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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в країні почав зростати рівень захворюваності на COVID-19, в лікарнях знаходять 14,6 тис. хворих, з них 751 дитина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в країні почав зростати рівень захворюваності на COVID-19, в лікарнях знаходять 14,6 тис. хворих, з них 751 дитина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 11 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 164. Найвищий рівень захворюваності у Києві (387), Полтавській області (251) та Сумській області (229). Зазначимо, що станом на 10 січня захворюваність в Україні становила 151 випадок на 100 тис. населення.

Разом з тим, в Дніпропетровській області рівень захворюваності нижче епідпорога - 64 на 100 тис. населення.

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За даними за 11 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 27,2 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 22,5% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.

"Станом на 11 січня 2022 року на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я, які визначені для надання допомоги хворим на COVID-19 знаходиться 12 291 захворілий на COVID-19 осіб, що становить 19,04% від загальної кількості виділених ліжок (64 557) та 2 391 осіб із підозрою. В тому числі на стаціонарному лікуванні знаходиться 402 дітей захворілих на COVID-19, що становить 12,1% від загальної кількості виділених ліжок (3317) та 349 дітей із підозрою", - розповіли в МОЗ.

За даними МОЗ, показники у Києві та 22 областях відповідають "жовтій" зоні карантину, в Сумській та Херсонській областях - "помаранчевій".

Епідзонування України: в країні почав зростати рівень захворюваності на COVID-19, в лікарнях знаходять 14,6 тис. хворих, з них 751 дитина, - МОЗ 01

Автор: 

МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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12.01.2022 10:25 Відповісти
Й що?... Вам кортить від суми заробленого? 17 млрд це не надто великі гроші. Щоб ви розуміли порядок цифр, вивести один-єдиний новий медичний фармзасіб на ринок може коштувати десять млрд або навіть більше. Це не враховуючі попередніх досліджень та пошуків, які теж коштують багато мільярдів. Прибуткі великі, але й витрати колосальні. Це ж не гомеопати, що продають сахар із наваром в 500%.
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12.01.2022 12:20 Відповісти
уточнення.

гомеопати продають не цукор ,а крейду.. це ще дешевший продукт )))
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13.01.2022 09:33 Відповісти
Кокой кошмар, надаже, живительная тыщща на погулять и поездить начала брать своё.
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12.01.2022 10:30 Відповісти
в лікарнях знаходять 14,6 тис. хворих Джерело:

А вони що, ховаються?
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12.01.2022 10:40 Відповісти
Пытаются разогнать новую волну. Между тем, в Украине на 1153 меньше больных короной чем было вчера.
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12.01.2022 11:00 Відповісти
Если не убивать свою иммунную систему прививками, то с каждым разом волны должны быть все легче за счет уже переболевших, так как, напомню, естественный иммунитет от ковида - пожизненный.
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12.01.2022 11:03 Відповісти
> ...естественный иммунитет от ковида - пожизненный.

Это бред.
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12.01.2022 12:21 Відповісти
антивакцинатори ЗНАЮТЬ КРАЩЕ..

особливо ті,що на ставці..

у них все розписано у методичках))
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13.01.2022 09:35 Відповісти
 
 