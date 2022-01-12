Світовий рекорд: за добу COVID-19 виявили у понад 2,8 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 січня у світі зареєстрували 2 809 570 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 232 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 314 189 540 випадків інфікування, з них 2 809 570 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 521 721 особа, з них 8 232 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 261,7 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 46-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 23-тю, за летальними випадками за добу Україна - 12-та у світі та 8-ма в Європі.