В Україні за добу від COVID-19 померли 193 особи, зафіксовано 7 117 нових випадків зараження, 8 077 осіб одужали

За добу 11 січня в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 193 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Понад 29 млн щеплень від COVID-19 зроблено з початку вакцинальної кампанії в Україні.

За добу 11 січня в Україні:

зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160);

106 362 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 898 осіб;

летальних випадків – 193;

одужало – 8 077 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 716 988 осіб;

одужало – 3 530 624 особи;

летальних випадків – 97 737;

проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. Загалом проведено 29 023 090 щеплень", - розповіли в МОЗ.











