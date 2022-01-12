Сайт Цитруса припинив працювати через кілька днів після рішення суду. У компанії заявляють про незаконні атаки хакерів

Сайт мережі магазинів електроніки Цитрус (citrus.ua) припинив працювати через кілька днів після рішення Госпсуду Києва, який заборонив компанії використовувати доменне ім'я та торгову марку.

У компанії поки що не заявляли, що припинення роботи сайту пов’язане з рішенням суду. Водночас в офіційному Telegram-каналі Цитрус повідомляється, що на сайт здійснюються хакерські атаки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Зараз на наш сайт здійснюються незаконні атаки хакерів, а тому можуть бути тимчасові проблеми з його роботою", — йдеться в повідомленні торговельної мережі.

У компанії додали, що запустили резервний сайт — citrus.com.ua. Також у Цитрусі заявили, що працюють над повноцінним відновленням роботи сайту.

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Компанія подала "відповідні скарги до правоохоронних органів".

Нагадаємо, що 10 січня стало відомо, що Господарський суд Києва заборонив ТОВ ЗТ-Інвест (група компаній Цитрус) користуватися торговою маркою та доменним ім'ям компанії (сitrus.ua). Таке рішення було ухвалено за позовом Е-Тікетс Сервіс Україна.

У свою чергу компанія Цитрус у коментарі Liga.net, назвала вказаний позов нікчемним через низку підстав, "включно з тим, що компанія, на яку було подано цей позов, не входить до групи компаній Цитрус".

У компанії додали, що група компаній Цитрус не використовує торгові марки, що фігурують у вищезазначеному позові.

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Торік у жовтні бізнесмен Геннадій Корбан заявив, що суд зобов’язав компанію ЦЕТЕХНО (юрособу Цитрус) виплатити борги перед купленою Корбаном ТОВ ГАДЖЕТ ТРЕЙДИНГ майже на 1 млрд грн. У Цитрусі заявили, що подають апеляцію.

На початку серпня 2021 року суд відмовив купленій Геннадієм Корбаном компанії Гаджет Трейдінг в арешті рахунків компанії Цетехно (юрособи мережі Цитрус) за позовом майже на мільярд гривень.

У червні цього року Геннадій Корбан заявив про позови до компанії Цитрус та її співвласника Григорія Топала на 1 млрд грн і звинуватив рітейлера в ухиленні від сплати податків та "сірому" розмитненні.

У березні минулого року Геннадій Корбан придбав 50% в одній із юридичних осіб мережі магазинів електроніки Цитрус — ТОВ ЗТ-ІНВЕСТ.

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У відповідь на це в Цитрусі заявляли, що Корбан придбав частку компанії ЗТ-ІНВЕСТ прихованим шляхом, і додали, що вже подали позов до суду про перегляд законності такого придбання.

Пізніше Корбан заявляв, що після придбання частки в одній із юридичних осіб Цитруса ТОВ ЗТ-ІНВЕСТ планує зайнятися оптимізацією компанії. Зокрема, він заявив про плани перенести юридичну адресу компанії з Одеси до Дніпра. Також Корбан додав, що вже почав будувати нову онлайн-платформу для компанії разом із Дмитром Зінченком.

У самому Цитрусі стверджували, що купівля частки в одній із юросіб не дає Корбану можливості однобічно і без погодження другої сторони ухвалювати будь-які зміни або рішення на підприємстві.