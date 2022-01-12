Смертність від COVID-19 в Україні 256,6 на 100 тис. населення, найвища на Буковині - 338. Летальність - 2,6%, найвища на Кіровоградщині - 4,7%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Захворюваність на COVID-19 в Україні становить 9 759,6 на 100 тис. населення, смертність - 256,6 на 100 тис. населення, летальність - 2,6%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Найвища захворюваність на COVID-19 в Чернівецькій області - 13 411,9 на 100 тис. населення, Сумській області - 12 515,2 на 100 тис. населення та Хмельницькій області - 11 889,1 на 100 тис. населення. Найнижча захворюваність в Кіровоградській області - 3 628 на 100 тис. населення.

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Найвища смертність від COVID-19 в Чернівецькій області - 338 на 100 тис. населення, Луганській області - 331,2 на 100 тис. населення та Запорізькій області - 321,4 на 100 тис. населення. Найнижча смертність в Кіровоградській області - 169,1 на 100 тис. населення.

Найвища летальність від COVID-19 в Кіровоградській області - 4,7%, Дніпропетровській області - 3,7% та Луганській області - 3,7%. Найнижча летальність в Рівненській області - 1,8%.



