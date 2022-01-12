Минулого року звільнились майже 9,5 тис. поліцейських. Спецназівці йдуть в ДБР чи БЕБ, бо там зарплата в рази більша, - Клименко

Враховуючи кількість звільнень останніми роками у Нацполіції не встигають укомплектувати штат.

Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"2019-го звільнилося 13 300 людей. 2020-го – 10 589 осіб. 2021-го – 13 321. Трохи у нас пригальмувалося у "ковідному" році. Із 13 тисяч, які пішли минулого року, поліцейських – майже 9,5 тисяч. Інші – це вільний найм, держслужбовці", - зазначив Клименко.

За його словами, "за таку зарплату не кожен працюватиме".

Клименко заявив, що найбільший некомплект у Київській області - близько 22,5%.

"Київ практично вичерпав можливість комплектуватись за рахунок киян у такій кількості, як це було раніше. Але подібна проблема з кадрами є і в інших великих містах", - наголосив він.

"У великій кількості слідчі та спецназівці йдуть у ДБР чи Бюро економічної безпеки. І я не маю права тримати їх тут. Вони все одно підуть, бо там зарплата в рази більша. Переважно звільняються за власним бажанням. Хтось шукає роботу з вищою зарплатою, хтось має сімейні проблеми. Когось звільняємо через порушення", - додав голова Нацполіції.

Поліцейські, як правило, шукають інші місця, де не лише більше платять, а й є більш-менш нормований робочий тиждень. Для того, щоб був час на відпочинок і можливість займатися ще якимись справами.

Інтерв'ю з головою Нацполіції Ігорем Клименко читайте тут.

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