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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу окупанти 1 раз відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу окупанти 1 раз відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 11 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці

Так, у бік Новотошківського противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

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"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 12 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу окупанти 1 раз відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС 01

обстріл (28486) Донбас (22356) втрати (4399) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+23
Нет слов……
Вечная и светлая память погибшему…….Пусть покоится с миром…….
Родным и близким искренние соболезнования.
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12.01.2022 07:52
+22
співчуття родині...і всій Україні (бо найкращі гинуть...)
Царство Небесне Герою...
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12.01.2022 08:27
+16
а плесень видосики записывает!
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12.01.2022 07:59
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Господи ! Знову !
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12.01.2022 07:30 Відповісти
Нет слов……
Вечная и светлая память погибшему…….Пусть покоится с миром…….
Родным и близким искренние соболезнования.
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12.01.2022 07:52 Відповісти
а плесень видосики записывает!
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12.01.2022 07:59 Відповісти
В Буковеле с Коломойским на лыжах катаетса.
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12.01.2022 08:17 Відповісти
Ось воно- повне і всеосяжне припинення вогню верховного єрмака... Буратінка ! Як там з лініями розмежування в твоїй дерев'ній голові ?
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12.01.2022 08:18 Відповісти
другий день сторінка у фейсбуці не працює
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12.01.2022 08:23 Відповісти
співчуття родині...і всій Україні (бо найкращі гинуть...)
Царство Небесне Герою...
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12.01.2022 08:27 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою 😪!

Смерть рашинським окупантам 😡
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12.01.2022 09:05 Відповісти
Какие нах соглашения с орками?! Почему не применяете Байрактары?! Вы на них что, пиццу развозите?! Орки, как армяне, любые договоры с ними бессмысленны и бесполезны. Для вас, что джавелины, что байрактары - металлолом...
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12.01.2022 09:51 Відповісти
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12.01.2022 10:02 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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12.01.2022 10:53 Відповісти
Человек УБИТ! Хватит этих рюшек "смертельное ранение"!
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12.01.2022 13:25 Відповісти
 
 