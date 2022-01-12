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Новини Санкції проти Росії
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Якщо РФ не відмовиться від своїх агресивних дій, то санкції повинні продовжуватися і посилюватися. Це єдина мова, яку розуміє Путін, - МЗС Польщі

Якщо РФ не відмовиться від своїх агресивних дій, то санкції повинні продовжуватися і посилюватися. Це єдина мова, яку розуміє Путін, - МЗС Польщі

Переговори з Росією країни Заходу повинні проводити рішуче і при цьому бути готовими до посилення санкцій.

Про це в ефірі Польського радіо заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо вести переговори, то це потрібно робити рішуче… Якщо Росія не відмовиться від своїх агресивних дій, то санкції повинні продовжуватися і посилюватися. Це єдина мова, яку розуміє Путін", - підкреслив польський дипломат.

Він зауважив, що зараз на Заході з’являтимуться думки, мовляв, Росію потрібно вислухати, зрозуміти її позицію. Проте, на його переконання, поки РФ не перестане порушувати міжнародне право й не відмовиться від окупації частини України, її не можна визнавати раціональним партнером.

Яблонський указав, що ключовим для Заходу є виконання зобов’язань, які стосуються солідарності з Україною.

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"Україна з 2014 року, де-факто вже вісім років, перебуває у стані війни. Навіть якщо вона менш інтенсивна, ніж у 2014 році, там все ще відбуваються зіткнення, гинуть люди. Якщо ми зобов’язалися, що підтримуватимемо і гарантуватимемо незалежність України, то не можемо зараз відмовлятися від цих зобов’язань лише тому, що Путін нас чимось полякав", - заявив заступник глави МЗС Польщі.

На його переконання, ці зобов’язання з боку Заходу є найважливішим питанням, і Польща та інші країни Центрально-Східної Європи сподіваються, що їх буде дотримано.

Як повідомлялося, у понеділок у Женеві офіційні делегації США та РФ провели зустріч, спрямовану на дипломатичний пошук шляхів послаблення напруженості у Європі. Американська сторона відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, зокрема України.

Польща (8500) росія (65191) санкції (11831) МЗС Польщі (216)


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Методом Макаренко ?!
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12.01.2022 09:30 Відповісти
так виглядае , що "яйця" на сьогодні е тільки у Польського Керівництва в ЕС....- тому то Борт із Качинським і завалили ....-
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12.01.2022 09:32 Відповісти
Хвала Польщі!
Але інша Європа зажирілі терпили!
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12.01.2022 09:37 Відповісти
Я так понял что терпению пришел конец, теперь цапов будут хучачить все кому не лень
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12.01.2022 09:42 Відповісти
Новости из скрепной Московии
В Петропавловском р-не Алтайского края неизвестными был расстрелян табун из 53 лошадей,находившихся на вольном выпасе
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12.01.2022 10:23 Відповісти
Ситуація з ....йлом - це провина Європи та США. При Обамі ...йло сиділо і лякалось будь-якого різкого руху США. Як воно виправдовувалось у телефонній розмові з Обамою стосовно війни у Грузії! У ...йла перед очима був бліц-криг США в Іраку. Але побачивши, що США далі балачок не йдуть, почав більш й більш нахабніти. Зараз він взагалі перейшов до шантажу. Так поводиться дитинка. Не отримавши по руках одразу, починає шкодити відверто. А Північні та Південні потоки - це що? Дали одну цукерку - сподобалось, давай ще цукерочок ... і негайно, бо я почну верещати, що вам вуха позакладає. Цукерка, тобто бабло, прийшлась до смаку. Та й можна знову ж, шантажувати всіх своєю неадекватною поведінкою. Пояснення стосовно "пострадает російський народ" - це фантазія західної демократії. Народ у московії не голодує, а це для них показник достатку. І не треба йому ваші девайси та круті тачки. Вони звикли у ватниках до параші на околиці дЯрєвні ходити. А царя .... не тревожьте, он же - Царь, отЄць родной!
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12.01.2022 10:28 Відповісти
 
 