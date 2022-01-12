Якщо РФ не відмовиться від своїх агресивних дій, то санкції повинні продовжуватися і посилюватися. Це єдина мова, яку розуміє Путін, - МЗС Польщі

Переговори з Росією країни Заходу повинні проводити рішуче і при цьому бути готовими до посилення санкцій.

Про це в ефірі Польського радіо заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо вести переговори, то це потрібно робити рішуче… Якщо Росія не відмовиться від своїх агресивних дій, то санкції повинні продовжуватися і посилюватися. Це єдина мова, яку розуміє Путін", - підкреслив польський дипломат.

Він зауважив, що зараз на Заході з’являтимуться думки, мовляв, Росію потрібно вислухати, зрозуміти її позицію. Проте, на його переконання, поки РФ не перестане порушувати міжнародне право й не відмовиться від окупації частини України, її не можна визнавати раціональним партнером.

Яблонський указав, що ключовим для Заходу є виконання зобов’язань, які стосуються солідарності з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США домовились з союзниками в Європі стосовно "дуже болючих" санкцій проти Росії, - Нуланд

"Україна з 2014 року, де-факто вже вісім років, перебуває у стані війни. Навіть якщо вона менш інтенсивна, ніж у 2014 році, там все ще відбуваються зіткнення, гинуть люди. Якщо ми зобов’язалися, що підтримуватимемо і гарантуватимемо незалежність України, то не можемо зараз відмовлятися від цих зобов’язань лише тому, що Путін нас чимось полякав", - заявив заступник глави МЗС Польщі.

На його переконання, ці зобов’язання з боку Заходу є найважливішим питанням, і Польща та інші країни Центрально-Східної Європи сподіваються, що їх буде дотримано.

Як повідомлялося, у понеділок у Женеві офіційні делегації США та РФ провели зустріч, спрямовану на дипломатичний пошук шляхів послаблення напруженості у Європі. Американська сторона відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, зокрема України.