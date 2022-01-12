Міноборони Вірменії повідомляє про трьох загиблих під час боїв 11 січня
Міністерство оборони Вірменії повідомило про загибель ще одного військовослужбовця внаслідок боїв зі збройними силами Азербайджану на сході республіки у вівторок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
11 січня міноборони Вірменії повідомило про загибель двох та поранення ще двох військовослужбовців ЗС Вірменії.
У Єревані повідомляли, що ЗС Азербайджану ведуть вогонь у напрямку вірменських позицій, розташованих на східному напрямку вірменсько-азербайджанського кордону, із застосуванням артилерійських засобів та безпілотних літальних апаратів.
Міноборони Азербайджану також повідомляло про загострення ситуації на вірменсько-азербайджанському кордоні. У відомстві зазначили, що підрозділи армії Азербайджану вживають адекватних заходів у відповідь без застосування авіації та артилерії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Только они забыли условия договора. Там был транзит в обмен на присутствие в Карабахе. Так что оттуда придётся с позором убираться. Без позора убраться это не в традициях кацев.
А транзит пойдёт по территории Ирана. Им тоже деньги нужны.
1. Збили свій вертоліт ("баби еще нарожают")
2. Пульнули по Азербайжанському місту своєю ракетою з корабля...
І примусово посадили за стіл "переговорів", щоб ввести свої "миротворчі" війська в Карабах тіпа "ліцензувати" їх...