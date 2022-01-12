Краще запитати у Москви, як довго РФ зможе фінансувати перебування своїх військ поряд з Україною, але це недешево, - Нуланд
Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд не стала у вівторок робити припущення про те, як довго РФ зможе собі дозволити тримати велике угруповання сил поблизу України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це краще дізнатися у російської сторони", - сказала вона, відповідаючи на запитання на брифінгу в Держдепі про те, "як довго Росія зможе фінансувати концентрацію сил поряд з Україною".
При цьому Нуланд припустила, що перекидання великого угруповання сил до кордону з Україною є недешевою операцією.
"Концентрація угруповання сил РФ, 100 тис. осіб, поблизу кордону з Україною - недешева операція. Те саме можна сказати і концентрації там озброєння, причому в умовах холодної зими", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Яка ганьба!
Приведу простий приклад: ти хоч раз виїжджав на рибалку чи полювання на кілька днів "на природу"? Тобто - жив і спав у палатці готував їжу на вогнищі умивався - з річки а срать ходив у кущі? А тепер розтягни це на кілька місяців і збери десятки тисяч рибалок на обмеженій території!
девок... тю, русалок.
Посмотрим!
Бiднi кури, що в Росii, надривають животи:
Негаразди - то вiд Штатiв: ладен завжди Кремль знайти.
Ще бiднiша птиця в Штатах, Бо сумуе вiд нудьги :
Не спроможнiй Кремль для саксiв Негаразди ся знайти.
Там над доларами квокчуть дерев*яний там - нiщо:
як не мати златих яек, То й теньга тодi - нащо.
Бiднi кури пiд Москвою-Ще з доштатiвських часiв:
Пузо бiднi також рвали -Бо кафтан на Трiшцi сiв.
Если конечно нынешние наши керивныки по тихому не вляпались в эту рашистскую шарагу (я уже ничему не удивляюсь)!
а прошло уже 15 лет.
да и с 14-го прошло 8 лет
белковский - думающей и независимый. пока получается пропетлять. он говорит иносказательно, но очевидно, что категорически против агрессии москвы
Настолько дорого, что затраты на них никогда не окупятся.
А для российского неосовка военные игры - это самоубийство без вариантов.
Кремль игнорирует экономические санкции, а зря. Это колоссальное оружие против неосовка.
Поясню. С одной стороны запад спонсирует совок нефте и газодолларами. Совок может рассматривать это как слабость или трусость запада после оккупации части Грузии и войны Чечне.
На самом деле это не так. Эти нефте и газодоллары - это ловушка.
Уровень жизни и потребности совка вырастают. Происходит привыкание к такому высокому урлвню жизни.
Далее допустим неосовок решит продолжить свои кровавые военные игры. В расчёте на то, что запад трус и снова завалит совок баблом или станет у него на побегушках.
В реале запад вовсе не боится неосовкоа как недоразвитой формы существования. И уж тем более не будет заваливать деньгами мордор.
Будут санкции. Мегасанкции, которые одномоментно обрушат уровень жизни в стране-агрессоре.
Даже без санкций произойдёт стремительный отток капитала, падение рубля и на десятки лет вперёд умрут инвестиции.
Сокращение покупок нефти и газа приобретет перманентный необратимый характер.
Доказано многократно, что резкое снижение уровня жизни способно пробудить любое общество. И уж тем более российское, которому много лет сам совок прививал меркантильное чувство.
Де факто военные игры кремля равносильны ядерным бомбардировкам собственной страны.
Есть одно правило выживания диктатур - не аылазить за свои границы. Это с одной стороны. А с другой - понты дороже денег.
поэтому акцентировать внимание на дороговизну содержания даже не нужно... еще с ВОВ на это никто не смотрел (так же как и на количество погибших, раненных или замученных в ГУЛАГах)