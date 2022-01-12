Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України у поточному році до 3,2%

Світовий банк (СБ) знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році до 3,2%, а у 2023 році – до 3,5%, тоді як у жовтні минулого року він очікував його збільшення відповідно на 3,5% та 3,7%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно із січневим оглядом СБ "Перспективи світової економіки" (Global Economic Prospects, GEP), банк оцінює зростання української економіки минулого року в 3,4% після спаду на 4% у 2019 році.

СБ в огляді зазначає, що напруженість навколо України створює ризики для всього регіону, зокрема зростання у Східній Європі, за його прогнозами, буде найслабшим серед субрегіонів Європи та Центральної Азії, уповільнившись удвічі з 3,1% у 2021 році до 1,4% у 2022 році.

"Мляві перспективи, особливо щодо приватних інвестицій, відображають геополітичну напруженість в Україні, що зберігається, і вплив економічних санкцій на економіку Білорусі, економіка якої, як очікується, скоротиться в 2022 році", – зазначено у звіті.

На думку СБ, якщо припустити, що геополітична напруженість не триватиме, покращення внутрішнього попиту має допомогти підвищити обсяг виробництва у Східній Європі до 3,2% у 2023 році.

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"Довгострокові перспективи зростання стримує млява динаміка реформ, яка гальмує конкуренцію та розвиток приватного сектора", – додає банк.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року СБ повідомив про покращення прогнозу зростання ВВП України у 2022 році з 3,1% до 3,5%, а у 2023 році – з 3,1% до 3,7%, тоді як оцінку зростання на 2021 рік було збережено на рівні 3,8%