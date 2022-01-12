Головні новини 11 січня: Росія перекидає на кордон гелікоптери, статус "країни НАТО-плюс" для України

Росія перекидає до кордону з Україною гелікоптери, група конгресменів США пропонує надати Україні статус "країни НАТО-плюс", "миротворці" ОДКБ збираються піти з Казахстану - головні новини України та світу 11 січня.

Росія починає ще одні військові навчання та перекидає гелікоптери

Міноборони РФ заявило про проведення військових навчань на полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях. Участь у них візьмуть близько 3000 військовослужбовців. За даними The New York Times, Москва також перекидає до кордону з Україною гелікоптери, а це може свідчити про підготовку нападу.

Група конгресменів хоче надати Україні статус "країни НАТО-плюс"

Республіканці мають намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною "НАТО-плюс" та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму. Він також має забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг.

"Миротворці" ОДКБ збираються облишити Казахстан

Їх обіцяють почати виводити в четвер: цю інформацію підтвердили і в ОДКБ, і у владі Казахстану. Додому десантники повертатимуться російськими військовими літаками.

Полковника поліції Єфтенія спіймали за кермом п’яним

Авто В’ячеслава Єфтенія зупинили у Чернівцях. Він демонстрував ознаки алкогольного сп’яніння, відмовився проходити тест на драгері, а патрульним пропонував "вирішити питання". Цікава деталь: від вересня минулого року Єфтеній не на посаді, а у декретній відпустці.

Шендерович поїхав з Росії

Російський публіцист Віктор Шендерович повідомив про вимушений виїзд з Росії через політичні переслідування та загрозу арешту та ув'язнення.

Розпочинається нова хвиля коронавірусу пік очікують в лютому

Це четверта хвиля хвороби, на підготовку у українських лікарів є 10-15 діб. Сплеск очікують з кінця січня, пік припаде на лютий, далі прогнозують поступове спадання до квітня.

Тим часом американські вчені виявили антитіло, що здатне нейтралізувати COVID-19.

Медиків та комунальників зобов’язали щепитися до 31 січня

Тих, хто цього не зробить, відсторонять від роботи. Також ці обмеження стосуються співробітників органів місцевого самоврядування.