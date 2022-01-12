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Новини Війна
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Шерман доповіла представникам ЄС про результати перемовин США та РФ щодо "гарантій безпеки"

Шерман доповіла представникам ЄС про результати перемовин США та РФ щодо

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман розповіла представникам комітету Ради ЄС з питань політики та безпеки про переговори з питань "гарантій безпеки". Також сторони обговорили ситуацію навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Як зазначається, ця зустріч була проведена для того, "щоб обговорити неспровоковане нарощування військових сил Росією вздовж кордонів з Україною, а також розповісти про підсумки стратегічного діалогу США і Росії, який відбувся 10 січня в Женеві".

Перший заступник держсекретаря подякувала комітету за його роботу, спрямовану на те, щоб забезпечити, що будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну призведе до дуже серйозних витрат для Російської Федерації, в тому числі прийняття скоординованих економічних заходів.

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Автор: 

перемовини (2899) росія (65191) США (22840) Євросоюз (13408) Шерман Венді (35)


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Американский танк "Шерман" придавил в окопе путинского пехотинца Рябкова с трехлинейкой .
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12.01.2022 09:11 Відповісти
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12.01.2022 09:22 Відповісти
Пару дней назад я пошутил,назвав "Шерман" танком для дохлого Сссра во 2 Мировой...
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12.01.2022 09:37 Відповісти
Tut nemecki stG44 1943 goda,kopija avtomata kolasnikova AK47.Legenda a mificeskom ruskom avtomate nad etim i zakancyvajetsia
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12.01.2022 10:11 Відповісти
Смерть вонючему пуйлу
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12.01.2022 09:44 Відповісти
 
 