Стефанчук відповів телеканалу "Рада" на курйоз зі своїм фото піснею російського гурту

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на курйоз зі своїм фото під час ефіру телеканала "Рада".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в фейсбук.

Нагадаємо, телеканал "Рада" розмістив фото спікера Руслана Стефанчука поруч із написом "Раптово помер", який стосувався президента Європарламенту Давіда Сассолі.

В свою чергу, Стефанчук з позначкою "телеканалу Рада" опублікував кліп російського гурту "Чайф" з піснею "Не спеши", в якій, зокрема, є слова: "Не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела".

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