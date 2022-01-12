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Новини
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Сайт Цитруса припинив працювати через кілька днів після рішення суду. У компанії заявляють про незаконні атаки хакерів

Сайт Цитруса припинив працювати через кілька днів після рішення суду. У компанії заявляють про незаконні атаки хакерів

Сайт мережі магазинів електроніки Цитрус (citrus.ua) припинив працювати через кілька днів після рішення Госпсуду Києва, який заборонив компанії використовувати доменне ім'я та торгову марку.

У компанії поки що не заявляли, що припинення роботи сайту пов’язане з рішенням суду. Водночас в офіційному Telegram-каналі Цитрус повідомляється, що на сайт здійснюються хакерські атаки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Зараз на наш сайт здійснюються незаконні атаки хакерів, а тому можуть бути тимчасові проблеми з його роботою", — йдеться в повідомленні торговельної мережі.

У компанії додали, що запустили резервний сайт — citrus.com.ua. Також у Цитрусі заявили, що працюють над повноцінним відновленням роботи сайту.

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Компанія подала "відповідні скарги до правоохоронних органів".

Нагадаємо, що 10 січня стало відомо, що Господарський суд Києва заборонив ТОВ ЗТ-Інвест (група компаній Цитрус) користуватися торговою маркою та доменним ім'ям компанії (сitrus.ua). Таке рішення було ухвалено за позовом Е-Тікетс Сервіс Україна.

У свою чергу компанія Цитрус у коментарі Liga.net, назвала вказаний позов нікчемним через низку підстав, "включно з тим, що компанія, на яку було подано цей позов, не входить до групи компаній Цитрус".

У компанії додали, що група компаній Цитрус не використовує торгові марки, що фігурують у вищезазначеному позові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корбан подав позови до співвласника компанії "Цитрус" Топала на 1 млрд грн.

Торік у жовтні бізнесмен Геннадій Корбан заявив, що суд зобов’язав компанію ЦЕТЕХНО (юрособу Цитрус) виплатити борги перед купленою Корбаном ТОВ ГАДЖЕТ ТРЕЙДИНГ майже на 1 млрд грн. У Цитрусі заявили, що подають апеляцію.

На початку серпня 2021 року суд відмовив купленій Геннадієм Корбаном компанії Гаджет Трейдінг в арешті рахунків компанії Цетехно (юрособи мережі Цитрус) за позовом майже на мільярд гривень.

У червні цього року Геннадій Корбан заявив про позови до компанії Цитрус та її співвласника Григорія Топала на 1 млрд грн і звинуватив рітейлера в ухиленні від сплати податків та "сірому" розмитненні.

У березні минулого року Геннадій Корбан придбав 50% в одній із юридичних осіб мережі магазинів електроніки Цитрус — ТОВ ЗТ-ІНВЕСТ.

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У відповідь на це в Цитрусі заявляли, що Корбан придбав частку компанії ЗТ-ІНВЕСТ прихованим шляхом, і додали, що вже подали позов до суду про перегляд законності такого придбання.

Пізніше Корбан заявляв, що після придбання частки в одній із юридичних осіб Цитруса ТОВ ЗТ-ІНВЕСТ планує зайнятися оптимізацією компанії. Зокрема, він заявив про плани перенести юридичну адресу компанії з Одеси до Дніпра. Також Корбан додав, що вже почав будувати нову онлайн-платформу для компанії разом із Дмитром Зінченком.

У самому Цитрусі стверджували, що купівля частки в одній із юросіб не дає Корбану можливості однобічно і без погодження другої сторони ухвалювати будь-які зміни або рішення на підприємстві.

Автор: 

бізнес (1978) сайт (274) суд (11683) торгівля (1282) техніка (1826)


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Топ коментарі
+18
Видна рука рейдера Корбана. Мастерство нельзя разменять.
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12.01.2022 11:23
+12
Не знаю кто там нынешний хозяин Цитруса, но знаю что Корбан отвратнейший тип, так что надеюсь у него не получится отжать компанию у людей, которые строили её десятилетиями.
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12.01.2022 11:25
+9
Рейдерская атака .
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12.01.2022 11:23
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Честная конкуренция, она такая...
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12.01.2022 11:23 Відповісти
Видна рука рейдера Корбана. Мастерство нельзя разменять.
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12.01.2022 11:23 Відповісти
Там все не так просто...
Суть в том что Топал решил скрысить долю Зинченко в "Цитрусе", а в ответ Зинченко чтобы получить хоть что то за свой бизнес - продал свою долю в "Цитрусе" рейдеру Корбану...
...и пот теперь кидала Топал плачется: "караул - рейдеры обижают!"
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12.01.2022 14:07 Відповісти
Ну, какой то там парнишка-рейдеришка нарвался на профи-рейдера Корбана. Было их, стало его.
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12.01.2022 21:17 Відповісти
Рейдерская атака .
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12.01.2022 11:23 Відповісти
обрезанные пожирают друг друга
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12.01.2022 11:24 Відповісти
😁 Це ще раз спроствує міф про те, що всі обрізані одинакові і згуртувалися, щоб гнобити українців. Вони не лише різні, але й не згуртовані. А проблеми українці створюють собі самі, в тму числі цілком добровільно голосуючи за популістів, крадіїв, брехунів і клованів.
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12.01.2022 11:36 Відповісти
Не знаю кто там нынешний хозяин Цитруса, но знаю что Корбан отвратнейший тип, так что надеюсь у него не получится отжать компанию у людей, которые строили её десятилетиями.
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12.01.2022 11:25 Відповісти
Цитрус -одновненка, меняет личину по сезону.Никогда не покупал и не покупаю.
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12.01.2022 11:41 Відповісти
Во первых не однодневка, а во вторых не покупаешь ну и молодец по принципу, если жена ушла к другому, то не известно кому повезло...
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12.01.2022 11:57 Відповісти
У меня чутье на обирателей.Раб своих чувств.
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12.01.2022 11:58 Відповісти
набор слов, не вижу смысла.
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12.01.2022 12:05 Відповісти
та да...рабская философия видна
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12.01.2022 12:19 Відповісти
А Мейзу чье?Подскажите!
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12.01.2022 12:37 Відповісти
а ви знаєте, що 2-3 роки тому хазяїва цієї контори поздоровляли українців "с 23 фєвраля"? бариги торгують "сірим" крамом, уникають сплати податків. то ж, нехай ці павуки жеруть один одного; московітським підстилкам не місце в Україні!
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12.01.2022 12:13 Відповісти
Так тот, кто Цитрус строил и развивал 20 лет и обратился к Корбану.
В данном случае, Топал получит по заслугам.
Правда, от компании мало что останется.
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12.01.2022 13:28 Відповісти
все работает, не трындите!)))))))))))))))))))))))))))))))
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12.01.2022 11:30 Відповісти
коклотроль -
Не удается получить доступ к сайту

Не удалось найти IP-адрес сервера www.citrus.ua.
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12.01.2022 13:45 Відповісти
Корбан всю украинскую жизнь в бизнесе ходит по лезвию ножа.Это -его специализация.Не знаю плохо это,или хорошо,но тут есть какие-то подспудные мотивы,нам неведомые.Ткач и Бигус явно недорабатывают. От меня -мой персональный выговор!
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12.01.2022 11:40 Відповісти
Вот проблема ну переименуете в суртиЦ и никто не докопается , а тот кто подавал на суд офигеет
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12.01.2022 11:50 Відповісти
Кажуть шо Голобородьки Кучмисты наехали на зятя Кучмы Пинчука...,брешуть...не может олигорхат наезжать на олегархат... Данилыча... Кстати Олигархом считается тот кто имеет Монопольное право в одной стране монополизировать к примеру конфеты Порошенко...,но есть соперник в конфетном бизнесе...типа компания Конти...а вот Ахметов или Коломойский это да...согласен Олигархи Данилыча...
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12.01.2022 11:52 Відповісти
Сын подсказывает,батя ...все они Кучмисты одного Папы
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12.01.2022 11:59 Відповісти
Какая классическая история! Корбан - красавчик.

Ибо некуй кидать партнеров по бизнесу.

Предыстория - 2 партнера. Приблатненный шакал и ботаник. Шакал решил кинуть ботаника.

Ботан пошел к волку. Волк съел нахрен шакала.

Вот и сказке конец ))
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12.01.2022 12:03 Відповісти
Кто кинет Илана Маска в космических делах? А никто...это и есть Олигарх чистой слезы в этом деле... Монополист и первое место в Мире в Списке Forbes...
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12.01.2022 12:05 Відповісти
Монополист = Олигарх? Прости господи....
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12.01.2022 12:25 Відповісти
Вусатий пейсатий інвестнянь Корбан покращує інвестклімат в Україні...
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12.01.2022 12:06 Відповісти
Зараз все робиться правильно
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12.01.2022 12:15 Відповісти
Кстати завтра 13 января американцы Илана Маска запустят украинский спутник...Даст Бог все буде добре...
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12.01.2022 12:07 Відповісти
,,Цитрус,,.Интересно а почему ,,хакеры,,не хакнут банки Украины чтоб анулировать все кредиты пенсионеров и рабочих которые рвут жопы по 12-14 часов чтоб прокотмить семьи и залазят для этого в кредиты?Какие-то ,,сракеры,, в стране неправильные,как и пчелы в Винипухе.
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12.01.2022 12:25 Відповісти
Хакер=вор, а не "дартаньян" или "робингуд".
Такою же претензию можете предъявить ахметке/каломойше/медведю...
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13.01.2022 08:18 Відповісти
все контрабас и алло и розетка и айфон маркет-где их блокировка)
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12.01.2022 13:44 Відповісти
В СССР была пословица. Яйця бачим тільки в бані, та і то у дяді Вані, кушаем івасі, а остальне .... Не буду продолжать чтобы не забанили. Но кто хотел в СССР камбек, дефицит привет, ФОПы в минус, налоги на птицу и скот в селе. Ура товарищи.
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12.01.2022 15:44 Відповісти
Всё чётко отлаженны технологии Бени - Корбана...
Интересно за кого голосовали сотрудники Цитруса
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12.01.2022 21:07 Відповісти
Так им и надо, отвратительный сервис
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13.01.2022 10:00 Відповісти
 
 