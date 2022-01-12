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Новини Війна
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Міноборони Вірменії повідомляє про трьох загиблих під час боїв 11 січня

Міноборони Вірменії повідомляє про трьох загиблих під час боїв 11 січня

Міністерство оборони Вірменії повідомило про загибель ще одного військовослужбовця внаслідок боїв зі збройними силами Азербайджану на сході республіки у вівторок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

11 січня міноборони Вірменії повідомило про загибель двох та поранення ще двох військовослужбовців ЗС Вірменії.

У Єревані повідомляли, що ЗС Азербайджану ведуть вогонь у напрямку вірменських позицій, розташованих на східному напрямку вірменсько-азербайджанського кордону, із застосуванням артилерійських засобів та безпілотних літальних апаратів.

Міноборони Азербайджану також повідомляло про загострення ситуації на вірменсько-азербайджанському кордоні. У відомстві зазначили, що підрозділи армії Азербайджану вживають адекватних заходів у відповідь без застосування авіації та артилерії.

Також читайте: Азербайджан заявляє про загибель військового через обстріл з боку Вірменії

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738)


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Топ коментарі
+14
Чем больше сдохнет армянских чурок тем меньше будет их ездить захватывать чужие страны
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12.01.2022 09:37
+13
Так там же від "Байрактарів" і артилерії "відгребти" можна - це їм не з казахами озброєними "гладкостволками" воювать!
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12.01.2022 09:44
+8
Ну тут тебе ОДКБ ничем не поможет.
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12.01.2022 09:34
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И шо там делает российская "миротворческая" бригада , наблюдает и пьет тутовку ?
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12.01.2022 09:33 Відповісти
Ну тут тебе ОДКБ ничем не поможет.
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12.01.2022 09:34 Відповісти
Ну так звертайтесь в ОДКБ.
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12.01.2022 09:36 Відповісти
Так там же від "Байрактарів" і артилерії "відгребти" можна - це їм не з казахами озброєними "гладкостволками" воювать!
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12.01.2022 09:44 Відповісти
Чем больше сдохнет армянских чурок тем меньше будет их ездить захватывать чужие страны
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12.01.2022 09:37 Відповісти
ви вважали залишитесь не покараними ?
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12.01.2022 09:38 Відповісти
А что там ОДКБ говорит? И где же росийское хваленое ПВО которым Рашка пугает Украину и даже США? Я так вижу что Ердогана иметь в союзниках лучше чем быть членом НАТО
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12.01.2022 09:41 Відповісти
Дело в том,что имея Эрдогана в союзниках,не можешь быть уверен,что Эрдоган считает тебя союзником на долго
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12.01.2022 10:03 Відповісти
Це їм за прилетіло за участь у захопленні казахів.
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12.01.2022 09:45 Відповісти
мирних людей легше розстрілювать ніж азербайджанців?
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12.01.2022 09:50 Відповісти
Самий кращий шанс залишитись живими для вірменських "богатирів", це втікти воювати в Казахстан.
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12.01.2022 09:53 Відповісти
Алиев понял,что его кинули с "коридором":вместо "коридора" получил кацапские войска.Теперь пытается что-то предпринять.Поздно пить "Боржоми"-уже на уступки ему никто не пойдет,а Турция открытое противостояние с РФ не поддержит.Начал дело-доведи до конца,а не останавливайся,считая,что победа у тебя уже в кармане.Ну а про цену договоренностей с кацапами-то и вообще упоминать не будем
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12.01.2022 10:01 Відповісти
Ну это понятно что попытка кинуть. С кацами и армянами всегда так.

Только они забыли условия договора. Там был транзит в обмен на присутствие в Карабахе. Так что оттуда придётся с позором убираться. Без позора убраться это не в традициях кацев.

А транзит пойдёт по территории Ирана. Им тоже деньги нужны.
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12.01.2022 10:27 Відповісти
Он и сейчас по территории Ирана.А Иран-не совсем друг Турции(мягко говоря).Именно поэтому Алиев и настаивал на коридоре.И никакого "в обмен" там нет.5 лет полномочий-и все.И,могу поспорить,через 5 лет кацапы оттуда не уйдут.Тем более,ссаная Европа станет на сторону кацапов в этом вопросе.Вот и получилось,что эйфория породила беспечность:вместо вооруженных формирований ни кем не признанного образования,получили регулярные части РФ да еще и с мандатом.Выгнать их оттуда уже не получится-надо смотреть правде в глаза.А требования Алиева тоже останутся только на бумаге.Как та лодка робинзона Крузо-символ необдуманных решений.Вот в итоге и получилась такая полупобеда...
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12.01.2022 11:58 Відповісти
Тут не все так просто, каци підписувалися за армян, але не могли напрямую послати свої війська на допомогу... Турція... тому зробили дві провокації:
1. Збили свій вертоліт ("баби еще нарожают")
2. Пульнули по Азербайжанському місту своєю ракетою з корабля...
І примусово посадили за стіл "переговорів", щоб ввести свої "миротворчі" війська в Карабах тіпа "ліцензувати" їх...
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12.01.2022 10:46 Відповісти
Вот и я о том же.Зато на этом примере можно узнать цену наших "экспертов",визжавших о каких-то там потерях влияния РФ в регионе.Цена им-ноль.Кацапы наоборот упрочились.А от того,что унизили армян,нам ни холодно,ни жарко.Более того:Армения теперь еще больше зависит от РФ
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12.01.2022 12:03 Відповісти
Авакян еще не поехал защищать свой народ?
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12.01.2022 10:39 Відповісти
Він рюкзаки сортує
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12.01.2022 10:47 Відповісти
це їм не ринок у алмати віджимати!
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12.01.2022 11:09 Відповісти
пашинян, обращайся к ОДКБ, ты же там свой, тебе помогут.........
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12.01.2022 12:05 Відповісти
 
 