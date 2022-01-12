Суддя Печерського райсуду Києва Бортницька потрапила до бази "Миротворця" за "руйнування судової системи України" та "фабрикацію справ"

Суддю Печерського районного суду Києва Віту Бортницьку внесли до бази сайту "Миротворець".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт "Миротворець".

"Усвідомлені дії, спрямовані на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації та підриву довіри до неї. Співучасник злочинів із фабрикації кримінальних справ стосовно завідомо невинних осіб", - вказали на сайті причину внесення Бортницької до бази.

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На "Миротворці" також перелічили конкретні факти, на основі яких прийшли до такого висновку:

"Участь у фабрикації т.зв. "Справи про держзраду Порошенка", кримінальне провадження №22016130000000212. Арешт майна та телерадіокомпаній (Порошенко не належать) під свідомо сфабрикованим ДБР приводом.

Жовтень 2021 р. — відправила обвинуваченого у державній зраді та фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт,

Раніше без мотивації відмовляла у зміні запобіжного заходу Андрію Антоненку, а також відмовляла його адвокатам у доступі до результатів експертиз у справі.

Грудень 2019 р. - Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження за звинуваченням колишніх народних депутатів фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна в організації ухвалення "диктаторських законів" 16 січня 2014 року. Суддя Бортницька під час ухвалення рішення послалася на закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України" від 13 травня 2014 року, який частково декриміналізував злочини, у яких звинувачувалися Єфремов, Гордієнко та Стоян.

Рішення про невідповідність судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької Віти Вікторівни критеріям доброчесності та професійної етики".