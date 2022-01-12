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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали

За добу 11 січня в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 193 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Понад 29 млн щеплень від COVID-19 зроблено з початку вакцинальної кампанії в Україні.

За добу 11 січня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 02 зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160);

В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 02 106 362 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інфіковано понад 15 млн осіб: ВООЗ повідомила про рекордне зростання випадків COVID-19 за тиждень

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 898 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 02 летальних випадків – 193;

В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 02 одужало – 8 077 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 02 захворіло – 3 716 988 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 02 одужало – 3 530 624 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 02 летальних випадків – 97 737;

В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. Загалом проведено 29 023 090 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали 13

Автор: 

МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Поки число нових випадків меньше числа одужавших - значить, математично епідемія спадає
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12.01.2022 09:07 Відповісти
не удивлюсь, если число получивших вовину тысячу превысит численность населения Украины. Зелень тупая-с.
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12.01.2022 20:12 Відповісти
Скільки людей захворіває в день на грип А, скільки одужує і скільки помирає?
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12.01.2022 23:29 Відповісти
 
 