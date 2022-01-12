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Новини Коронавірус і карантин
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З початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 62 дитини та 1 164 медики. 54% від усіх померлих - люди старше 70 років, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

З початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 62 дитини та 1 164 медики. 54% від усіх померлих - люди старше 70 років, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні від початку пандемії коронавірусу від COVID-19 померли 97 737 людей, з 52 924 (54,1%) це люди старше 70 років.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

За даними МОЗ, з початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 62 дитини та 1 164 медичні працівники.

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Всього з початку пандемії в Україні зафіксовано 3 716 988 випадків COVID-19, з них 87 820 (2,4% серед усіх хворих) серед дітей у віці 0 - 9 років, 180 307 (4,9% серед усіх хворих) серед підлітків у віці 10-19 років. Найбільша кількість випадків зафіксована у громадян у віці 50 - 59 - 706 338 (19% серед усіх хворих) та 40 - 49 років - 644 573 (17,3% серед усіх хворих).

Разом з тим, за даними МОЗ, з початку пандемії від COVID-19 в Україні померли 97 737 осіб, з них 33 дитини у віці 0 - 9 років, 53 підлітки у віці 10-19 років, 337 людей у віці 20 - 29 років, 1 442 особи у віці 30 - 39 років, 4 004 людини у віці 40 - 49 років, 11 086 осіб у віці 50 - 59 років, 27 858 людей у віці 60 - 69 років та 52 924 особи у віці старше 70 років (найбільше від усіх померлих - 54,1%).

З початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 62 дитини та 1 164 медики. 54% від усіх померлих - люди старше 70 років, - МОЗ 01
З початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 62 дитини та 1 164 медики. 54% від усіх померлих - люди старше 70 років, - МОЗ 02

Автор: 

діти (5066) МОЗ (5393) смертність (195) смерть (6750) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Средняя продолжительность жизни в Украине - 72,4 года. Удивительно, как оно совпало в плане "страше 70"...
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12.01.2022 09:55 Відповісти
А те, що з початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 62 дитини співпало зі сплеском антиваксерських настроїв в Україні.
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12.01.2022 15:57 Відповісти
Не рахується. То були завідомо хворі діти з купою супутніх захворювань, від яких вони померли, в них просто був ковід і то просто співпало. І ще - 62 дитини на багатомільйонне населення України... ну ОК - на загальну кількість дітей... ну сам розумієш. Приблизно як побочка в вакцини. Ба, навіть менше, напевно. Так що також не приймається.
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Знаю.
Але то - стандартна відмазка, коли в дитини від вакцини проблеми... тому - просто як з нами, так і ми з вами... справедливо.
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12.01.2022 16:20 Відповісти
 
 