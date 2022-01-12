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Партнери України домовляються про те, аби виступати єдиним фронтом проти провокацій РФ, - Трюдо

Партнери України домовляються про те, аби виступати єдиним фронтом проти провокацій РФ, - Трюдо

Канада непохитно підтримує Україну перед загрозою ймовірного загострення російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в офісі глави уряду Канади за підсумками телефонної розмови між Володимиром Зеленським та Джастіном Трюдо.

"Прем’єр-міністр підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України, наголосивши, що будь-яке військове вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки, в тому числі координовані санкції. Він зазначив, що партнери України домовляються про те, аби виступати єдиним фронтом проти російських провокацій", - йдеться в повідомленні.

В офісі Трюдо додали, що лідери двох держав також обговорили важливість економічних та судових реформ в Україні "для підтримання миру й процвітання в країні".

"Президент та прем’єр-міністр говорили про катастрофу літака МАУ рейсу 752 та про свою рішучість продовжити вимагати справедливості від Ірану для жертв трагедії", - додали в офісі глави канадського уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на Донбасі та зусилля по виплаті Іраном компенсації родинам жертв збитого літака "МАУ"

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо безпекову ситуацію на сході України та питання справедливої компенсації родинам жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Зеленський Володимир (23832) Канада (2191) катастрофа (77) МАУ (823) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+3
Похоже наши партнеры более патриоты чем Ермаки и подобные кроты в ОП....
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12.01.2022 08:05
+2
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12.01.2022 08:14
+2
партнеры выступят фронтом, а бубочка сольет страну на первой же встрече в нормандском формате
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12.01.2022 08:15
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інтересно, а отбулавлений ґоловнюк мае за це хочь маленьку тяму?
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12.01.2022 07:58 Відповісти
я коли не в дусі і з похмелу - мені теж потрібен перкладач...
не так перекладе? - в рожу дам....
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12.01.2022 08:01 Відповісти
Трюдо подтвердил вчерашние телефонньіе переговорьі с Зеленским . Такие переговорьі проводятся ТОЛЬКО по правительственной связи , говорил премьер Канадьі с Киевом .
Так где Зеленский ?
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12.01.2022 08:01 Відповісти
ще раз - Трюдо по україньські? - пропустимо....
буба по анґлійські? - а я мать...
то були переґовори двох переводчиків...
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12.01.2022 08:06 Відповісти
Понятия ЗЕленого у тебя нет о переговорах по правительственной связи , и о синхронном переводе . Вот Вован и Лексус из ФСБ все нюансьі знают , в отличие от тебя !😀
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12.01.2022 08:46 Відповісти
Похоже наши партнеры более патриоты чем Ермаки и подобные кроты в ОП....
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12.01.2022 08:05 Відповісти
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12.01.2022 08:14 Відповісти
партнеры выступят фронтом, а бубочка сольет страну на первой же встрече в нормандском формате
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12.01.2022 08:15 Відповісти
Зеленский подвиг Меркель и Макрона назвать Путина "стороной конфликта" - на прошлом саммите "Норманди" в Париже , Пуйло проглотил . Сольет , говоришь ? 😂
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12.01.2022 08:49 Відповісти
 
 