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США планують надати Україні радіолокаційні системи та обладнання для кораблів, - Politico

США планують надати Україні радіолокаційні системи та обладнання для кораблів, - Politico

За даними американського видання Politico, влада США має намір надати Україні в рамках допомоги в розмірі 200 млн доларів радіолокаційні системи та обладнання для кораблів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У матеріалі наголошується, що цю інформацію підтвердили джерела з числа офіційних осіб США і радник президента України Володимира Зеленського.

"Пакет безпеки дозволив постачання більшої частини того ж оборонного обладнання, яке США постачали в минулому, включаючи стрілецьку зброю і боєприпаси, захищені радіостанції, Медичне обладнання, запасні частини та інше обладнання", - йдеться в повідомленні.

Коли саме очікуються постачання не уточнюється.

Також читайте: Держдеп США підтвердив, що уряд обговорює надання Україні ЗРК Stinger

Автор: 

оборона (4780) зброя (7466) США (22840)


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Топ коментарі
+21
всё таки здорово быть дебилом в такие сложные времена
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12.01.2022 07:26
+10
Пока в стране есть такие феерические дебилы, никто с нами не будет считаться. Ты и есть враг Украины.
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12.01.2022 08:10
+10
Це зараз нелегкий час? Тоді який час був у 2014-15 роках? І покажи мені що і де розбудовує? Хіба що кабаки у Буковелі.
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12.01.2022 09:01
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12.01.2022 08:25 Відповісти
Распродажа вторсырья, натэ вам тэ, що нам нэ гожэ.
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12.01.2022 08:28 Відповісти
Неблагодарность- отличительная черта казламордых и зескотов.
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12.01.2022 09:26 Відповісти
Коли публікується повідомлення про допомогу НАТО ВСУ України, то завідувач ботоферми в Пітері «кухар путіна» - Пригожин засилає десант рашботів в розділ коментарів на Думській типа "псинодав-догхантер". щоб паплюжить військову допомогу, що прибуває в одеський порт зі Штатов і Великобританії. За кожну відповідь боту, с набраним латиницею ніком, робот в Лахті нараховує йому 11 руплєй 60 коп. Відповідаючи тролю, ви допомагаєте йому виконати денне завдання. Не годуйте ворогів України
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12.01.2022 16:13 Відповісти
Ворог Украины тот, кто закупает разный хлам у других за мой счет, ворог тот, кто не смог и кто не может построить патронный завод, ворог тот, кто угробил кораблестроение, самолетостроение и много, много другое, перечислять не хватит слов. Как говорят, на чужом .................. далеко не уедешь. Вот и думаю, кто кого годуе.
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12.01.2022 16:30 Відповісти
та невже не може велична космічна та технологічна держава радіолокаційні системи та обладнання для кораблів... таки ні - не може... коли новорічне поздоровлення президента триває 21 хвилину - країна обречена... коли не можуть закупити снайперські гвинтівки - щось не те робиться...
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12.01.2022 08:34 Відповісти
Дадут Стингеры и Гарпуны. Со Стингерами понятно - это переносные системы, обучение быстрое, даже бармалеи справляются. А вот с Гарпунами не понятно на каких платформах они будут, с руки их не пульнешь, а самолетов, кораблей или береговых комплексов под них у Украины нет, да и быстро не обучить обслугу
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12.01.2022 09:59 Відповісти
на тачанки поставим, не ссы, лапотник
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12.01.2022 10:57 Відповісти
А с чего это я лапотник? Если не собираюсь кацапов шапками закидать, то лапотник?

Слышал такое "хороша ложка к обеду"?

Так вот сейчас нет несколько лет, для интеграции куда-либо Гарпунов, нет даже времени на обучение работе на готовом американском изделии, т.к. отражать десант возможно понадобится в ближайший месяц. Что это значит? А то, что у Украины есть только предсерийный дивизион Нептунов (благодаря Порошенко, Турчинову и Коростелеву) и возможно еще один серийный (обещали вроде в феврале). Не знаю хватит ли этого. Остальные варианты по морю возможны только при поставках из США, причем вместе с их обученной обслугой, т.е. Academi (Blackwater).
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12.01.2022 17:51 Відповісти
Для обороны достаточно как минимум и береговых комплексов ,в США очень много старых гарпунов с дальностью вроде бы 70 км.Как минимум будет достаточно для начала пока свои Нептун не введём.
Надеюсь развернуть и привести их в боевое состояние не займет много времени и обучения персонала.Возможно будут какие-то консультанты советники на первое время.
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12.01.2022 14:31 Відповісти
А есть у США вообще береговые комплексы, я не в курсе? Мне казалось они ставят на флот и авиацию.
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12.01.2022 17:40 Відповісти
Там всего предостаточно
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12.01.2022 18:18 Відповісти
А какие-то ПЗРК в Украине производятся?
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12.01.2022 12:27 Відповісти
только ремонтируются!
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12.01.2022 14:22 Відповісти
КБ Луч предлагает вроде проекты для ЗРК ближней зоны, но готового ничего нет, только советское отремонтированное/модернизированное.

США вроде собираются дать Стингеры, но это не решит проблемы беспилотников и бомбардировок, т.к. они летают все выше зоны поражения.
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12.01.2022 17:56 Відповісти
Чем выше летает - тем легче сбивать. Это я как какпитан ПВО говорю. Главная угроза - низколетящие цели типа крылатых ракет.
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12.01.2022 18:51 Відповісти
Я тоже бывший лейтенант ПВО, на Бук учился на военной кафедре.

Все верно для обычных ЗРК, чем выше цель, тем дальше и раньше ее видно, но увидеть не все, надо еще смочь достать. Так вот для ПЗРК увидеть надо глазами и ракеты бьют лишь на 3-5 км, а выше и не увидишь и не наведешь. Так вот если враг работает с 6 км то все, сидишь и смотришь как твоих утюжат.

ПЗРК хорошо, но нужно нормальное войсковое ПВО, хотя бы ближней дальности.

Стингер :

Дальность стрельбы: 200-4500 м

Максимальная высота цели: 3800 м

https://ru.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger
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12.01.2022 19:04 Відповісти
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