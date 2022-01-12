Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України у поточному році до 3,2%
Світовий банк (СБ) знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2022 році до 3,2%, а у 2023 році – до 3,5%, тоді як у жовтні минулого року він очікував його збільшення відповідно на 3,5% та 3,7%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно із січневим оглядом СБ "Перспективи світової економіки" (Global Economic Prospects, GEP), банк оцінює зростання української економіки минулого року в 3,4% після спаду на 4% у 2019 році.
СБ в огляді зазначає, що напруженість навколо України створює ризики для всього регіону, зокрема зростання у Східній Європі, за його прогнозами, буде найслабшим серед субрегіонів Європи та Центральної Азії, уповільнившись удвічі з 3,1% у 2021 році до 1,4% у 2022 році.
"Мляві перспективи, особливо щодо приватних інвестицій, відображають геополітичну напруженість в Україні, що зберігається, і вплив економічних санкцій на економіку Білорусі, економіка якої, як очікується, скоротиться в 2022 році", – зазначено у звіті.
На думку СБ, якщо припустити, що геополітична напруженість не триватиме, покращення внутрішнього попиту має допомогти підвищити обсяг виробництва у Східній Європі до 3,2% у 2023 році.
"Довгострокові перспективи зростання стримує млява динаміка реформ, яка гальмує конкуренцію та розвиток приватного сектора", – додає банк.
Як повідомлялося, у жовтні минулого року СБ повідомив про покращення прогнозу зростання ВВП України у 2022 році з 3,1% до 3,5%, а у 2023 році – з 3,1% до 3,7%, тоді як оцінку зростання на 2021 рік було збережено на рівні 3,8%
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свой ввп подняли
турки-китайцы дорогостроители и бацька на битуме и солярке
на суперурожае - производители посевного - все импорное
что бы рос ввп нужно производить технологичные товары, высокого передела, не сырье.
ввп растет если богатеет население, потому что неселение и создает ввп.
а зе думают, что ввп Украины растет из трат бюджета на бацьков битум
Хрен с ним, с клоуном.
Самое печальное, что приблизительно такое же понимание ситуации у 73 процентного электората. Они реально думали, что для того, чтобы изменилась их личная экономическая ситуация достаточно выбрать во власть "своего парня", тот напечатает много-много денег и раздаст каждому.
Реально инфантильные детишки.
тем более что далеко не одна страна этот путь прошла и есть опыт быстрого подьема из полного бардака (дерьмака)
нет ума- да, но нет и желания, нет и воли.
а надо и ум (набрать толковых спецов) и воля (не сьезжать влево в намеченого пути)
но только мы переезжаем в нормальную экономическую среду (клубнику собирать или эпплы создавать) - тут же, вдруг, ни з того ни з сего стаем конкурентными.
удивительно просто,
мы и не конкуренты, потому что экономические и интеллектуальные способности реализовывать у нас не выгодно а то и опасно (создадут, как скании, проблемы, сегодня, вон, уже цытрус не на того деньги зарабатывет - масса таких примеров)
а по посевному. вы знаете что в Украине есть Академия аграрных наук, с сотнями отделений и полей для начных работ по всей стране?
если мы не умеем делать аграрных наук - нахрена туда целевым образом залирают из бюджета кучу денег? Академию разогнать, на сэкономленные деньги купить посевной и все,что нормальная наука уже призвела для аграриев. А можно и на пенсии пустить - и то больше толку
заважаєте зеденту атдихать!
* В странах Балтии рост был до 15% в год после реформ.
12 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b5%d0%b4.html#respond Комментарии: 0
Революция 1917 года в России началась именно в очередях за хлебом. И если возмущения начнутся сейчас, то Украина получит массу иностранных интервенций с разных сторон…
В Украине рассматривают идею внедрения «продуктовых карточек», которые имеют существенную социальную значимость по примеру американских food stamps.
Об этом https://opinions.glavred.info/korrupciya-i-kontrol-naroda-za-schet-edy-chto-ne-tak-s-ideey-talonov-na-produkty-10334088.html напомнил в сегодняшнем комментарии для «Главреда» эксперт аналитического центра «Украинская фабрика мысли» Юрий Гаврилечко.
Единственная цель введения продовольственных карточек - коррупционная, то есть дать кому-то на этом заработать.
Никаких других целей у этих карточек быть не может по определению, потому что распределение ресурса, который не является дефицитным, никогда никакого отношения к экономике не имело, только к коррупции и управлению людьми.
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82.html Зе-власть собирается вводить продуктовые карточки? Украину ждет неизбежный и страшный двойной шок
Поэтому нигде в мире нет ни малейших оснований для их введения, поскольку дефицита продуктов питания нет.
Даже если население Земли увеличится в четыре раза, то при нынешних урожайностях и способе производства продуктов питания никаких оснований для голода нет и быть не может, потому как продуктов производится намного больше, чем съедается.
Для понимания, в 2021 году Украина хвасталась тем, что собрала рекордные 100 миллионов тонн зерна, чего хватит на обеспечение едой 500 миллионов человек.
Продовольственные карточки - это инструмент управления людьми. С их помощью можно контролировать голосования, передвижения, численность населения, но они никак не решают проблему с доступом к продуктам питания. Поскольку у нас создана система нерыночных условий оплаты труда при наличии рыночных условий на формирование цен на товары и услуги, единственное, что всегда будет в дефиците - это деньги.
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И эту проблему продовольственные карточки тоже не решают, как и проблему несправедливого распределения ресурсов от владельцев производств к наемным рабочим или неадекватного перераспределения национального богатства через бюджет.
Однако это дает возможность чиновникам и аффилированным к ним структурам дополнительно обогащаться.
Потому что тот, кто печатает карточки и занимается их распределением, тот и получает с этого прибыль и проверить ни наличие продукта, на который распространяется карточка, ни механизм поставок и отпуска этой продукции проверить будет сложно, потому как система распределения в любом случае будет неподконтрольной общественности.
И если печатные карточки хотя бы теоретически можно посчитать, по крайней мере, по движению материальных ценностей, то эмиссию карточек в электронном виде проконтролировать нельзя даже в теории.
Потому даже с появлением карточек у нищих все будет плохо и станет еще хуже, потому что введение карточек, как правило, всегда сопровождается ограничениями продаж.
Поэтому да здравствует черный рынок и ограничение для нищих вообще что-либо купить, поскольку цены на продукты могут возрасти. А те, у кого будет доступ к карточкам, соответственно, будут иметь возможность купить те же продукты дешевле и продать их на том же черном рынке.
Именно так эта система работала в Советском Союзе и сейчас она работать иначе не будет. И если кто-то надеется, что это будет также, как с food stamps в США, то спешу разочаровать - ничего подобного не будет.
Потому что там они существуют для другого - для контроля миграции нищих по стране. Если бы им давали деньги, то они могли бы путешествовать по стране, а с карточками, которые можно отоварить только в определенных местах этого не получается.
Поэтому food stamp в Штатах - это, прежде всего, механизм консервации гетто.
И поскольку в США вообще не существует проблем с дефицитом, а продукты стоят очень дешево, то заниматься перепродажей карточек там, в отличие от Украины, не имеет никакого смысла.
Более того, в США продуктовые карточки существуют только для неработающих граждан или тех, кто имеет низкий по меркам США доход.
И поэтому ограничение продуктов питания - это серьезнейшая проблема, не говоря уже о том, что в последние годы Украина сделала все возможное для того, чтобы ограничить возможности что-либо купить исключительно большими торговыми сетями, так как все это время проводилась целенаправленная политика ликвидации рынков и небольших магазинов, вместе с которыми постепенно ликвидировались и фермеры, которые обеспечивали их продуктами.
Как следствие, рынок продуктов питания достаточно олигопольный (производство и продажи на нем осуществляются преимущественно несколькими крупными фирмами) и его несложно контролировать.
И после введения карточек количество игроков на этом рынке может уменьшиться еще. Ведь кто мешает ввести запрет на продажу продуктов питания без карточек и одновременно ограничить участие тех или иных компаний в системе продаж через супермаркеты?! И это, по сути, еще один вид коррупции.
Мало того, карточки не решают и проблемы с возникновением возможного искусственного дефицита продуктов. Ведь можно предположить, что в случае закрытия отечественных предприятий, на этот рынок придут импортные аналоги продуктов, причем самые низкокачественные и по заоблачным ценам. Неужели для государства сложно контролировать таможню?
Вряд ли, ведь через время тот, кто контролирует эти потоки, может стать новой властью или же остаться в действующей. Но, напомню, что также размышляли и 100 лет назад, когда государство думало, что может контролировать народ за счет еды. Но февральская революция 1917 года в России началась именно в очередях за хлебом и закончилось все печально.
И если возмущения в очередях за хлебом начнутся сейчас, то мы очень быстро получим массу иностранных интервенций с разных сторон для стабилизации ситуации.
Ведь в Казахстане для этого хватило всего лишь вдвое повысить цены на топливо, и стоит только догадываться, что будет в Украине, если цены на продукты не только повысятся, но их еще и не будет.
И в этом случае вполне вероятен самый плохой вариант, который заключается в повторении событий 1932-1933 годов, только уже в 2022-2023 годах этого века.