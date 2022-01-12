Інфіковано понад 15 млн осіб: ВООЗ повідомила про рекордне зростання випадків COVID-19 за тиждень
У світі за минулий тиждень коронавірусом інфікувалися понад 15 млн осіб, це рекорд за весь час пандемії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться у матеріалах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Зокрема, зазначається, що з 3 по 9 січня кількість хворих зросла на 55%, при цьому смертність залишилася майже на колишньому рівні.
"Станом на 9 січня було зареєстровано понад 304 млн підтверджених випадків захворювання і понад 5,4 млн випадків смерті", - йдеться в повідомленні.
Про збільшення числа інфікованих повідомили п'ять з шести регіонів ВООЗ, тільки в Африці зафіксовано зниження на 11%. Регіон Південно-Східної Азії повідомив про найбільше збільшення числа нових випадків минулого тижня — 418%, за ним слідують Регіон західної частини Тихого океану — 122%. При цьому кількість летальних випадків значно зросло в Африці (на 84%) і Америці (на 26%), тоді як в Європі смертність знизилася на 10%, в Південно-Східній Азії на 6%, а в Східному Середземномор'ї на 11%.
Зростання випадків зараження почалося в світі через поширення нового штаму "Омікрон", який вважається більш заразним.
Як повідомлялося, 11 січня в ВООЗ озвучили прогноз про те, що половина жителів Європи захворіють штамом "Омікрон" в найближчі місяці.
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Уроки біології це повторювання вчителькою,котра ледве освоїла програму середньої школи, тої хуцпи котра написана в підручнику.
Не знаю куди мчать якісь гіпотетичні покусані скаженим ляжком але ти сам пересвідчився що "вірус"сказу існує? Якось тваринки живуть собі та й живуть , а тут бац і одна захворіла, а решту ні. Як би "вірус" передавався від тваринки до тваринки ,то вже давно вся популяція савців залишилась би тільки в переданнях холоднокровних мешканців Землі.
А як би не передавався ("вірус" не живий організм за гіпотезою луя пастера) то давно пропав би нафіг і ніхто про нього й не чув би.
Отже він постійно не може перебувати в носіях бо спричиняє їх видку смерть, а з іншої сторони він постійно ніби є.
А може нас дурять? Це якийсь нейротоксикант виробляється у тваринок від екстремальних умов і вони кусають всіх без розбору?