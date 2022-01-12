Патрульні, дільничні, поліція особливого призначення: Клименко розповів, кому з правоохоронців підвищать зарплату в січні

В Нацполіції не платять 13-ту зарплату, оскільки це не передбачено бюджетом.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліці Ігор Клименко.

Він заявив, що в поліції повністю розрахувалися зі звільненими, а близько 5% віддали на виплату, яка стосується соціально-побутових питань.

Відповідаючи на питання, які підрозділи отримають підвищення в січні, Клименко сказав: "Патрульна, поліція особливого призначення, дільничні, підрозділи, які відповідають за взаємодію з громадами, а також ті, які протидіють домашньому насильству, ювенальна превенція, поліція діалогу, конвойна служба, вибухотехнічна, кінологічна, співробітники ІТТ отримують зростання на 10%".

Водночас, слідчим, дізнавачам, оперативникам територіальних підрозділів виплатять з січня по плюс 5%, а в лютому вони отримають ще додатково 5%.

"Таким чином ми вийдемо і для цих категорій співробітників на підвищення 10%. Нам довелося розділити підвищення для цих категорій у два етапи, оскільки в їхньому штаті багато людей. Ми б "витягнули" підвищення в 10% лише для однієї з цих категорій. Але вирішили, що це буде несправедливо, тому й розтягнули підвищення їм на два місця", - пояснив Клименко.

Інтерв'ю з Ігорем Клименком для Цензор.НЕТ читайте тут.

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