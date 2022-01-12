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Минулого року звільнились майже 9,5 тис. поліцейських. Спецназівці йдуть в ДБР чи БЕБ, бо там зарплата в рази більша, - Клименко

Минулого року звільнились майже 9,5 тис. поліцейських. Спецназівці йдуть в ДБР чи БЕБ, бо там зарплата в рази більша, - Клименко

Враховуючи кількість звільнень останніми роками у Нацполіції не встигають укомплектувати штат.

Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"2019-го звільнилося 13 300 людей. 2020-го – 10 589 осіб. 2021-го – 13 321. Трохи у нас пригальмувалося у "ковідному" році. Із 13 тисяч, які пішли минулого року, поліцейських – майже 9,5 тисяч. Інші – це вільний найм, держслужбовці", - зазначив Клименко.

За його словами, "за таку зарплату не кожен працюватиме".

Клименко заявив, що найбільший некомплект у Київській області - близько 22,5%.

"Київ практично вичерпав можливість комплектуватись за рахунок киян у такій кількості, як це було раніше. Але подібна проблема з кадрами є і в інших великих містах", - наголосив він.

"У великій кількості слідчі та спецназівці йдуть у ДБР чи Бюро економічної безпеки. І я не маю права тримати їх тут. Вони все одно підуть, бо там зарплата в рази більша. Переважно звільняються за власним бажанням. Хтось шукає роботу з вищою зарплатою, хтось має сімейні проблеми. Когось звільняємо через порушення", - додав голова Нацполіції.

Поліцейські, як правило, шукають інші місця, де не лише більше платять, а й є більш-менш нормований робочий тиждень. Для того, щоб був час на відпочинок і можливість займатися ще якимись справами.

Інтерв'ю з головою Нацполіції Ігорем Клименко читайте тут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зарплата поліцейського на 15% менша, ніж середня зарплата у цивільних, - Клименко

Автор: 

Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) звільнення (2675) зарплата (2242) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+9
Так может в ДБР урезать зарплату? Кто вообще им такую зарплату нарисовал в разы больше чем у полицейских?
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12.01.2022 10:34
+4
Праця у поліції - це показник престижу самої праці. Почалась реформа, престиж зріс. Потім все пустили на авось. Ось і маємо. Йти у поліцію вже ніхто не хоче. Поліція - це обличчя країни, тобто показник порядку у країні. І престиж такої роботи не повинен падати. А престиж залежить ..... тільки від зарплати. На жаль, шановні урядовці.
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12.01.2022 10:33
+3
Звісно. Зарплата більша і робити зовсім ніхера не потрібно. Сиди чисть сапоги.
Якби так було в поліції то і черга б стояла.
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12.01.2022 10:32
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12.01.2022 10:29 Відповісти
Поплачь, поплачь, я сейчас тоже расплачусь. Пусть идут в народное хозяйство, там больше. В милиции зарплаты были копеечные и никто не плакал. Да и себя по ходу ты не обидел. Вот и поделись со своей.
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12.01.2022 10:30 Відповісти
Но и брали в милиции такими суммами, что это стало одной из причин майдана.
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12.01.2022 11:07 Відповісти
А зараз не беруть так само як і судді?
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12.01.2022 11:09 Відповісти
Нет. Раньше тяжело было проехать, чтоб тебя не остановил ГАИшник, пытающийся развести на бабло. Сегодня этого нет и близко. Раньше в райотделе, если ты попадал, тебе в открытую предлагали дать взятку. Сегодня тоже нет такого. Зато есть случаи, когда даже ментовский полковник на джипе 2020 года и в костюме за несколько комых евро не может порешать с обычными патрульными синьку за рулем: https://censor.net/ua/news/3309311/patrulni_zupynyly_avto_iz_pyanym_polkovnykom_politsiyi_yefteniyem_yakyyi_proponuvav_vyrishyty_pytannya
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12.01.2022 11:18 Відповісти
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12.01.2022 11:20 Відповісти
Ну не все брали. Ине такими суммами.
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12.01.2022 11:24 Відповісти
Брали. и дохрена брали.
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12.01.2022 14:31 Відповісти
Ага, і таку велику проблему ментовське керівництво побачило лише тоді, коли поліцейські записали відеозвернення. До того тупо крали бабло і думали, що проканає.
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12.01.2022 10:30 Відповісти
Да нет Андрей, оно ее увидело когда в Казахстане качели начались.
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12.01.2022 11:29 Відповісти
Да по мойму у нас мусоров и так больше чем нужно. Едешь по городу одни полицаи как в полицейском государстве
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12.01.2022 10:31 Відповісти
А ви з якого міста? Бо у нас в місті я за останні 7 років ні разу не бачив піший патруль в місті. Тільки коли запровадили карантин то в перший тиждень, ходив піший патруль по двоє і чіплялсь до людей. А так в місті вже давно ніхто не патрулює. Тільки автомобільні поліцейські патрулі їздять по-місту. Але вони не звертають увагу на правопорушення, а просто катаються.
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12.01.2022 10:48 Відповісти
Треба скоротити поліцейських утричі та збільшити їм зарплату у півтора.
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12.01.2022 11:07 Відповісти
Звісно. Зарплата більша і робити зовсім ніхера не потрібно. Сиди чисть сапоги.
Якби так було в поліції то і черга б стояла.
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12.01.2022 10:32 Відповісти
Праця у поліції - це показник престижу самої праці. Почалась реформа, престиж зріс. Потім все пустили на авось. Ось і маємо. Йти у поліцію вже ніхто не хоче. Поліція - це обличчя країни, тобто показник порядку у країні. І престиж такої роботи не повинен падати. А престиж залежить ..... тільки від зарплати. На жаль, шановні урядовці.
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12.01.2022 10:33 Відповісти
Так может в ДБР урезать зарплату? Кто вообще им такую зарплату нарисовал в разы больше чем у полицейских?
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12.01.2022 10:34 Відповісти
И вот еще интересно: Если у полицейского маленькая, то почему Клименко у тебя такая большая? Недавно встретил своего сослуживца, спросил 6Какая зарплата. Он сказал, что 22 тысячи. Так что не такая и маленькая и он не полковник.
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12.01.2022 10:36 Відповісти
22 тысячи? Ну, разве что он работает в каком-то модном департаменте. Потому что у следака в райуправлении 11 штук.
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12.01.2022 11:09 Відповісти
Да вроде не в модном. Бывший БЕП, сейчас перешел в уголовку, выслуга 23 года.Город Северодонецк.
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12.01.2022 11:32 Відповісти
Надо посоветовать своим черкасским знакомым полицейским переводиться в Северодонецк. Потому что у нас такую зарплату не получают даже подполы в угро
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12.01.2022 14:30 Відповісти
Кого "ЗЕлюки" на Майдан проти мітингарів виводить будуть? ДБР чи БЕБ? У Януковича хоч "Беркут" був!
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12.01.2022 10:44 Відповісти
Не турбуйся, знайдуться)
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12.01.2022 10:48 Відповісти
Сотня "слюсарів" одягнута в форму "спецназу" і озброєна їх зброєю - це навіть не десяток "поліцаїв ППСників" Та й "майданівці" завтрашні будуть не "студентами" а колишніми АТОшниками!
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12.01.2022 11:00 Відповісти
Только не меньше бывших атошников будут стоять за Зелю. Или ты думаешь на новогоднем поздравлении герой-правосек Коцюбайло ака ДаВинчи просто так от Зе героя получил и жрал у него с рук на новогоднем поздравлении?
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12.01.2022 11:11 Відповісти
І скільки серед АТОшників знайдеться "коцюбайлів"? І чи вистачить у "Блазня" грошей щоб їх купить "Папа Беня" зараз думає не про те як захистить його сраку а про те як врятувать свою Тому він "Блазню" скоро перестане давать гроші взагалі!
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12.01.2022 11:22 Відповісти
Да думаю немало. Учитывая, сколько их среди рейдеров, бандитов и т. п. К тому же УДА правого сектора - довольно таки тоталитарная группировка и если Зе пообещает им официальный статус, а командирам медали, звания и кэш (что категорически не хотел Порошенко), то они вполне себе могут отдать приказ. Учитывая, что у большинства атошников боевой опыт довольно таки условный - то дисциплина и единоначалие правосеков сыграют здесь решающую роль.
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12.01.2022 17:53 Відповісти
Надійся!
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12.01.2022 18:03 Відповісти
На что?
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12.01.2022 18:09 Відповісти
На те, про що ви , "зелень срана", мрієте - про розбрат в Україні і смачне лизання вами кацапської сраки!
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12.01.2022 18:15 Відповісти
Ну, про "зелень срану" спишу на твое умственное развитие, спрошу другое: кормящийся с руки Зе Коцюбайло - твой брат?
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12.01.2022 18:26 Відповісти
Яр, я тебя сильно загрузил своим вопросом и твой процессор перегорел?
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12.01.2022 18:37 Відповісти
Тобі видніше - ви з одної кормушки їсте!
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12.01.2022 18:42 Відповісти
Я, конечно, понимаю, что у зрителя прямого и мозги такие же, но все же спрошу: ты видел меня, кормящегося с руки Зе? А от ответа по поводу братства с правосеками ушел... Неудобный вопрос, правда? А как насчет нацкорпуса?
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12.01.2022 19:36 Відповісти
Так це вже давно усі на форумі бачать! Чого це я тобі щось доводить повинен?
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12.01.2022 19:55 Відповісти
Понятно, от неудобных вопросов уходишь. А я - нет. И могу тебе открыто сказать: что Зе, что твой Порох - мрази одного разлива. И собирают вокруг себя приспособленцев типа белецкого, коцюбайла и прочих ярошей. Поэтому, если вы будете мочить друг друга, то я просто запасусь поп-корном и буду желать удачи обеим сторонам. Главное, чтоб в этих олигархических разборках страна осталась.
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12.01.2022 20:58 Відповісти
Тут треба ще враховувати той факт що стаж вислуги років для цих категорій працівників 23 роки. Тобто матимуть право на отримання пенсії десь в 45 років. А інші за 60. Чи це дрібниці?)
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12.01.2022 10:47 Відповісти
Может им карточки на продукты запровадыты, тогда уходить не будут? Чемпион-нелох что-то придумает, онже такой креативный😁😁
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12.01.2022 10:55 Відповісти
ну не знаю. тут вон полковники на геликах амг гасают в костюмах гучи. норм у копов з/п по ходу. трындит этот Клименко
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12.01.2022 10:59 Відповісти
А навіщо робили у ДБР та БЕБ такі високі зарплати?
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12.01.2022 11:04 Відповісти
Что могу сказать? Можно начать писать в духе диванных экспердов, мол, нехрен им повышать зарплату, они все негодяи и подонки и вообще на фронте все голые-босые. А можно понять, что для того, чтоб полиция была эффективной структурой, туда должен быть конкурс, как в нормальных странах - не менее 10 человек на место патрульного (!).
А если мы хотим возвратиться к милиции, где платили копейки, но туда шли либо откровенные дебилы, либо умные, но с целью исключительно брать бабло - то тогда нехрен плакаться, что у нас плохая полиция и что, обратившись за помощью в райотдел, мы не получаем этой помощи. Потому что там один следак думает, как побыстрей отработать необходимые после окончания академии 3 года, другой - как дотянуть год до пенсии, у третьего - 100500 производств, а еще 5 мест следаков неукомплектованы.
Нравится это кому-то, или нет, но полиция - основа основ государства. И, если в государстве не будет полиции, то и государства не будет. Все просто.
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12.01.2022 11:16 Відповісти
Спецназівці йдуть в ДБР чи БЕБ, бо там зарплата в рази більша, - Клименко
Не правда, просто эти службы не с бандитами борются, а сами являются бандитами и рэкетирами. Там под пули идти не надо, а попинать безнаказанно офисный планктон в удовольствие.
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12.01.2022 12:31 Відповісти
Зарплатою в новоствореному БЕБ у розмірі мінімум біля 65 000 грн. для простого інспектора - влада остаточно дискредитувала та принизила службу в поліції та створила нічим не обгрунтовану нерівність між правоохоронними органами.
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12.01.2022 20:36 Відповісти
 
 