За добу від COVID-19 у Києві померли 14 осіб, виявлено 1 151 новий випадок захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1 151 хворого на коронавірус. 14 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1151 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. 14 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8328 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 340 975", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 640 жінок віком від 18 до 93 років та 558 чоловіків віком від 18 до 89 років. А також 24 дівчинки від 6 місяців до 17 років і 29 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед тих, хто померли: 8 жінок від 66 до 86 років і 6 чоловіків від 37 до 70 років.

До лікарень столиці госпіталізували 85 хворих на коронавірус та 28 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 2299 людей. Загалом коронавірус подолали 321 784 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 163, у Дніпровському — 157 та в Шевченківському районі — 154 випадки", – зазначив Віталій Кличко.