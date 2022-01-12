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Новини
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50% опіків тіла: на Кіровоградщині 10-річний хлопчик випадково облився бензином та підпалив себе

50% опіків тіла: на Кіровоградщині 10-річний хлопчик випадково облився бензином та підпалив себе

Десятирічний Іван Лемко з села Чемерпіль Голованівського району Кіровоградської області отримав 50 відсотків опіків тіла. Дитина вилила на себе бензин та підпалила сірниками. Подія сталася напередодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла "Суспільному" мама хлопця Вікторія Лемко.

Нині Іван перебуває на лікуванні у гайворонській лікарні. Його стан тяжкий, але стабільний, говорить завідувачка опікового відділення Кіровоградської обласної лікарні Наталія Корчака, яка виїжджала на виклик та проводила операцію.

50% опіків тіла: на Кіровоградщині 10-річний хлопчик випадково облився бензином та підпалив себе 01
Фото: Суспільне

Вікторія Лемко розповіла, що напередодні пішла до своєї мами по картоплю. Вона виховує п'ятьох дітей, Іван — найстарший. Його лишила приглянути за меншими.

"Пройшло буквально десять хвилин. Моя мама живе за 800 метрів. У будинок забігає мій менший восьмирічний син і каже мені: "Мамо, Іван згорів", — я вилетіла на дорогу і побачила Івана, який обгорілий прибіг до мене".

Матір каже: викликала швидку допомогу, в цей час дитина була при свідомості. "Поки їхали медики, я намочила простирадло, все, що бачила, і прикладала до його тіла. Коли приїхала швидка, моя дитина вже почала втрачати свідомість, забрали його до лікарні. З 01:00 до 04:00 оперували".

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Де син взяв бензин і сірники Вікторія пояснила так: "Сірники лежали на припічку біля груби, бензин у шафі, де запчастини. Десь 200 грамів того бензину, черкнув сірниками і так підпалив себе".

Дитина поступила до Гайворонської лікарні з опіками другого ступеня. Викликали опікового хірурга та дитячого реаніматолога з Кропивницького, розказав Суспільному генеральний директор Олександр Скрипник.

"Зараз ми виводимо його з опікового шоку та "відкапуємо". Він отримав опіки від підколінних ямок до шиї та дихальних шляхів. Вночі йому наклали штучну шкіру".

Завідувачка опікового відділення Кіровоградської обласної лікарні Наталія Корчака на виклик у Гайворон приїхала 11 січня о 00:30. Каже: після проведеного консиліуму з лікарями, дитині зробили операцію.

"Гайворонські лікарі дуже вчасно і правильно надали дитині медичну допомогу. Під час операції видалили ту шкіру, яка постраждала найбільше, щоб не збільшувалась інтоксикація та не погіршувався його стан. Після операції дитину не можна було транспортувати у Кропивницький, бо 300 кілометрів — це дуже велика відстань і ризик для нього. Нині головне стабілізувати стан хлопця, щоб нормально працювали його внутрішні органи".

За словами Наталії Корчаки, 12 січня Івана Лемка планують перевезти на лікування до в реанімацію Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

діти (5066) нещасний випадок (274) підпал (674) Кіровоградська область (569)


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Топ коментарі
+14
300км-большое расстояние для транспортировки и риск. А где же легендарная санавиация? Жопу дерьмака возит?
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12.01.2022 08:55
+8
Як??! В 10 років не знати, що таке бензин? Моє покоління в 10 і з карбідом бавились і олово топили з аккум, а пізніш і марганцовкою з алюм. порошком. І якось знали, що пари карбіда з водою горять, в аккумах кислота і порошок з марганцовкою дуже сліпить вночі і обпектись можна...
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12.01.2022 08:43
+8
Як таке можна зробити випадково?
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12.01.2022 08:57
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Як??! В 10 років не знати, що таке бензин? Моє покоління в 10 і з карбідом бавились і олово топили з аккум, а пізніш і марганцовкою з алюм. порошком. І якось знали, що пари карбіда з водою горять, в аккумах кислота і порошок з марганцовкою дуже сліпить вночі і обпектись можна...
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12.01.2022 08:43 Відповісти
Да как угодно - это ребенок
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12.01.2022 08:50 Відповісти
ещё взрыв пакеты с магниевым и алюминиевым порошком...ещё глицерин с марганцовкой...
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12.01.2022 08:53 Відповісти
А чому б сан-авіацією не перевезти до Києва?
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12.01.2022 08:53 Відповісти
300км-большое расстояние для транспортировки и риск. А где же легендарная санавиация? Жопу дерьмака возит?
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12.01.2022 08:55 Відповісти
Яка санавіація? Дореформувалися, що і швидка за живими вже не приїжджає.
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12.01.2022 08:58 Відповісти
Як таке можна зробити випадково?
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12.01.2022 08:57 Відповісти
что-то тут как-то мутно....
даже в 10 лет пацаны (тем более сельские) уже в курсе что такое бензин и как он пыхкает...
если б просто разлил на себя, навряд ли б искал спички....
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12.01.2022 09:05 Відповісти
Та фіг там. Нам по 12 було, палили багаття і хлопець газолін з банки хотів вилити. Весь обгорів, інвалід.
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12.01.2022 12:22 Відповісти
вооот... и я чего-то подозреваю что мальчик захотел растопить печь и поэтому неудачно использовал бензин как розжиг (возможно видел как маман так делает)
другого объяснения бензина и спичек на припечку...я не нахожу...
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12.01.2022 12:26 Відповісти
От-от Сам так грубку в дитинстві розпалював Батько брав аркуш паперу клав під дрова сипав на нього попіл холодний той попіл поливав банзином Підпалював край паперу і закривав дверцята А я здуру просто поклав папір полив бензином і кинув сірника Так у лице вогнем жахнуло що місяців два ходив з обсмаленим чубом і бровами!
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12.01.2022 12:58 Відповісти
Чоловік - це хлопчик який випадково вижив.
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12.01.2022 09:12 Відповісти
Сто лет назад большинство детей умирало и не только из-за болезней.
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12.01.2022 09:30 Відповісти
Бензин коварная штука, детей жалко.
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12.01.2022 09:32 Відповісти
Ооочень подозрительно …
Облился бензином ( случайно ли?) и бегом за спичками ???
🤔😕
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12.01.2022 09:41 Відповісти
Надеюсь расскажет, как выздоровеет, что это было.....
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12.01.2022 11:28 Відповісти
Та що, діти бавилися у доросле життя.
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12.01.2022 12:03 Відповісти
Странно , ну допустим если случайно облился бензином ,то зачем тогда поджигал и не понимал о последствиях ему же не 2 годика от роду
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12.01.2022 11:44 Відповісти
Бред, что значит случайно облился и случайно поджог себя ? Игрался и пострадал. Всё он знал и что такое бензин и что такое спички.
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12.01.2022 11:52 Відповісти
Может он пытался печку растопить?
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12.01.2022 12:17 Відповісти
В мусорів за гроші і не таки "випадки" трапляються..
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12.01.2022 13:37 Відповісти
 
 