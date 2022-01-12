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Новини Війна
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Головні новини 11 січня: Росія перекидає на кордон гелікоптери, статус "країни НАТО-плюс" для України

Головні новини 11 січня: Росія перекидає на кордон гелікоптери, статус

Росія перекидає до кордону з Україною гелікоптери, група конгресменів США пропонує надати Україні статус "країни НАТО-плюс", "миротворці" ОДКБ збираються піти з Казахстану - головні новини України та світу 11 січня.

Росія починає ще одні військові навчання та перекидає гелікоптери

Міноборони РФ заявило про проведення військових навчань на полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях. Участь у них візьмуть близько 3000 військовослужбовців. За даними The New York Times, Москва також перекидає до кордону з Україною гелікоптери, а це може свідчити про підготовку нападу.

Група конгресменів хоче надати Україні статус "країни НАТО-плюс"

Республіканці мають намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною "НАТО-плюс" та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму. Він також має забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг.

"Миротворці" ОДКБ збираються облишити Казахстан

Їх обіцяють почати виводити в четвер: цю інформацію підтвердили і в ОДКБ, і у владі Казахстану. Додому десантники повертатимуться російськими військовими літаками.

Полковника поліції Єфтенія спіймали за кермом п’яним

Авто В’ячеслава Єфтенія зупинили у Чернівцях. Він демонстрував ознаки алкогольного сп’яніння, відмовився проходити тест на драгері, а патрульним пропонував "вирішити питання". Цікава деталь: від вересня минулого року Єфтеній не на посаді, а у декретній відпустці.

Шендерович поїхав з Росії

Російський публіцист Віктор Шендерович повідомив про вимушений виїзд з Росії через політичні переслідування та загрозу арешту та ув'язнення.

Розпочинається нова хвиля коронавірусу пік очікують в лютому

Це четверта хвиля хвороби, на підготовку у українських лікарів є 10-15 діб. Сплеск очікують з кінця січня, пік припаде на лютий, далі прогнозують поступове спадання до квітня.

Тим часом американські вчені виявили антитіло, що здатне нейтралізувати COVID-19.

Медиків та комунальників зобов’язали щепитися до 31 січня

Тих, хто цього не зробить, відсторонять від роботи. Також ці обмеження стосуються співробітників органів місцевого самоврядування.

Автор: 

вакцина (4419) Казахстан (873) НАТО (6445) ОДКБ (102) росія (65191) США (22840) військові навчання (2775) Шендерович Віктор (33) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Єфтеній (3)


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Топ коментарі
+2
Можешь порекомендовать другой источник современных вооружений?
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12.01.2022 02:57
+2
Ну тогда обратись к Вечнозеленому, шоб деньги вместо карманов каломойши направил на производство вооружений.
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12.01.2022 03:20
+2
Ни в чем не обвиняю. Рассуждать о том, как правильно делать - можно. Но в ситуации, когда своего нет и предвидится, а враг на пороге, нужно не рассуждать о негодяях, которые стремятся подсадить Украину на свое вооружение, а это вооружение покупать там, где оно есть. Тем более, деньги на это вам выделяют. А вообще - в Украине есть разработки всего, от стрелковки по стандартам НАТО до ракет средней дальности. Вот только почему-то все это имеется только в единичных экземплярах, а на поток не поставлено почти ничего. Потому шо свои деньги лучше украсть, а на оружие клянчить у нехороших американцев.
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12.01.2022 03:56
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І провалене держзамовленя. Жодної ракети не виробили,та ще й закривають вироб ******** локаційних систем.
На кого працює Банкова при Зеленському?
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12.01.2022 02:31 Відповісти
Это обычная практика США. Они подсаживают страны на собственные стандарты вооружений их обслуживание и ремонт. Зеленский - просто лошок, который сейчас у власти. Не было бы Зеленского был бы кто другой...
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12.01.2022 02:36 Відповісти
Можешь порекомендовать другой источник современных вооружений?
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12.01.2022 02:57 Відповісти
Могу. Как можно больше качественного вооружения и его компонентов, в том числе и боеприпасов, нужно производить самим. Рано или поздно к этому все равно приходят все страны. Лучше начать это дело раньше. При всем при этом я ни в коем случае не исключаю закупок НУЖНОГО вооружения и тенологий за рубежом.
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12.01.2022 03:03 Відповісти
Украина производит вооружение..
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12.01.2022 03:10 Відповісти
Ну тогда обратись к Вечнозеленому, шоб деньги вместо карманов каломойши направил на производство вооружений.
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12.01.2022 03:20 Відповісти
Ты меня в чем то обвиняешь? Я привел разумный образ поведения вменяемой страны относительно своих вооруженных сил и ВПК. Что не так. Проблема Зеленского существует, но я говорил о другом...
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12.01.2022 03:28 Відповісти
Ни в чем не обвиняю. Рассуждать о том, как правильно делать - можно. Но в ситуации, когда своего нет и предвидится, а враг на пороге, нужно не рассуждать о негодяях, которые стремятся подсадить Украину на свое вооружение, а это вооружение покупать там, где оно есть. Тем более, деньги на это вам выделяют. А вообще - в Украине есть разработки всего, от стрелковки по стандартам НАТО до ракет средней дальности. Вот только почему-то все это имеется только в единичных экземплярах, а на поток не поставлено почти ничего. Потому шо свои деньги лучше украсть, а на оружие клянчить у нехороших американцев.
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12.01.2022 03:56 Відповісти
Ты же споришь не со мной, а с фантомным противником.
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12.01.2022 04:03 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/RGSh-30 Вот автоматический гранатомет РГШ-30, размером и весом с РПК.Где он?
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12.01.2022 03:59 Відповісти
Кстати не самый удачный пример. Не настолько нужны сейчас в большом количестве, помимо имеющихся, АГС. Осмелюсь предположить, что больше нужны гранаты/выстрелы к ним...
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12.01.2022 04:06 Відповісти
У меня этих примеров - на всю ночь. Не какой-то там вагон с тележкой, а обсуждать до самого утра. И ничего дальше опытных и выставочных образцов не продвинуто. Почему?
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12.01.2022 04:11 Відповісти
А это - Форт-401, Украинский вариант Негев. Где они?
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12.01.2022 04:08 Відповісти
Мне тоже многие разработки нравятся, и мне примерно понятна "причина" не запуска их в производство. Касаемо украинского Негева - прошел он длительные полевые испытания? Израильский хорош, но вот является ли таковым украинский? И во сколько он обходится? Дешевыми пулеметы становятся, когда их много делают. И опять же у нас полно ПКМ-в на складах, с нулевыми стволами - не настолько они плохи...
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12.01.2022 04:16 Відповісти
ПКМ - отличный единый пулемет.Но запас патронов к ним ограничен, а своего производства, насколько я знаю, в Украине нет. Зато патроны 5,56 НАТО и 7,62НАТО производятся по всей Европе, даже в Сербии.
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12.01.2022 04:20 Відповісти
Вот именно боеприпасы важнее, про что я уже писал. Кстати нам и винтовочные и крупнокалиберные, под КПВТ, часто скидывают и прибалты и страны бывшего Варшавского договора. 5,45 - вроде пока своих еще много(могу и ошибаться). В Сербии действительно качественные патроны...
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12.01.2022 04:25 Відповісти
Угу, они тут продаются под маркой "Партизан", причем выпускают как ходовые калибры, так и всякую экзотику типа 8мм Маузер.
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12.01.2022 04:30 Відповісти
пардоны за втручання... - "большой спорт большим спортом,
но елементарная физическая подготовка должна быть".
віли теж ніхто не відміняв....
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12.01.2022 04:31 Відповісти
О, и кстати о моем шкурном интересе...Ваш Форт-28, кал.5,7мм. Образцы нашли дорогу в США, любители стрелковки оценили качество и сравнительно невысокую цену. Шли разговоры о начале импорта, а потом все затухло, причем с вашей стороны. Я успел записаться в очередь в первых 300. Где у вас случилося? Где мой Форт-28, я вас спрашиваю?
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12.01.2022 04:28 Відповісти
Я с пистолетом не знаком, как и с калибром. Ты уверен, что дело в нашем НПО ФОРТ?
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12.01.2022 04:33 Відповісти
Угу. Последняя инфа, которую я имел - импортер ожидает ответа от производителя. Год назад.
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12.01.2022 04:38 Відповісти
Всего лишь предположение. На первых этапах для стандартных Форт 14 стволы(часть пистолета) заказывали в Чехии - своего производства качественного не было. Возможно и сейчас это проблема. Помимо вашего заказа на нестандартный калибр появились еще заказы и бизнюсики/менеджеры Форта просто не могут заказать где то нужный компонент.
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12.01.2022 04:45 Відповісти
Не, насколько я знаю, Форт заявил о массовом производстве.
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12.01.2022 04:49 Відповісти
5,7х28мм - сравнительно новый промежуточный патрон, по пробивной способности - между 5,656 НАТО и пистолетными. Может использоваться как в винтовках/карабинах, так и в пистолетах.
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12.01.2022 04:44 Відповісти
Сейчас Китай славится новыми пистолетными калибрами.
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12.01.2022 04:46 Відповісти
Не, я патриот - только Американское или Украинское. Единственная стрелялка времен совка у меня - ПМ ГДР-овского производства, ствол поменял на ,380 АСП(9х17мм), шоб не зависеть от производителей патронов 9х18.
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12.01.2022 04:53 Відповісти
ПМ-ы совковые и ГДР-е по деталям же не взаимозаменяемы?
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12.01.2022 04:55 Відповісти
Наверное, взаимозаменяемые,пистолет же один и тот же - Валтер ППК на стероидах. Но по качеству обработки мой Ганс с русскими и прочими даже не рядом. Все отполировано до зеркала, на каждой более-менее крупной детали клеймо мастера. Единственный недостаток - из-за особенностей конструкции не любит hollow points.
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12.01.2022 05:04 Відповісти
Проблема? Да это катастрофа.
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12.01.2022 08:27 Відповісти
Пустая полуграмотная болтовня!
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12.01.2022 09:32 Відповісти
Не трать на непонятные тебе вопросы время.
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12.01.2022 12:53 Відповісти
Головний виробник РЛС в Україні зупиняє роботу, через відмову держави від усіх https://www.dymka.com.ua/ekonomika/golovnyj-vyrobnyk-rls-v-********-zupynyaye-robotu-cherez-vidmovu-derzhavy-vid-usih-zamovlen/?fbclid=iwar37c6rj20ws7wuaystwtwlk8fedqc0lnfrnfrvjr2skb3fksjuhiqybfjg замовлень.
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12.01.2022 06:12 Відповісти
Что в этом плохого??? Стандарты России - лучше? Вооружения США вот уже столетие лучшие в мире!
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12.01.2022 09:30 Відповісти
Главное,что их вооружения РАБОТАЮТ!
И на порядок эффективнее росийских.
Зельцман - лох,перекрывший финансирование украинских разработок,которые хоть и отстают от америкинских/израэльских,но лучше росийских.
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12.01.2022 09:48 Відповісти
"Просто лошок " це шо кацпська видумка тіпа "не знаєт. что творит".а так паца нчик ничего-добрий малий? ви колись серед мудрих лошків бачили, а якщо ібуде якесь чудо ,його бистренько на путь істіний повернуть, там є кому і з ким., не то шо інші =хотять балакають ,а не можуть. Погано одне , свідомо упущені Президентом два роки не наздогнати, бо враховуючи сили ворожої армії єдиним виходом для збереження військ та країни є розташування по всьому кордону на глибину у кілька сот кілометрів артилерійських та ракетних озброєнь,(підготовка всього необхідного для повноцінного захисту країни була проведена,але новою владою призупинена).
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12.01.2022 10:04 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bb-%d0%be-%d1%82.html «Внезапно умер». Канал «Рада» сообщил о трагической смерти спикера Стефанчука
11 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bb-%d0%be-%d1%82.html#comments Комментарии: 7
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bb-%d0%be-%d1%82.html

Выражаю искреннее соболезнования родным, близким и все друзьям. Вечная память… Государственный телеканал «Рада», который уже прославился рядом скандалов, сообщил о смерти главы Европарламента Давида Сассоли, прикрепив фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, под которым написали «внезапно умер». Об этом стало известно из прямой трансляции, которая ведется на YouTube-канале «Рады»
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12.01.2022 02:38 Відповісти
У тебя часы отстают. Часов на 12.
Или мозги. Тогда хуже.
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12.01.2022 06:43 Відповісти
зэбил у тебя мозг вообще отсутствует как и у всез зэбилов
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12.01.2022 13:14 Відповісти
а зелене опухше "дякую" не головне? - та найґоловніше!
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12.01.2022 04:19 Відповісти
не ваше собаче діло - саратов лапотний..
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12.01.2022 05:22 Відповісти
https://image.shutterstock.com/image-photo/collage-people-over-white-isolated-600w-1298656462.jpg най ждуть
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12.01.2022 05:46 Відповісти
плачте кацматері....
гімно родили, гімно на війну з Україною послали? - гімно в трунях взад і отримаете....
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12.01.2022 05:57 Відповісти
Так називана опозиція наганяє істерику у смі, залякує український народ, деморалізує тих, хто вагаєтьється - а російські смі це активно тиражують.

Як гадаєте кому це вигідно? Хто замовник істерії від нашої так називаної опозиції? Ця опозиція до правлячої партії чи до народу України?
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12.01.2022 06:54 Відповісти
Новинский и Кива - открытые враги Украины ,
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12.01.2022 07:42 Відповісти
Миротворчий контингент військ РФ вийде з Казахстану, а от стратегічний - ні, - Старіков

https://youtu.be/888gjnAmJ6Y
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12.01.2022 07:21 Відповісти
 
 