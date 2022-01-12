Головні новини 11 січня: Росія перекидає на кордон гелікоптери, статус "країни НАТО-плюс" для України
Росія перекидає до кордону з Україною гелікоптери, група конгресменів США пропонує надати Україні статус "країни НАТО-плюс", "миротворці" ОДКБ збираються піти з Казахстану - головні новини України та світу 11 січня.
Росія починає ще одні військові навчання та перекидає гелікоптери
Міноборони РФ заявило про проведення військових навчань на полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях. Участь у них візьмуть близько 3000 військовослужбовців. За даними The New York Times, Москва також перекидає до кордону з Україною гелікоптери, а це може свідчити про підготовку нападу.
Група конгресменів хоче надати Україні статус "країни НАТО-плюс"
Республіканці мають намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною "НАТО-плюс" та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму. Він також має забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг.
"Миротворці" ОДКБ збираються облишити Казахстан
Їх обіцяють почати виводити в четвер: цю інформацію підтвердили і в ОДКБ, і у владі Казахстану. Додому десантники повертатимуться російськими військовими літаками.
Полковника поліції Єфтенія спіймали за кермом п’яним
Авто В’ячеслава Єфтенія зупинили у Чернівцях. Він демонстрував ознаки алкогольного сп’яніння, відмовився проходити тест на драгері, а патрульним пропонував "вирішити питання". Цікава деталь: від вересня минулого року Єфтеній не на посаді, а у декретній відпустці.
Шендерович поїхав з Росії
Російський публіцист Віктор Шендерович повідомив про вимушений виїзд з Росії через політичні переслідування та загрозу арешту та ув'язнення.
Розпочинається нова хвиля коронавірусу пік очікують в лютому
Це четверта хвиля хвороби, на підготовку у українських лікарів є 10-15 діб. Сплеск очікують з кінця січня, пік припаде на лютий, далі прогнозують поступове спадання до квітня.
Тим часом американські вчені виявили антитіло, що здатне нейтралізувати COVID-19.
Медиків та комунальників зобов’язали щепитися до 31 січня
Тих, хто цього не зробить, відсторонять від роботи. Також ці обмеження стосуються співробітників органів місцевого самоврядування.
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На кого працює Банкова при Зеленському?
но елементарная физическая подготовка должна быть".
віли теж ніхто не відміняв....
И на порядок эффективнее росийских.
Зельцман - лох,перекрывший финансирование украинских разработок,которые хоть и отстают от америкинских/израэльских,но лучше росийских.
11 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bb-%d0%be-%d1%82.html#comments Комментарии: 7
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bb-%d0%be-%d1%82.html
Выражаю искреннее соболезнования родным, близким и все друзьям. Вечная память… Государственный телеканал «Рада», который уже прославился рядом скандалов, сообщил о смерти главы Европарламента Давида Сассоли, прикрепив фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, под которым написали «внезапно умер». Об этом стало известно из прямой трансляции, которая ведется на YouTube-канале «Рады»
Или мозги. Тогда хуже.
гімно родили, гімно на війну з Україною послали? - гімно в трунях взад і отримаете....
Як гадаєте кому це вигідно? Хто замовник істерії від нашої так називаної опозиції? Ця опозиція до правлячої партії чи до народу України?
https://youtu.be/888gjnAmJ6Y