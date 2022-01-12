Епідзонування України: в країні почав зростати рівень захворюваності на COVID-19, в лікарнях знаходять 14,6 тис. хворих, з них 751 дитина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 11 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 164. Найвищий рівень захворюваності у Києві (387), Полтавській області (251) та Сумській області (229). Зазначимо, що станом на 10 січня захворюваність в Україні становила 151 випадок на 100 тис. населення.
Разом з тим, в Дніпропетровській області рівень захворюваності нижче епідпорога - 64 на 100 тис. населення.
За даними за 11 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 27,2 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 22,5% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.
"Станом на 11 січня 2022 року на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я, які визначені для надання допомоги хворим на COVID-19 знаходиться 12 291 захворілий на COVID-19 осіб, що становить 19,04% від загальної кількості виділених ліжок (64 557) та 2 391 осіб із підозрою. В тому числі на стаціонарному лікуванні знаходиться 402 дітей захворілих на COVID-19, що становить 12,1% від загальної кількості виділених ліжок (3317) та 349 дітей із підозрою", - розповіли в МОЗ.
За даними МОЗ, показники у Києві та 22 областях відповідають "жовтій" зоні карантину, в Сумській та Херсонській областях - "помаранчевій".
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https://news.finance.ua/ru/news/-/506868/biontech-prognoziruet-do-17-mlrd-evro-vyruchki-ot-prodazhi-vaktsin-v-2022-godu
гомеопати продають не цукор ,а крейду.. це ще дешевший продукт )))
А вони що, ховаються?
Это бред.
особливо ті,що на ставці..
у них все розписано у методичках))