеса.
.
не удивляет неспособность нынешней власти просчитывать последствия своих фраз, именно потому, шо они все из шоу бизнеса - клованы-кривляки...
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12.01.2022 07:04 Відповісти
Клованы- кривляки . Это не Жванецкий . ТОТ ЗНАЛ СИЛУ ФРАЗЫ.
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12.01.2022 07:08 Відповісти
не не Жванецкий - ничейное...
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12.01.2022 07:10 Відповісти
Одесситы ценят Жванецкого . Конечно , его сила была в критике совкового строя. Кто-то же должен был ломать этот железобетон совкового мышления.
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12.01.2022 07:14 Відповісти
кияни теж...
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12.01.2022 07:17 Відповісти
Да Вы, живя в штатах , сами перестраивались из совково- феодальных взглядов в цивилизованные. А в Украине ещё неподъёмный пласт этого ила .
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12.01.2022 07:36 Відповісти
без нагнітання...
73% зелених і наглухо совкових ідіотів - шо з ними робити?
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12.01.2022 07:49 Відповісти
Гиляк не хватит 😀. Надо искать иной вид просвещения.
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12.01.2022 08:06 Відповісти
я б на рибалку пішов...
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12.01.2022 08:09 Відповісти
Тоже хороший вариант 😀
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12.01.2022 08:30 Відповісти
ага лупайте цю скалу....
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12.01.2022 08:42 Відповісти
сю скалу...
До речі, а вам відома дана пісня на вірш Франка? https://www.youtube.com/watch?v=lwZDVGxJjCw Один в каное - Човен (сл. І. Франко, муз. Один в каное)
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12.01.2022 16:10 Відповісти
до вашоґо посилання була невідома - зараз вже да...
дякую
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12.01.2022 17:24 Відповісти
Стефан - до чого чайфові реверанси? - помер так помер.
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12.01.2022 02:28 Відповісти
говноЧАЙІФ - відомі ************, як і сам СВИНенчук...
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12.01.2022 03:12 Відповісти
Ага, кончені кримашисти, симптоматично, що зебіли їх *******.
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12.01.2022 04:56 Відповісти
Ніт. Не можна новини про цього кабанічно розхарчованого свинарчука відкривати на смартфоні. На компі та ноутбуці від нього монітор тріщить, а мобільний екран взагалі ледве не луснув! 🐷🐷🐷
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12.01.2022 03:22 Відповісти
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12.01.2022 10:26 Відповісти
Тепер він в нас від сьогодні - Бубліков !!!!!!!!!!!!!
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12.01.2022 04:11 Відповісти
А-я-я-я-яй, убили свина, убили!
Ни за что, ни про что, суки, замочили...
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12.01.2022 04:15 Відповісти
Московітська свинота не може жити без московітської музики.
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12.01.2022 05:03 Відповісти
тут і не кожна смерека до злагоди, ще шукати треба...
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12.01.2022 05:35 Відповісти
😀😀😀
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12.01.2022 06:40 Відповісти
Тут і не кожен дуб витримає. Чи є у Києві ботанічний сад із баобабом?
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12.01.2022 11:54 Відповісти
баобабів е трохі, але не такі ґіллясті, а зеленої срані валом...
як самі не впораемося до Дніпра за підмоґою підемо - знаю піддержите ...
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12.01.2022 12:58 Відповісти
ну и харя ппц.....
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12.01.2022 05:58 Відповісти
"наводнєніє на Подолі"
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12.01.2022 06:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pjOXJToV5tY наводнєніє на Подолі
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12.01.2022 06:13 Відповісти


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12.01.2022 06:36 Відповісти
Навіщо взагалі таку новину обговорювати?
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12.01.2022 06:40 Відповісти
а і правда - ***** маладець!
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12.01.2022 06:46 Відповісти
Ця вся істерія навколо якихось помилок, недоречних слів нікому не відомих людей...
Тут що не новина, то вона трапилась з другом Зеленського, бо є фото...Таке відчуття, що у Зеленського 100 тисяч друзів і усіх до єдиного він близько знає.

Зараз нас відволікають від важливих речей!
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12.01.2022 06:49 Відповісти
"я учора зустріла вашу тітку Секлету, так от она просила передати вам, шо ви падлюка...."
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12.01.2022 06:51 Відповісти
В Украине есть свои культовые вещи , которые министерство культуры могло бы хорошо пропагандировать . Но Ткаченко ******** сватів.

кацапи своїх лебедей затягали по ЕС, а український Мінкульт тільки сватами в раше приторговує
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12.01.2022 07:07 Відповісти
Мирослав Скорик та Іван Небесний у проєкті «Різдвяні симфонії»| Колядки, щедрики, різдвяні пісні - https://www.youtube.com/watch?v=ftWOht0b_dA&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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12.01.2022 09:00 Відповісти
Янукович ******** « Мурка,ти мой муреночек»
Стефачук ******** кацапський шансон ( тому що Хфранцузьского не розуміе) 😀😀
Власть в курсе що є , наприклад,українська опера « запорожець за Дунаєм» , « Наталка - Полтавка»?
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12.01.2022 06:57 Відповісти
Український топ-контент 2021. Які фільми, музика і книжки варті вашої уваги - https://texty.org.ua/articles/105313/vid-hetmanskyh-nayidkiv-do-vtorhnennya-na-bajkonur-**********-filmy-knyzhky-ta-muzychni-albomy-2021-ho-yaki-varti-vashoyi-uvahy/?src=main
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12.01.2022 09:20 Відповісти
самара - ваші речі.
Україна - не до кацапів.
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12.01.2022 07:07 Відповісти
А я бы хотела детям показать украинскую оперу - но к сожалению в интернете даже записей нормальных нет
НИКТО просвещением украинцев не занимается
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12.01.2022 07:11 Відповісти
А ви точно шукали? Я знайшов. Google допоміг.
Чи вам понити хочеться?
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12.01.2022 07:38 Відповісти
ДАЙТЕ ССЫЛКУ . Я бы не хотела показывать детям старые кадры с разными шумами . Они привыкли уже к хорошему качеству .
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12.01.2022 07:39 Відповісти
Які вибагливі діти...
Напишіть у пошуку: "вистави української опери", натисніть "відео" а "шуми" самі додасте.
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12.01.2022 07:55 Відповісти
Вам просто повыступать захотелось 😀😀😀?

Я достаточно ясно написала - никто не занимается осовремениванием пласта украинской культуры. И минкульт в том числе
Шипящие и рыпящие старые плёнки в детях не вызывают интереса , при
современном качестве техники .
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12.01.2022 08:00 Відповісти
поезо-фільма ФОКСТРОТИ від Мистецького Арсеналу
https://www.youtube.com/watch?v=xJhEYPF70Nw&list=PLtj25ZLjRgOuFKqN6z6bWeXKpUdq1KixO&ab_channel=MystetskyiArsenal
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12.01.2022 08:51 Відповісти
IYOV (opera-requiem) NOVA OPERA - https://www.youtube.com/watch?v=0AWFrzRNEBQ&ab_channel=betv
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12.01.2022 09:02 Відповісти
Чтобы засрать мозги зе-быдло-электорату...
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12.01.2022 08:17 Відповісти
Зе-бидло-електорату, я здичавіло вибачаюся, що-що засрати?
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12.01.2022 12:57 Відповісти
Вообще , в жизни есть сигналы , как предупреждения.

Стефанчуку надо схуднуть .
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12.01.2022 07:38 Відповісти
дарма ви так, бо поки товстий схудне, то... Маю надію, що воно подало анкету у "Naked and Afraid XL" та виживатиме у хащах Луїзіани чи нетрях Амазонки...
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12.01.2022 16:19 Відповісти
😀😀😀
Он наверно 150 кг весит
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12.01.2022 16:29 Відповісти
на жаль, зкубікувати деревину в кілограми- мені не під силу (жарт), як і кубічний метр цього юриста, що підпрацьовував натурщиком для сирівського мультика:
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12.01.2022 16:42 Відповісти
У всієї "зелені" в голові рассея. Навіть спікер думає і слухає виключно рассею, а з трибуни ганяє понти, що він українець і любить Україну. Ніколи маланці не любили і не шанували Україну, вони в ній наживаються і дурять приспаний нарід. Так 73%, немає в нас Вальцмана?
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12.01.2022 08:13 Відповісти
в зелeних все просто - не зможе ходити? - зелeнi йього покотять.
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12.01.2022 08:15 Відповісти
От недоедания стефанчук точно не умрёт.
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12.01.2022 08:44 Відповісти
7/8, 8/7, ну и рожа, шире жопы, прямо втрое, может, больше, Ой, не мерил
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12.01.2022 09:26 Відповісти
Я ж кажу, навіть в монітор компа не влазить (1920х1080, на хвилинку...) 🐷
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12.01.2022 15:37 Відповісти
do it duel monitors..)))
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12.01.2022 18:08 Відповісти
Так никто и не спешит))) Кому ты нахрен на зоне мёртвым нужен?
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12.01.2022 08:54 Відповісти
Пізно! Поїзд пішов!!!! Ніякий "чайф" не змінить повідомлення державного каналу і не зробить безсмертним! 😊
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12.01.2022 08:58 Відповісти
Але є ще краща пісня: "Лєнінград, Лєнінград, я еще не хачу умирать"
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12.01.2022 09:02 Відповісти
не, пусть лучше ленинград поет свою хитяру

Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy,***** и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.....
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12.01.2022 10:52 Відповісти
шнур...
це війна масквабад - підер і не більше.
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12.01.2022 18:19 Відповісти
ТВ канал Рада за деньги налогоплательщиков, открыла филиал развлекательной передачи клоунов квартала 95 и это в годы войны, вообще уже сума по сходили, государство Украину в цирк превратили и всё по заданию Кремля.
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12.01.2022 09:09 Відповісти
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12.01.2022 09:22 Відповісти
колыван, чуток, обосрался
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12.01.2022 10:45 Відповісти
Каливан вирішив "сверкнуть" остроумієм
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12.01.2022 12:07 Відповісти
яке воно убоге
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12.01.2022 13:05 Відповісти
 
 