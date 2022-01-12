Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу окупанти 1 раз відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 11 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці
Так, у бік Новотошківського противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили у штабі.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 12 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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Вечная и светлая память погибшему…….Пусть покоится с миром…….
Родным и близким искренние соболезнования.
Царство Небесне Герою...
Смерть рашинським окупантам 😡