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"Підтримати книжковий фундаменталізм": "ковідну тисячу" тепер можна витратити на сайті видавництва "Залізний тато", - засновник Савченко

Видавництво "Залізний тато" приєдналося до програми "єПідтримка". Відтепер придбати книжки видавництва можна за "ковідну тисячу"

Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ повідомив засновник видавництва "Залізний тато" Дмитро Савченко.

"Тепер "ковідну 1000 грн" кожен може витратити на сайті видавництва та підтримати у такий спосіб книжковий фундаменталізм. Корчинський, Лупиніс, Шурхало, Руф, Середюк, Акуленко, Алмашин, Дудаєв, Гамсахурдіа, Ущаповський, Каскадер, Островерха, Чано та інші автори zалізно-татівського цеху стають на порядок доступнішими для Вас. А герої наших книг: Еней, Немирич, Коновалець, Муссоліні, Скоропадський, Маннергейм, Врангель, революціонери, підпільники, авантюристи, добровольці, розшукувані особи лишаються від вас на відстані кількох кліків у смартфоні", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Видавці пропонують зробити програму єПідтримка щорічною: Продажі книг зросли у кілька разів

Автор: 

виплати (1042) книги (446)


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Топ коментарі
+10
Теперь все весь свой мусор будут втридорога впаривать набивая карманы баблом. Зато один за другим закрываются оборонные заводы из-за отсутствия заказов от государства. Недавно закрылся завод Искра выпускавший станции РЕБ для нашего ПВО. У нас же войны нету. Все будут книжки читать в плену. Туда куда вас кацапы отвезут в Магадане вам будет не до книжек.
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12.01.2022 11:00
+6
Порядочные люди 17го в Киев едут на зекрысину тысячу)
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12.01.2022 11:09
+4
Хороше видавництво контр-системної літератури - А сам засновник видавництва "Залізний тато" Дмитро Савченко воює у ДК Правий Сектор.
Ось на їхні книжки і справді не шкода халявних грошей
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12.01.2022 11:07
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Теперь все весь свой мусор будут втридорога впаривать набивая карманы баблом. Зато один за другим закрываются оборонные заводы из-за отсутствия заказов от государства. Недавно закрылся завод Искра выпускавший станции РЕБ для нашего ПВО. У нас же войны нету. Все будут книжки читать в плену. Туда куда вас кацапы отвезут в Магадане вам будет не до книжек.
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12.01.2022 11:00 Відповісти
Хороше видавництво контр-системної літератури - А сам засновник видавництва "Залізний тато" Дмитро Савченко воює у ДК Правий Сектор.
Ось на їхні книжки і справді не шкода халявних грошей
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12.01.2022 11:07 Відповісти
Порядочные люди 17го в Киев едут на зекрысину тысячу)
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12.01.2022 11:09 Відповісти
а що 17го
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12.01.2022 11:36 Відповісти
Пороха зустрічаємо
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12.01.2022 11:44 Відповісти
Зачем?
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12.01.2022 11:50 Відповісти
Так хочемо )
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12.01.2022 11:58 Відповісти
А то я в Києві проживаю, інформації мало доречі розповсюджується, Народ повинен бути краще проінформований, а так як і минулого разу 1 грудня "Ні капітуляцяї" відкладу всі справи та буду радий прийняти участь в будь - яких акціях проти імбецила псевдопрезидента зелупського!
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12.01.2022 13:00 Відповісти
17го у 9.00 ранку Порох прилітає з Варшави )
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12.01.2022 13:05 Відповісти
Леворюція
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12.01.2022 11:45 Відповісти
Дімася, на Антимайдан і цього разу підеш, чи після яєць з борошном і досі не відмився?
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12.01.2022 12:19 Відповісти
фу думал трансвестит в парандже надя савченко
вообще сволочи нет что б на еду потратить я вон не ел три дня
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12.01.2022 13:35 Відповісти
 
 