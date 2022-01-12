Росія за політично-релігійними звинуваченнями переслідує 130 громадян України, з них 76 вже засуджено на тривалі терміни, - Денісова

121 громадянин України, у тому числі 2 жінки, перебуває в ув’язненні в Росії або в окупованому Криму.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі РФ за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями переслідує 130 громадян України, з яких 121 перебуває в ув’язненні, у тому числі 2 жінки (15 – в тимчасово окупованому Криму, 106 – на території Російської Федерації) та 9 осіб позбавлені права на свободу пересування. 76 осіб вже засуджено на тривалі терміни, решта – 45 осіб перебувають під судом і слідством", - розповіла вона.

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"Серед ув’язнених – багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські журналісти та правозахисники.

У сім’ях українських політв’язнів Кремля залишилися без батьківської опіки та уваги 207 неповнолітніх дітей.Нехтуючи міжнародним гуманітарним правом, у незаконному ув'язненні продовжують порушуватися права українських громадян: на справедливий судовий розгляд, ефективний засіб правового захисту, свободу та особисту недоторканність, надання медичної допомоги, на свободу віросповідання", - констатувала Денісова.