Партнери України домовляються про те, аби виступати єдиним фронтом проти провокацій РФ, - Трюдо

Канада непохитно підтримує Україну перед загрозою ймовірного загострення російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в офісі глави уряду Канади за підсумками телефонної розмови між Володимиром Зеленським та Джастіном Трюдо.

"Прем’єр-міністр підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України, наголосивши, що будь-яке військове вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки, в тому числі координовані санкції. Він зазначив, що партнери України домовляються про те, аби виступати єдиним фронтом проти російських провокацій", - йдеться в повідомленні.

В офісі Трюдо додали, що лідери двох держав також обговорили важливість економічних та судових реформ в Україні "для підтримання миру й процвітання в країні".

"Президент та прем’єр-міністр говорили про катастрофу літака МАУ рейсу 752 та про свою рішучість продовжити вимагати справедливості від Ірану для жертв трагедії", - додали в офісі глави канадського уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на Донбасі та зусилля по виплаті Іраном компенсації родинам жертв збитого літака "МАУ"

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо безпекову ситуацію на сході України та питання справедливої компенсації родинам жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.