Росія не матиме права вето на суверенні рішення Грузії та України, - посол США у Тбілісі Дегнан

Посол США в Грузії Келлі Дегнан заявила, що Сполучені Штати не підуть на поступки в питаннях європейської безпеки, і Росія не зможе впливати на суверенні рішення Грузії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє Эхо Кавказа.

За її словами, США не мають наміру вести переговори про Грузію без Грузії.

"Цього тижня світ спостерігає за серією дипломатичних зустрічей на високому рівні, метою яких є реагування на нещодавні дестабілізуючі дії Росії та загрози європейській безпеці. Ми вже бачили російську дезінформацію у великій кількості, і я хочу висловити чітку думку з кількох основних питань: Сполучені Штати поважають суверенітет кожної країни, зокрема Грузії й України. Росія не матиме права вето на ваші суверенні рішення... Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не розглядатимуть безпеку Європи без наших європейських союзників і партнерів", - сказала Дегнан.

За її словами США не можуть і не планують поступатися європейською безпекою, суверенітетом чи свободою.

"Скажімо чітко: Кремль не може запропонувати нічого, крім страху, гноблення та дезінформації. Це не ті цінності, поборниками яких є Грузія та США. Сполучені Штати продовжують вірити в єдину, вільну та мирну Європу. Ми продовжуватимемо працювати з нашими європейськими партнерами та союзниками, щоб зробити це реальністю. Ми готові зустрітися з Росією, щоб уникнути деескалації конфлікту. Проте ми не можемо і не плануємо поступатися європейською безпекою, суверенітетом чи свободою. Девіз Грузії – це наш девіз: "Сила в єдності!", - наголосила посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невступ України та Грузії до НАТО є питанням національної безпеки для Росії, - МЗС РФ

Як повідомлялося, у понеділок у Женеві офіційні делегації США та РФ провели зустріч, спрямовану на дипломатичний пошук шляхів послаблення напруженості у Європі. Американська сторона відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, зокрема України.