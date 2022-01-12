Трьох терористів "ЛДНР" заочно засуджено до 9, 10 та 11 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Трьох найманців російсько-окупаційних військ заочно засуджено до 9, 10 та 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що впродовж 2014-2018 років брали активну участь у бойових діях проти Збройних Сил України і навіть обіймали "командні пости", інструктували терористів і вербували для них новобранців.

Одним із засуджених є мешканець Черкащини, який тривалий час проживав на території РФ, ще на початку бойових дій на сході України приєднався до терористичного угруповання "Призрак". У складі снайперських груп цього НЗФ вів прицільний вогонь по військовослужбовцях ЗСУ. Також був кулеметником та інструктором тактики бойових дій.

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Інший російський найманець з 2015 року командував батальйоном "4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу так званої Народної міліції "ЛНР"". Під його керівництвом терористи чинили збройний спротив силам АТО/ООС. Крім того, зловмисник вербував новобранців до терористичної організації.

Також встановлено особу водія-навідника ворожого танкового батальйону, який з 2018 року брав участь у боях в районі Донецької та Луганської областей. У ході слідства встановлено, що найманець обстрілював позиції українських військових та брав участь у захопленні міста Дебальцеве і прилеглих до нього населених пунктів.

Суд визнав зловмисників винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вироки набули законної сили.

Наразі двоє засуджених переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, а ще один перебуває в Росії. Зловмисників оголошено у розшук.

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