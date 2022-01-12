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Новини
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Патрульні, дільничні, поліція особливого призначення: Клименко розповів, кому з правоохоронців підвищать зарплату в січні

Патрульні, дільничні, поліція особливого призначення: Клименко розповів, кому з правоохоронців підвищать зарплату в січні

В Нацполіції не платять 13-ту зарплату, оскільки це не передбачено бюджетом.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліці Ігор Клименко.

Він заявив, що в поліції повністю розрахувалися зі звільненими, а близько 5% віддали на виплату, яка стосується соціально-побутових питань.

Відповідаючи на питання, які підрозділи отримають підвищення в січні, Клименко сказав: "Патрульна, поліція особливого призначення, дільничні, підрозділи, які відповідають за взаємодію з громадами, а також ті, які протидіють домашньому насильству, ювенальна превенція, поліція діалогу, конвойна служба, вибухотехнічна, кінологічна, співробітники ІТТ отримують зростання на 10%".

Водночас, слідчим, дізнавачам, оперативникам територіальних підрозділів виплатять з січня по плюс 5%, а в лютому вони отримають ще додатково 5%.

"Таким чином ми вийдемо і для цих категорій співробітників на підвищення 10%. Нам довелося розділити підвищення для цих категорій у два етапи, оскільки в їхньому штаті багато людей. Ми б "витягнули" підвищення в 10% лише для однієї з цих категорій. Але вирішили, що це буде несправедливо, тому й розтягнули підвищення їм на два місця", - пояснив Клименко.

Інтерв'ю з Ігорем Клименком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Також читайте: Минулого року звільнились майже 9,5 тис. поліцейських. Спецназівці йдуть в ДБР чи БЕБ, бо там зарплата в рази більша, - Клименко

Автор: 

Нацполіція (15173) патрульна поліція (1442) зарплата (2242) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+1
Какое повышение ,на МИНИМАЛКУ трутней посадить !!!
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12.01.2022 11:31
+1
Порох повертаеться .....
))))
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12.01.2022 11:33
+1
Скказал тот, кто получил за месяц 150 штук. ЕЕ прежде всего надо повышать тем, кто на передке в окопе сидит, а не тем кто на приусе пенсионеров гоняет.
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12.01.2022 11:34
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Какое повышение ,на МИНИМАЛКУ трутней посадить !!!
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12.01.2022 11:31 Відповісти
Розбіжаться трутні. А як ти покійників ховати будеш, якщо по закону факт смерті повинні засвідчити патрульні поліцейські? І вони виїзджають по декілька разів за добу.
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12.01.2022 11:39 Відповісти
Покойника вынес и закопал ,делов то ..
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12.01.2022 11:50 Відповісти
Порох повертаеться .....
))))
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12.01.2022 11:33 Відповісти
Скказал тот, кто получил за месяц 150 штук. ЕЕ прежде всего надо повышать тем, кто на передке в окопе сидит, а не тем кто на приусе пенсионеров гоняет.
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12.01.2022 11:34 Відповісти
Нужно распустить полицию и отдать власть дружинникам Тогда депутата Трухина можно будет линчевать на месте
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12.01.2022 11:35 Відповісти
Уважаемый Пидлога и сколько раз в месяц, в праздничные, или рабочие дни, в какое время и как долго Вы лично готовы в составе ДНД патрулировать улицы Вашего населенного пункта
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12.01.2022 13:58 Відповісти
Вчера впервые где-то за пол года у себя в частном секторе увидел патрульную машину. Так что они есть, шо их нету - один хрен . Фонари на столбах не работают, дорога раздолбанная... Зачем вообще платить налоги?
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12.01.2022 14:07 Відповісти
не забудьте про чела в гучи на гелике на памперсы терпиле не хватает
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12.01.2022 11:37 Відповісти
13-я зарплата - совковый пережиток.
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12.01.2022 11:37 Відповісти
Педагогам вдруге відмінили підвищення зарплат! "Мусорам" гроші-народу "продуктові талони"!Не забудьте про вдячність "ЗЕбілам"!
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12.01.2022 12:08 Відповісти
Не можу пригадати, коли в останній раз бачив на вулиці патрульного. Мабуть дуже чимось зайняті. Цікаво чим
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12.01.2022 14:06 Відповісти
 
 