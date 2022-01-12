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"Нормандський формат був тривалий час у неробочому стані, але зараз він знову запрацював", - МЗС Франції

Глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Нормандський формат тривалий час не діяв, однак зараз він повернутий в робочий стан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LCP.

За його словами, на столі переговорів знаходяться такі питання, як обмін полоненими, гуманітарні перспективи, відведення важкого озброєння.

"Нормандський формат був тривалий час у неробочому стані, але зараз він знову запрацював", - сказав міністр.

Одночасно глава МЗС нагадав, що "в минулі дні представники Франції та Німеччини провели дискусії в Києві та Москві".

Він заявив, що Париж виступає за "серйозний і вимогливий діалог" з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори між США і Росією доповнюють зусилля ЄС в рамках нормандського формату, - Макрон

"Такий діалог має вестися без будь-якої двозначності. Ми попередили, що нове посягання на територіальну цілісність України мало б масштабні наслідки", - додав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підтримав залучення США до переговорів у нормандському форматі. Він також привітав діалог Вашингтона і Москви про колективну безпеку.

нормандська четвірка (1526) Ле Дріан (98)


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сралі-мазали фрачуковські нормандські сподівальники...
вихлоп в небо....
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12.01.2022 07:33 Відповісти
Та ви шо???? Запрацював???? Та не вже? Для чого? Попиз...и про занепокоєння ? Лягушатники и колбасники проснулись от спячки мацковской...
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12.01.2022 07:39 Відповісти
буба в Україні ніколи в робочому стані не був - це шо відмазка?
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12.01.2022 07:51 Відповісти
Нормандский формат - действенньій инструмент , которого боятся в Кремле . Почему - да там Расею записали в "сторону конфликта" , и Пуйло єто проглотил на последнем саммите в Париже. Плюс , РФ не вьіполнила ничего из решений єтого саммита по пленньім , КПВВ и отводу тяжельіх вооружений . Есть поле деятельности для Украиньі !
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12.01.2022 07:57 Відповісти
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12.01.2022 08:18 Відповісти
Запрацював для чого? Щоб жабоїди і фріци, знатні лизожопи серійного вбивці Путіна, знову давили на Україну? Як можна починати про щось домовлятись без реального відведення військ, визнання Росією себе агресором і т.д.?! Це не працюватиме!!!
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12.01.2022 09:07 Відповісти
Да?
Кацапи вже війська почали виводити з донбабве?
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12.01.2022 09:13 Відповісти
 
 