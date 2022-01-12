УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6482 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 083 4

Смертність від COVID-19 в Україні 256,6 на 100 тис. населення, найвища на Буковині - 338. Летальність - 2,6%, найвища на Кіровоградщині - 4,7%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Смертність від COVID-19 в Україні 256,6 на 100 тис. населення, найвища на Буковині - 338. Летальність - 2,6%, найвища на Кіровоградщині - 4,7%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Захворюваність на COVID-19 в Україні становить 9 759,6 на 100 тис. населення, смертність - 256,6 на 100 тис. населення, летальність - 2,6%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Найвища захворюваність на COVID-19 в Чернівецькій області - 13 411,9 на 100 тис. населення, Сумській області - 12 515,2 на 100 тис. населення та Хмельницькій області - 11 889,1 на 100 тис. населення. Найнижча захворюваність в Кіровоградській області - 3 628 на 100 тис. населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 62 дитини та 1 164 медики. 54% від усіх померлих - люди старше 70 років, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Найвища смертність від COVID-19 в Чернівецькій області - 338 на 100 тис. населення, Луганській області - 331,2 на 100 тис. населення та Запорізькій області - 321,4 на 100 тис. населення. Найнижча смертність в Кіровоградській області - 169,1 на 100 тис. населення.

Найвища летальність від COVID-19 в Кіровоградській області - 4,7%, Дніпропетровській області - 3,7% та Луганській області - 3,7%. Найнижча летальність в Рівненській області - 1,8%.

Смертність від COVID-19 в Україні 256,6 на 100 тис. населення, найвища на Буковині - 338. Летальність - 2,6%, найвища на Кіровоградщині - 4,7%, - МОЗ 01
Смертність від COVID-19 в Україні 256,6 на 100 тис. населення, найвища на Буковині - 338. Летальність - 2,6%, найвища на Кіровоградщині - 4,7%, - МОЗ 02

Автор: 

МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найнижча захворюваність в Кіровоградській області - 3 628 на 100 тис. населення.

Найнижча смертність в Кіровоградській області - 169,1 на 100 тис. населення.

Найвища летальність від COVID-19 в Кіровоградській області - 4,7%,
Джерело:
Что в статистике пошло не так...
показати весь коментар
12.01.2022 10:11 Відповісти
Це щось у Ваших знаннях пішло не так...
169,1*100/3628=4,66% що округлено становить 4,7%
показати весь коментар
12.01.2022 10:38 Відповісти
Это еще при том, что всех подряд писали под причиной ковид
показати весь коментар
12.01.2022 10:47 Відповісти
цифры ужасные
показати весь коментар
12.01.2022 17:06 Відповісти
 
 