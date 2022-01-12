Окупанти на Донбасі глушили безпілотники ОБСЄ під час 16 польотів, - звіт спецмісії
На Донбасі окупанти неодноразово глушили безпілотники місії ОБСЄ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 11 січня.
"БПЛА СММ малого радіуса дії зазнали впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, внаслідок імовірного глушіння) під час шістнадцяти польотів", - йдеться у повідомленні.
Так, відповідно до звіту ОБСЄ, безпілотники глушили під час польотів:
- тричі кожен під час польотів над ділянкою розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) та іншими районами поблизу Петрівського;
- двічі кожен над районами неподалік н. п. Мирне (непідконтрольний урядові, 28 км на південний захід від Луганська) та н. п. Круглик (непідконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Луганська).
А також по одному разу кожен над районами поряд із:
- із н. п. Вершина (підконтрольний урядові, 63 км на північний схід від Донецька);
- н. п. Криничне (підконтрольний урядові, 67 км на північний схід від Донецька);
- н. п. Воздвиженка (кол. Красний Пахар; підконтрольний урядові, 66 км на північний схід від Донецька);
- н. п. Луганське (підконтрольний урядові, 59 км на північний схід від Донецька);
- н. п. Стила (непідконтрольний урядові, 34 км на південь від Донецька);
- н. п. Докучаєвськ (непідконтрольний урядові, 30 км на південний захід від Донецька).
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