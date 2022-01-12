Шерман доповіла представникам ЄС про результати перемовин США та РФ щодо "гарантій безпеки"

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман розповіла представникам комітету Ради ЄС з питань політики та безпеки про переговори з питань "гарантій безпеки". Також сторони обговорили ситуацію навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Як зазначається, ця зустріч була проведена для того, "щоб обговорити неспровоковане нарощування військових сил Росією вздовж кордонів з Україною, а також розповісти про підсумки стратегічного діалогу США і Росії, який відбувся 10 січня в Женеві".

Перший заступник держсекретаря подякувала комітету за його роботу, спрямовану на те, щоб забезпечити, що будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну призведе до дуже серйозних витрат для Російської Федерації, в тому числі прийняття скоординованих економічних заходів.

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