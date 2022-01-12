УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6289 відвідувачів онлайн
Новини
3 147 10

Ремонт траси Київ-Суми-Юнаківка на Чернігівщині завершать цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж

Ремонт траси Київ-Суми-Юнаківка на Чернігівщині завершать цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж

У 2022 році на Чернігівщині планується відновити всі 143 км дроги національного значення Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. Станом на кінець 2021 року було відремонтовано вже понад 102 км траси.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Це шлях, що поєднує південь Чернігівщини з Київщиною та Сумщиною. Оновити планується усю ділянку траси по території області - 143 км", - йдеться у повідомленні.

Під час капітального ремонту траси, побудованої в 1965-1980 роках, підрядники приводять дорогу у відповідність до сучасних параметрів навантаження і безпеки руху.

Зокрема, демонтують старі бетонні плити та чорнощебеневе покриття, замість них укладають асфальтобетон, при цьому конструктив посилюють та замінюють повністю.

Також читайте: Ремонт об'їзної, яка є частиною "Дороги Єдності", завершили у Тернополі, - ОДА. ФОТО

Крім цього, дорогу зміцнюють з обох боків на додаткові пів метра за типом основного покриття. Дорожники також облаштовують водовідведення, зміцнюють узбіччя, встановлюють бар'єрні огорожі, дорожні знаки та наносять дорожню розмітку з холодного пластику.

На всій протяжності траси також облаштовують зупинки транспорту, а в межах населених пунктів – пішохідні зони та освітлення.

Ремонт траси передбачає також реконструкцію мостів та приведення їх до сучасних габаритних та навантажувальних норм.

Нагадаємо, загальна протяжність доріг, відновлених за час реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво", вже перевищила 14 000 км.

Також читайте: Вантовий міст в Запоріжжі невдовзі відкриють для руху автомобілів, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Ремонт траси Київ-Суми-Юнаківка на Чернігівщині завершать цього року, - ОДА 01
Ремонт траси Київ-Суми-Юнаківка на Чернігівщині завершать цього року, - ОДА 02
Ремонт траси Київ-Суми-Юнаківка на Чернігівщині завершать цього року, - ОДА 03
Ремонт траси Київ-Суми-Юнаківка на Чернігівщині завершать цього року, - ОДА 04

Автор: 

дороги (3061) Чернігівщина (1584) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
є по цій трасі таке село Лавіркове. Ну як село - 11 жилих хат на 6 кілометрів, де доживає кілька старих баб. В рамках великого президентського крадівництва крім дуже широкої і красивої дороги (за дорогу респект) зробили також: тротуари з тактильною плиткою (для сліпих), 5 пішохідних переходів з острівцями безпеки, суцільне освітлення всіх 6 км та 52 (!) асфальтовані заїзди на ділянки (при 11 жилих хатах, тобто облаштовані заїзди на порожні ділянки), ще й поставили знак на білому фоні замість синього, який там завжди був. Село мертве абсолютно. Питання (риторичне) - нафіга?? Нема куди вкладати кошти, там де це дійсно необхідно??
показати весь коментар
12.01.2022 09:37
+2
Ремонтировать дорогу, ведущую к российской границе, в ожидании нападения ВС РФ - прекрасная идея.
У этих людей вообще мозги есть?
показати весь коментар
12.01.2022 09:36
+1
Ні, синку, це фантастика!
Дивлячись на дворічний 'ремонт' траси Київ- Чернігів можна впевнено заявити що він не закінчиться ніколи!
показати весь коментар
12.01.2022 09:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ні, синку, це фантастика!
Дивлячись на дворічний 'ремонт' траси Київ- Чернігів можна впевнено заявити що він не закінчиться ніколи!
показати весь коментар
12.01.2022 09:24 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2022 09:24 Відповісти
https://defence-ua.com/news/golovnij_virobnik_novih_rls_v_ukrajini_nvk_iskra_prizupinjaje_svoju_robotu-5827.html
показати весь коментар
12.01.2022 09:35 Відповісти
Ремонтировать дорогу, ведущую к российской границе, в ожидании нападения ВС РФ - прекрасная идея.
У этих людей вообще мозги есть?
показати весь коментар
12.01.2022 09:36 Відповісти
ну абсолютно більша частина цієї дороги веде не до кордону, а до 250-тисячного міста Суми, а до кордону лише ділянка кілометрів 20 після Сум
показати весь коментар
12.01.2022 09:39 Відповісти
Жить в стране по-соседству с рашкой и писать такую ***** - у этих людей вообще мозги есть?
показати весь коментар
12.01.2022 10:38 Відповісти
куда им к твоим мозгам ? зрада по любому ... да и все города и посёлки нужно на западную Украину переселить , а дома сжечь , вдруг там орки поселятся ...
показати весь коментар
12.01.2022 10:55 Відповісти
Кордон з кацяпами замінувати протитанковими мінами, негайно.
показати весь коментар
12.01.2022 12:09 Відповісти
є по цій трасі таке село Лавіркове. Ну як село - 11 жилих хат на 6 кілометрів, де доживає кілька старих баб. В рамках великого президентського крадівництва крім дуже широкої і красивої дороги (за дорогу респект) зробили також: тротуари з тактильною плиткою (для сліпих), 5 пішохідних переходів з острівцями безпеки, суцільне освітлення всіх 6 км та 52 (!) асфальтовані заїзди на ділянки (при 11 жилих хатах, тобто облаштовані заїзди на порожні ділянки), ще й поставили знак на білому фоні замість синього, який там завжди був. Село мертве абсолютно. Питання (риторичне) - нафіга?? Нема куди вкладати кошти, там де це дійсно необхідно??
показати весь коментар
12.01.2022 09:37 Відповісти
цікаво, чи читають "Цензор" владні структури?
Бо є інфа: після встановлення автоматичних вагових комплексів на усіх ділянках відремонтованих трас, перевізники почали отримувати пропозиції щодо можливості "їздити, як і раніше", сплативши лише 35 тис. грн. на місяць з кожної вантажівки (!!!)
Питання, чи можуть бути прибрані з бази даних фотофіксації перевантажень WIM-комплексів, які підключено до Центру обробки даних ГВК Укртрансбезпеки, без участі відповідних посадових осіб цієї структури?
показати весь коментар
12.01.2022 12:07 Відповісти
 
 