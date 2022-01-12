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Без ковбаси, консервів та кондитерських виробів: В Держпродспоживслужби розповіли про оновлене шкільне меню

Без ковбаси, консервів та кондитерських виробів: В Держпродспоживслужби розповіли про оновлене шкільне меню

З початку цього року завершився перехідний період впровадження реформи шкільного харчування. З 1 січня усі заклади загальної середньої освіти мали перейти на оновлене шкільне меню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповіла фахівчиня Держпродспоживслужби Галина Провізіон.

"У стравах обмежать кількість солі, цукру, жирів рослинного та тваринного походження, а також соків із додаванням підсолоджувачів та цукру. У меню не повинні бути ковбасні вироби, сосиски, рибні, м’ясні та плодоовочеві консерви. Виключені мають бути також кондитерські вироби, оскільки до їхнього складу входять у значному розмірі сіль, цукор, консерванти та трансжирні кислоти, що суперечить принципам здорового харчування", - пояснила експертка.

За її словами, орієнтовно 75% харчових продуктів у шкільних їдальнях мають бути рослинного походження.

"Планується поступове зниження кількості солі до 1 -1,5 г на одне приймання, вживати дозволено лише йодовану сіль для приготування їжі. Зменшення цукру має бути вдвічі — до 7,5 г на одне приймання", - додала Провізіон.

Кількість хліба має бути зменшено вдвічі, а перевага надаватиметься цілозерновому. Натомість кількість овочів та фруктів має бути збільшено.

Також планують збільшити кількість молока та молочнокислих продуктів, м’яса та риби.

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школа (2212) їжа (428) Держпродспоживслужба1 (574)


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Цілком логічно, до речі. А отруту школярі і так приймають, спускаючи фактично всі кишенькові гроші на чіпси, хімічні сухарики та солодку газовану воду літрами.
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12.01.2022 10:55 Відповісти
кінець епохи бідності, ****! все яу 73% хотіло
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12.01.2022 11:13 Відповісти
Також планують збільшити кількість молока та молочнокислих продуктів, м'яса та риби.

Ви там тіки спланували, а з нового року харчування вже +25%, багато хто з батьків просто відмовляються від ваших послуг.
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12.01.2022 11:21 Відповісти
Та їжа яку запустили-неїстівна, навіть дорослим важко таке перетравити, діти массово відмовляються істи несмачні нововведення.
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12.01.2022 12:11 Відповісти
Перевести кабмін та президента на таку їжу, може розуму наберуться.
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12.01.2022 13:45 Відповісти
Пусть депутаты жрут то что они нашим детям впихивают, твари безмозглые
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12.01.2022 14:18 Відповісти
 
 