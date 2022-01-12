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Новини Війна
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Трьох терористів "ЛДНР" заочно засуджено до 9, 10 та 11 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Трьох терористів

Трьох найманців російсько-окупаційних військ заочно засуджено до 9, 10 та 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що впродовж 2014-2018 років брали активну участь у бойових діях проти Збройних Сил України і навіть обіймали "командні пости", інструктували терористів і вербували для них новобранців.

Одним із засуджених є мешканець Черкащини, який тривалий час проживав на території РФ, ще на початку бойових дій на сході України приєднався до терористичного угруповання "Призрак". У складі снайперських груп цього НЗФ вів прицільний вогонь по військовослужбовцях ЗСУ. Також був кулеметником та інструктором тактики бойових дій.

Також читайте: Воювали проти України: за матеріалами контррозвідки СБУ двох терористів "Л/ДНР" засуджено до 10 років позбавлення волі

Інший російський найманець з 2015 року командував батальйоном "4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу так званої Народної міліції "ЛНР"". Під його керівництвом терористи чинили збройний спротив силам АТО/ООС. Крім того, зловмисник вербував новобранців до терористичної організації.

Також встановлено особу водія-навідника ворожого танкового батальйону, який з 2018 року брав участь у боях в районі Донецької та Луганської областей. У ході слідства встановлено, що найманець обстрілював позиції українських військових та брав участь у захопленні міста Дебальцеве і прилеглих до нього населених пунктів.

Суд визнав зловмисників винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вироки набули законної сили.

Наразі двоє засуджених переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, а ще один перебуває в Росії. Зловмисників оголошено у розшук.

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Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12821) найманці рф (2053)


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Знову зелені судять ворогів заочно.
А патріотів реально.
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12.01.2022 09:42 Відповісти
Даже если б их поймали и осудили у нас, то зечмо обменял бы их на таксистов или каких других маргиналов из ордила
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12.01.2022 09:49 Відповісти
террористы должны быть осуждены все автоматически. даже подозреваемые в терроризме.
они сами должны доказывать свою невиновность.
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12.01.2022 09:52 Відповісти
Хренасе Віктор, що за маячня, презумпція невинності не чули?
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12.01.2022 09:55 Відповісти
презумпция невиновности и другие права людей не должны применятся к участникам террористических бандформирований.
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12.01.2022 16:16 Відповісти
А Штепа не заочно, и в мэры баллотировалась! Профанация !
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12.01.2022 10:10 Відповісти
Добре що вони за перебриком. А якщо б були тут їм дали б вакансії в ОП.
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12.01.2022 10:11 Відповісти
 
 