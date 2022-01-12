США планують надати Україні радіолокаційні системи та обладнання для кораблів, - Politico

За даними американського видання Politico, влада США має намір надати Україні в рамках допомоги в розмірі 200 млн доларів радіолокаційні системи та обладнання для кораблів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У матеріалі наголошується, що цю інформацію підтвердили джерела з числа офіційних осіб США і радник президента України Володимира Зеленського.

"Пакет безпеки дозволив постачання більшої частини того ж оборонного обладнання, яке США постачали в минулому, включаючи стрілецьку зброю і боєприпаси, захищені радіостанції, Медичне обладнання, запасні частини та інше обладнання", - йдеться в повідомленні.

Коли саме очікуються постачання не уточнюється.

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