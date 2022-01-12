Ремонт траси Київ-Суми-Юнаківка на Чернігівщині завершать цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж

У 2022 році на Чернігівщині планується відновити всі 143 км дроги національного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. Станом на кінець 2021 року було відремонтовано вже понад 102 км траси.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Це шлях, що поєднує південь Чернігівщини з Київщиною та Сумщиною. Оновити планується усю ділянку траси по території області - 143 км", - йдеться у повідомленні.

Під час капітального ремонту траси, побудованої в 1965-1980 роках, підрядники приводять дорогу у відповідність до сучасних параметрів навантаження і безпеки руху.

Зокрема, демонтують старі бетонні плити та чорнощебеневе покриття, замість них укладають асфальтобетон, при цьому конструктив посилюють та замінюють повністю.

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Крім цього, дорогу зміцнюють з обох боків на додаткові пів метра за типом основного покриття. Дорожники також облаштовують водовідведення, зміцнюють узбіччя, встановлюють бар'єрні огорожі, дорожні знаки та наносять дорожню розмітку з холодного пластику.

На всій протяжності траси також облаштовують зупинки транспорту, а в межах населених пунктів – пішохідні зони та освітлення.

Ремонт траси передбачає також реконструкцію мостів та приведення їх до сучасних габаритних та навантажувальних норм.

Нагадаємо, загальна протяжність доріг, відновлених за час реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво", вже перевищила 14 000 км.

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