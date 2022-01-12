З початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 62 дитини та 1 164 медики. 54% від усіх померлих - люди старше 70 років, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні від початку пандемії коронавірусу від COVID-19 померли 97 737 людей, з 52 924 (54,1%) це люди старше 70 років.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

За даними МОЗ, з початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 62 дитини та 1 164 медичні працівники.

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Всього з початку пандемії в Україні зафіксовано 3 716 988 випадків COVID-19, з них 87 820 (2,4% серед усіх хворих) серед дітей у віці 0 - 9 років, 180 307 (4,9% серед усіх хворих) серед підлітків у віці 10-19 років. Найбільша кількість випадків зафіксована у громадян у віці 50 - 59 - 706 338 (19% серед усіх хворих) та 40 - 49 років - 644 573 (17,3% серед усіх хворих).

Разом з тим, за даними МОЗ, з початку пандемії від COVID-19 в Україні померли 97 737 осіб, з них 33 дитини у віці 0 - 9 років, 53 підлітки у віці 10-19 років, 337 людей у віці 20 - 29 років, 1 442 особи у віці 30 - 39 років, 4 004 людини у віці 40 - 49 років, 11 086 осіб у віці 50 - 59 років, 27 858 людей у віці 60 - 69 років та 52 924 особи у віці старше 70 років (найбільше від усіх померлих - 54,1%).



