Без ковбаси, консервів та кондитерських виробів: В Держпродспоживслужби розповіли про оновлене шкільне меню

З початку цього року завершився перехідний період впровадження реформи шкільного харчування. З 1 січня усі заклади загальної середньої освіти мали перейти на оновлене шкільне меню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповіла фахівчиня Держпродспоживслужби Галина Провізіон.

"У стравах обмежать кількість солі, цукру, жирів рослинного та тваринного походження, а також соків із додаванням підсолоджувачів та цукру. У меню не повинні бути ковбасні вироби, сосиски, рибні, м’ясні та плодоовочеві консерви. Виключені мають бути також кондитерські вироби, оскільки до їхнього складу входять у значному розмірі сіль, цукор, консерванти та трансжирні кислоти, що суперечить принципам здорового харчування", - пояснила експертка.

За її словами, орієнтовно 75% харчових продуктів у шкільних їдальнях мають бути рослинного походження.

"Планується поступове зниження кількості солі до 1 -1,5 г на одне приймання, вживати дозволено лише йодовану сіль для приготування їжі. Зменшення цукру має бути вдвічі — до 7,5 г на одне приймання", - додала Провізіон.

Кількість хліба має бути зменшено вдвічі, а перевага надаватиметься цілозерновому. Натомість кількість овочів та фруктів має бути збільшено.

Також планують збільшити кількість молока та молочнокислих продуктів, м’яса та риби.

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