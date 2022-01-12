Партнери України домовляються про те, аби виступати єдиним фронтом проти провокацій РФ, - Трюдо
Канада непохитно підтримує Україну перед загрозою ймовірного загострення російської агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в офісі глави уряду Канади за підсумками телефонної розмови між Володимиром Зеленським та Джастіном Трюдо.
"Прем’єр-міністр підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України, наголосивши, що будь-яке військове вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки, в тому числі координовані санкції. Він зазначив, що партнери України домовляються про те, аби виступати єдиним фронтом проти російських провокацій", - йдеться в повідомленні.
В офісі Трюдо додали, що лідери двох держав також обговорили важливість економічних та судових реформ в Україні "для підтримання миру й процвітання в країні".
"Президент та прем’єр-міністр говорили про катастрофу літака МАУ рейсу 752 та про свою рішучість продовжити вимагати справедливості від Ірану для жертв трагедії", - додали в офісі глави канадського уряду.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо безпекову ситуацію на сході України та питання справедливої компенсації родинам жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.
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не так перекладе? - в рожу дам....
Так где Зеленский ?
буба по анґлійські? - а я мать...
то були переґовори двох переводчиків...