Минулого року звільнились майже 9,5 тис. поліцейських. Спецназівці йдуть в ДБР чи БЕБ, бо там зарплата в рази більша, - Клименко
Враховуючи кількість звільнень останніми роками у Нацполіції не встигають укомплектувати штат.
Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"2019-го звільнилося 13 300 людей. 2020-го – 10 589 осіб. 2021-го – 13 321. Трохи у нас пригальмувалося у "ковідному" році. Із 13 тисяч, які пішли минулого року, поліцейських – майже 9,5 тисяч. Інші – це вільний найм, держслужбовці", - зазначив Клименко.
За його словами, "за таку зарплату не кожен працюватиме".
Клименко заявив, що найбільший некомплект у Київській області - близько 22,5%.
"Київ практично вичерпав можливість комплектуватись за рахунок киян у такій кількості, як це було раніше. Але подібна проблема з кадрами є і в інших великих містах", - наголосив він.
"У великій кількості слідчі та спецназівці йдуть у ДБР чи Бюро економічної безпеки. І я не маю права тримати їх тут. Вони все одно підуть, бо там зарплата в рази більша. Переважно звільняються за власним бажанням. Хтось шукає роботу з вищою зарплатою, хтось має сімейні проблеми. Когось звільняємо через порушення", - додав голова Нацполіції.
Поліцейські, як правило, шукають інші місця, де не лише більше платять, а й є більш-менш нормований робочий тиждень. Для того, щоб був час на відпочинок і можливість займатися ще якимись справами.
Інтерв'ю з головою Нацполіції Ігорем Клименко читайте тут.
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Якби так було в поліції то і черга б стояла.
А если мы хотим возвратиться к милиции, где платили копейки, но туда шли либо откровенные дебилы, либо умные, но с целью исключительно брать бабло - то тогда нехрен плакаться, что у нас плохая полиция и что, обратившись за помощью в райотдел, мы не получаем этой помощи. Потому что там один следак думает, как побыстрей отработать необходимые после окончания академии 3 года, другой - как дотянуть год до пенсии, у третьего - 100500 производств, а еще 5 мест следаков неукомплектованы.
Нравится это кому-то, или нет, но полиция - основа основ государства. И, если в государстве не будет полиции, то и государства не будет. Все просто.
Не правда, просто эти службы не с бандитами борются, а сами являются бандитами и рэкетирами. Там под пули идти не надо, а попинать безнаказанно офисный планктон в удовольствие.