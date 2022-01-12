З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 221 237 дітей, з них найбільше у віці 10-14 років, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні від початку пандемії коронавірусу на COVID-19 захворіли 221 237 дітей.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

За данними МОЗ, з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 36 336 дитини у віці 0-4 роки, 51 484 - у віці 5-9 років, 72 236 - у віці 10-14 років, 61 181 - у віці 15-17 років.

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