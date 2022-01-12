Краще запитати у Москви, як довго РФ зможе фінансувати перебування своїх військ поряд з Україною, але це недешево, - Нуланд

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд не стала у вівторок робити припущення про те, як довго РФ зможе собі дозволити тримати велике угруповання сил поблизу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це краще дізнатися у російської сторони", - сказала вона, відповідаючи на запитання на брифінгу в Держдепі про те, "як довго Росія зможе фінансувати концентрацію сил поряд з Україною".

При цьому Нуланд припустила, що перекидання великого угруповання сил до кордону з Україною є недешевою операцією.

"Концентрація угруповання сил РФ, 100 тис. осіб, поблизу кордону з Україною - недешева операція. Те саме можна сказати і концентрації там озброєння, причому в умовах холодної зими", - сказала вона.

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