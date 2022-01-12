"Підтримати книжковий фундаменталізм": "ковідну тисячу" тепер можна витратити на сайті видавництва "Залізний тато", - засновник Савченко

Видавництво "Залізний тато" приєдналося до програми "єПідтримка". Відтепер придбати книжки видавництва можна за "ковідну тисячу"

Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ повідомив засновник видавництва "Залізний тато" Дмитро Савченко.

"Тепер "ковідну 1000 грн" кожен може витратити на сайті видавництва та підтримати у такий спосіб книжковий фундаменталізм. Корчинський, Лупиніс, Шурхало, Руф, Середюк, Акуленко, Алмашин, Дудаєв, Гамсахурдіа, Ущаповський, Каскадер, Островерха, Чано та інші автори zалізно-татівського цеху стають на порядок доступнішими для Вас. А герої наших книг: Еней, Немирич, Коновалець, Муссоліні, Скоропадський, Маннергейм, Врангель, революціонери, підпільники, авантюристи, добровольці, розшукувані особи лишаються від вас на відстані кількох кліків у смартфоні", - повідомив він.

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