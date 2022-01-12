Заступник керівника ОП Шурма планує із січня розпочати регулярні зустрічі з представниками бізнесу
Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма планує з січня розпочати регулярні зустрічі з бізнесом, зокрема із представниками окремих індустрій.
Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Я прихильник секторальних зустрічей. Думаю, із січня розпочнемо практику зустрічей із представниками індустрій окремо, щоб на них не лише основні гравці ринку були присутні, а й, можливо, стартапи", – сказав він в.
Водночас Шурма вже провів зустрічі з представниками п'яти індустрій, а також із Американською торговельною палатою, де бізнес порушив близько 15 питань.
"Деякі – системні, потребують тривалих системних змін. За деякими ми вже вирішили проблеми. На другу половину січня заплановано зустріч із Європейською Бізнес Асоціацією", – зазначив заступник глави Офісу президента.
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Вот с ними может и будет встречаться, не покладая рук
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І хто взагалі цей заступник завгоспа, мабуть знову якийсь "смотрящій"?
встречзаносов бабла. Думаю, с января начнем практику встречзаносов бабла с представителями индустрий отдельно, чтобы на них не только основные игроки рынка присутствовали, но и, возможно, стартапыконтрабандисты", - сказал он.
может, его за вмешательство в не свое дело надо в сизо, а потом суд и за решетку?