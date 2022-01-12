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Новини Коронавірус і карантин
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Інфіковано понад 15 млн осіб: ВООЗ повідомила про рекордне зростання випадків COVID-19 за тиждень

Інфіковано понад 15 млн осіб: ВООЗ повідомила про рекордне зростання випадків COVID-19 за тиждень

У світі за минулий тиждень коронавірусом інфікувалися понад 15 млн осіб, це рекорд за весь час пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться у матеріалах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Зокрема, зазначається, що з 3 по 9 січня кількість хворих зросла на 55%, при цьому смертність залишилася майже на колишньому рівні.

"Станом на 9 січня було зареєстровано понад 304 млн підтверджених випадків захворювання і понад 5,4 млн випадків смерті", - йдеться в повідомленні.

Про збільшення числа інфікованих повідомили п'ять з шести регіонів ВООЗ, тільки в Африці зафіксовано зниження на 11%. Регіон Південно-Східної Азії повідомив про найбільше збільшення числа нових випадків минулого тижня — 418%, за ним слідують Регіон західної частини Тихого океану — 122%. При цьому кількість летальних випадків значно зросло в Африці (на 84%) і Америці (на 26%), тоді як в Європі смертність знизилася на 10%, в Південно-Східній Азії на 6%, а в Східному Середземномор'ї на 11%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ і ЕМА вважають, що стратегія боротьби з COVID-19 не має грунтуватися на постійних бустерних щепленнях

Зростання випадків зараження почалося в світі через поширення нового штаму "Омікрон", який вважається більш заразним.

Як повідомлялося, 11 січня в ВООЗ озвучили прогноз про те, що половина жителів Європи захворіють штамом "Омікрон" в найближчі місяці.

ВООЗ (770) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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Раньше антиваксеры верещали, что ковид - это обычный грипп. А теперь верещат, что он ослаб до обычного гриппа. Они когда врали, тогда, сейчас или в обоих случаях?
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12.01.2022 08:41
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"ВООЗ повідомила про рекордне зростання випадків COVID-19 за тиждень "- симптоми манії переслідування з шизофренією на фоні стійких галюцинацій! Хворих нема ,а вони їх бачать мільйонами в день.
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12.01.2022 08:03 Відповісти
Вирус ослаб до сезонного гриппа, а черти все не могут успокоится рубя капусту на ровном месте в виде тестов, масок и т.д и т.п.
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12.01.2022 08:34 Відповісти
Раньше антиваксеры верещали, что ковид - это обычный грипп. А теперь верещат, что он ослаб до обычного гриппа. Они когда врали, тогда, сейчас или в обоих случаях?
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12.01.2022 08:41 Відповісти
Його взагалі не існує, як інших вірусів.
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12.01.2022 08:46 Відповісти
Так вважають невігласи.
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12.01.2022 10:29 Відповісти
Звичайно, хоча вігласи ще ніколи не представили матеріальних доказів гіпотези луя пастера.
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12.01.2022 17:28 Відповісти
Коли про ці докази розповідали в школі, ті в шкільному сортирі докурював підручник біології. А от коли таких антиваксерів, як ти, кусає скажений песик, вони, випригуючи з штанців, мчать за допомогою, яку розробив Луї Пастер.
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12.01.2022 17:45 Відповісти
Всезнайство -ознака того що ефект Данінгена-Крюгера працює.
Уроки біології це повторювання вчителькою,котра ледве освоїла програму середньої школи, тої хуцпи котра написана в підручнику.
Не знаю куди мчать якісь гіпотетичні покусані скаженим ляжком але ти сам пересвідчився що "вірус"сказу існує? Якось тваринки живуть собі та й живуть , а тут бац і одна захворіла, а решту ні. Як би "вірус" передавався від тваринки до тваринки ,то вже давно вся популяція савців залишилась би тільки в переданнях холоднокровних мешканців Землі.
А як би не передавався ("вірус" не живий організм за гіпотезою луя пастера) то давно пропав би нафіг і ніхто про нього й не чув би.
Отже він постійно не може перебувати в носіях бо спричиняє їх видку смерть, а з іншої сторони він постійно ніби є.
А може нас дурять? Це якийсь нейротоксикант виробляється у тваринок від екстремальних умов і вони кусають всіх без розбору?
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12.01.2022 18:08 Відповісти
Ти навіть шкільної програми не засвоїв. Якщо вірус вбиває тварин повільніше, ніж вони плодяться, то такий вірус буде існувати необмежено довго (поки існують його носії). До речі, сказ був відомий людям ще задовго до нашої ери.
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12.01.2022 18:29 Відповісти
Максимальний інкубаційний період 1 рік. Багато ти бачив тварин котрі загинули від сказу? Спорадичні випадки, популяція котра відновлюється один раз в рік Лисиці, вовки ,пси - вже давно вигинули? А слони?
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12.01.2022 19:04 Відповісти
Я ж тільки те й роблю, що вештаюся лісами і шукаю трупи тварин. Ти це хотів прочитати? Якісьо аргументи у тебе геть дитячі. Може, не сід було підручник біології на самокрутки пускати?
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12.01.2022 19:22 Відповісти
ти на цензорі блукаєш, звідки у тебе час за життям спостерігати? Прочитав біолохію і тішишся ,а на подумати часу нема- форум цензора чекає!
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12.01.2022 23:15 Відповісти
 
 