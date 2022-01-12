11 135 117
США планують надати Україні радіолокаційні системи та обладнання для кораблів, - Politico
За даними американського видання Politico, влада США має намір надати Україні в рамках допомоги в розмірі 200 млн доларів радіолокаційні системи та обладнання для кораблів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У матеріалі наголошується, що цю інформацію підтвердили джерела з числа офіційних осіб США і радник президента України Володимира Зеленського.
"Пакет безпеки дозволив постачання більшої частини того ж оборонного обладнання, яке США постачали в минулому, включаючи стрілецьку зброю і боєприпаси, захищені радіостанції, Медичне обладнання, запасні частини та інше обладнання", - йдеться в повідомленні.
Коли саме очікуються постачання не уточнюється.
Топ коментарі
+21 Борменталь Незабаром
показати весь коментар12.01.2022 07:26
+10 Виктор Сотник
показати весь коментар12.01.2022 08:10
+10 Іван Лазівський
показати весь коментар12.01.2022 09:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слышал такое "хороша ложка к обеду"?
Так вот сейчас нет несколько лет, для интеграции куда-либо Гарпунов, нет даже времени на обучение работе на готовом американском изделии, т.к. отражать десант возможно понадобится в ближайший месяц. Что это значит? А то, что у Украины есть только предсерийный дивизион Нептунов (благодаря Порошенко, Турчинову и Коростелеву) и возможно еще один серийный (обещали вроде в феврале). Не знаю хватит ли этого. Остальные варианты по морю возможны только при поставках из США, причем вместе с их обученной обслугой, т.е. Academi (Blackwater).
Надеюсь развернуть и привести их в боевое состояние не займет много времени и обучения персонала.Возможно будут какие-то консультанты советники на первое время.
США вроде собираются дать Стингеры, но это не решит проблемы беспилотников и бомбардировок, т.к. они летают все выше зоны поражения.
Все верно для обычных ЗРК, чем выше цель, тем дальше и раньше ее видно, но увидеть не все, надо еще смочь достать. Так вот для ПЗРК увидеть надо глазами и ракеты бьют лишь на 3-5 км, а выше и не увидишь и не наведешь. Так вот если враг работает с 6 км то все, сидишь и смотришь как твоих утюжат.
ПЗРК хорошо, но нужно нормальное войсковое ПВО, хотя бы ближней дальности.
Стингер :
Дальность стрельбы: 200-4500 м
Максимальная высота цели: 3800 м
https://ru.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger