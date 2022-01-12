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Новини
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Росія не матиме права вето на суверенні рішення Грузії та України, - посол США у Тбілісі Дегнан

Росія не матиме права вето на суверенні рішення Грузії та України, - посол США у Тбілісі Дегнан

Посол США в Грузії Келлі Дегнан заявила, що Сполучені Штати не підуть на поступки в питаннях європейської безпеки, і Росія не зможе впливати на суверенні рішення Грузії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє Эхо Кавказа.

За її словами, США не мають наміру вести переговори про Грузію без Грузії.

"Цього тижня світ спостерігає за серією дипломатичних зустрічей на високому рівні, метою яких є реагування на нещодавні дестабілізуючі дії Росії та загрози європейській безпеці. Ми вже бачили російську дезінформацію у великій кількості, і я хочу висловити чітку думку з кількох основних питань: Сполучені Штати поважають суверенітет кожної країни, зокрема Грузії й України. Росія не матиме права вето на ваші суверенні рішення... Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не розглядатимуть безпеку Європи без наших європейських союзників і партнерів", - сказала Дегнан.

За її словами США не можуть і не планують поступатися європейською безпекою, суверенітетом чи свободою.

"Скажімо чітко: Кремль не може запропонувати нічого, крім страху, гноблення та дезінформації. Це не ті цінності, поборниками яких є Грузія та США. Сполучені Штати продовжують вірити в єдину, вільну та мирну Європу. Ми продовжуватимемо працювати з нашими європейськими партнерами та союзниками, щоб зробити це реальністю. Ми готові зустрітися з Росією, щоб уникнути деескалації конфлікту. Проте ми не можемо і не плануємо поступатися європейською безпекою, суверенітетом чи свободою. Девіз Грузії – це наш девіз: "Сила в єдності!", - наголосила посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невступ України та Грузії до НАТО є питанням національної безпеки для Росії, - МЗС РФ

Як повідомлялося, у понеділок у Женеві офіційні делегації США та РФ провели зустріч, спрямовану на дипломатичний пошук шляхів послаблення напруженості у Європі. Американська сторона відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, зокрема України.

Грузія (1844) посол (1101) США (22840)


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Топ коментарі
+14
почаще бы так по кацапскому вонючему хлебалу били и умножали расию на ноль...
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12.01.2022 08:08
+11
Московія, яка як воровка, вкравши історію Русі і перейменувавши себе з московитив у росіян, можуть тільки поплакатися. Ще вони можуть погрожувати. Але бумеранг не за горами, за всі злочини рано чи пізно, але відповідати прийдеться. А Україна буде в НАТО і перспективи її будуть при 7-му президенту Порошеенко. При вазеліні ми дуже багато втратили, але нічого, все виправимо, так барани 73%?
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12.01.2022 08:09
+7
Раша отобрала у Грузии и Украины территории , а теперь ноет , что страны хотят себя от неё обезопасить . Короче , сама просчиталась со своей политикой оккупаций
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12.01.2022 08:09
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почаще бы так по кацапскому вонючему хлебалу били и умножали расию на ноль...
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12.01.2022 08:08 Відповісти
"русский мир" закінчується там, де кацап отримує в рило
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12.01.2022 11:28 Відповісти
Раша отобрала у Грузии и Украины территории , а теперь ноет , что страны хотят себя от неё обезопасить . Короче , сама просчиталась со своей политикой оккупаций
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12.01.2022 08:09 Відповісти
Це що означає, відібране в Молдови і Азербайджану пробачаєте, а також близьку анексію Білорусі?
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12.01.2022 13:27 Відповісти
Step by step 😀
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12.01.2022 13:31 Відповісти
Московія, яка як воровка, вкравши історію Русі і перейменувавши себе з московитив у росіян, можуть тільки поплакатися. Ще вони можуть погрожувати. Але бумеранг не за горами, за всі злочини рано чи пізно, але відповідати прийдеться. А Україна буде в НАТО і перспективи її будуть при 7-му президенту Порошеенко. При вазеліні ми дуже багато втратили, але нічого, все виправимо, так барани 73%?
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12.01.2022 08:09 Відповісти
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12.01.2022 08:14 Відповісти
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12.01.2022 08:11 Відповісти
меньше болтовни, уже давно пора было принять в НАТО и Грузию и Украину. Не смотрят с оглядкой на *****. Чо ждем?
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12.01.2022 08:24 Відповісти
Саме ось таке "бла-бла-бла" і означає НАТО+.
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12.01.2022 08:35 Відповісти
Але як ліліПутін сцить перед ним!
Щоб дорогу пройти треба принаймні на неї вийти, он як рогаті цапи виють від одної заяви про початок відносин!
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12.01.2022 13:36 Відповісти
Странно было бы если бы страна не член НАТО имела бы вето на решения в НАТО
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12.01.2022 08:39 Відповісти
У РФії не повинно бути права вето у Радбезі ООН.
У Раді Безпеки ООН РФія - взагалі незаконний елемент, який привласнив собі права СРСР.
Чому дипломатичний корпус України не піднімає обгрунтовано підготовлене питання про позбавлення рашкі місця у Радбезі?
Певно, "зелена пліснява" затягнула мізки повністю, без шансів на одужання...
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12.01.2022 08:46 Відповісти
Тому,що при Петрі його не підняли у 14 році,йому ліпецький Рошен дуже був потрібен.А тепер зе винуватий.
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12.01.2022 08:50 Відповісти
Более того , представителя Украиньі в ООН Сергеева , которьій блестяще громил российского Чуркина , в тандеме с Самантой Пауєр от США , Порошенко бьістренько убрал , заменив на ватного старпера , которого не видно и не сльішно . "А то Путін нападє !" 😈
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12.01.2022 09:01 Відповісти
Все понимают, что Петя не безгрешен. Но блин, по сравнению с ним Зе - просто дегенерат и ничтожество тупое и подлое. Не видеть этого - значит быть ему подобным.
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12.01.2022 11:31 Відповісти
Не понятно, почему все так всполошились?
Все кому не лень твердят "Россия не имеет права вето".
Это они нас или себя уговаривают?
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12.01.2022 09:04 Відповісти
Хватит перед гопником оправдыватся.Нужно бить по **.лу.
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12.01.2022 09:09 Відповісти
РАБссия вошла в Казахстан ,права вето есть,теперь Китай начальник Казахстана.... и каже, Путлер вон из Казахстана... Гопник растерялся...
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12.01.2022 09:15 Відповісти
Україна, Грузія, Молдова мають вступити одночасно до НАТО чи йти одночасно з якоюсь участю з НАТО і т.д., що вимагає вже зараз зробити з них якесь триєдине устворення по вступу до НАТО і ...!
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12.01.2022 09:19 Відповісти
Йенс Столтенберг каже шо в один день в НАТО вступят сразу Швеция,Грузия,Молдова,Финляндия и Украина ...,кремль сдохнет от Инфакта..,типа 24 августа 1991 года,когда по факту сдох СССр от Инсульта...
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12.01.2022 09:25 Відповісти
 
 