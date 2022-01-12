Окупанти на Донбасі глушили безпілотники ОБСЄ під час 16 польотів, - звіт спецмісії

На Донбасі окупанти неодноразово глушили безпілотники місії ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 11 січня.

"БПЛА СММ малого радіуса дії зазнали впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, внаслідок імовірного глушіння) під час шістнадцяти польотів", - йдеться у повідомленні.

Так, відповідно до звіту ОБСЄ, безпілотники глушили під час польотів:

- тричі кожен під час польотів над ділянкою розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) та іншими районами поблизу Петрівського;

- двічі кожен над районами неподалік н. п. Мирне (непідконтрольний урядові, 28 км на південний захід від Луганська) та н. п. Круглик (непідконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Луганська).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща обіцяє домінування питань Донбасу і Криму під час свого головування в ОБСЄ

А також по одному разу кожен над районами поряд із:

- із н. п. Вершина (підконтрольний урядові, 63 км на північний схід від Донецька);

- н. п. Криничне (підконтрольний урядові, 67 км на північний схід від Донецька);

- н. п. Воздвиженка (кол. Красний Пахар; підконтрольний урядові, 66 км на північний схід від Донецька);

- н. п. Луганське (підконтрольний урядові, 59 км на північний схід від Донецька);

- н. п. Стила (непідконтрольний урядові, 34 км на південь від Донецька);

- н. п. Докучаєвськ (непідконтрольний урядові, 30 км на південний захід від Донецька).