Епідзонування України: в країні почав зростати рівень захворюваності на COVID-19, в лікарнях знаходять 14,6 тис. хворих, з них 751 дитина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 11 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 164. Найвищий рівень захворюваності у Києві (387), Полтавській області (251) та Сумській області (229). Зазначимо, що станом на 10 січня захворюваність в Україні становила 151 випадок на 100 тис. населення.

Разом з тим, в Дніпропетровській області рівень захворюваності нижче епідпорога - 64 на 100 тис. населення.

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За даними за 11 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 27,2 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 22,5% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

"Станом на 11 січня 2022 року на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я, які визначені для надання допомоги хворим на COVID-19 знаходиться 12 291 захворілий на COVID-19 осіб, що становить 19,04% від загальної кількості виділених ліжок (64 557) та 2 391 осіб із підозрою. В тому числі на стаціонарному лікуванні знаходиться 402 дітей захворілих на COVID-19, що становить 12,1% від загальної кількості виділених ліжок (3317) та 349 дітей із підозрою", - розповіли в МОЗ.

За даними МОЗ, показники у Києві та 22 областях відповідають "жовтій" зоні карантину, в Сумській та Херсонській областях - "помаранчевій".