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Призначення Сухачова директором ДБР - неконституційне. У Зеленського немає такого права згідно зі статтею 106 КУ, - Лємєнов

Призначення Сухачова директором ДБР - неконституційне. У Зеленського немає такого права згідно зі статтею 106 КУ, - Лємєнов

Призначення Олексія Сухачова директором ДБР - неконституційне, а сам конкурс з відбору керівника відбувся із суттєвими недоліками.

Про це пише у фейсбуці засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Update по ситуації в ДБР: початок 2022 року. 30 грудня конкурсна комісія, що контрольована персонально заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим, швиденько обрала на (недо)конкурсі Олексія Сухачова. Конкурентами останньому були двоє його підлеглих. Цирк, просто цирк", - зазначає він.

Він також зупиняється на тому, чому обрали Сухачова, як ключового кандидата?

"Бо саме через ДБР "доганяють" експрезидента Порошенка, вручили підозру, будуть намагатися затримати після прильоту 17 січня", - пише Лємєнов.

Він також нагадує, що відразу - 31 грудня - Сухачова швиденько призначають указом президента України.

"До слова, це неконституційний крок, бо такого права у гаранта Конституції у статті 106 Основного Закону НЕМАЄ. А профільний закон мав би дублювати те, що є і чого "немає" в Конституції України", - запевняє адвокат. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Сухачова директором ДБР

"Проте, тут з'являється ще один нюанс, але нехай він нікого не вводить в оману. Пояснюю - на сайті ДБР опубліковано новину про те, що в Окружному адміністративному суді міста Києва перебуває справа № 640/6727/20 за позовом пана Скупінського до Бюро про визнання протиправним та скасування наказу ДБР від 24.01.2020 №22, яким затверджено Порядок проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників ДБР", - продовжує далі він.

За його словами, йдеться не про документ стосовно відбору керівника (Регламент комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань), а про "внутрішнє" положення відбору співробітників.

"Сподіваюсь, ніхто не напише, що "таким чином вирішили закріпити призначення Сухачова". Вони хоч гопки можуть стрибати, але (недо)конкурс має суттєві недоліки, а саме призначення на посаду Сухачова - неконституційне", - резюмував він.

Призначення Сухачова директором ДБР - неконституційне. У Зеленського немає такого права згідно зі статтею 106 КУ, - Лємєнов 01

Автор: 

призначення (2287) ДБР (3494) Лємєнов Олександр (51) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+14
преЗедент зеленський подякував лохам, які дали йому та його монобільшості безкарно випорожнюватись на закони України.

"Дякую, дуже дякую!": Зеленський подякував всім з нагоди міжнародного дня "дякую".
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12.01.2022 12:09
+11
якщо воно не знає Конституції, то як може виконувати її вимоги?
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12.01.2022 12:11
+10
Клован же абещаль уйти в отставку,когда нарушит закон? Ведь так,зебильё?
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12.01.2022 12:42
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А чого ви очікували від шмаркли ?
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12.01.2022 12:05 Відповісти
Ну немає у Осла такого права...і шо? Ваші дії? Напишіть в Спортлото, яке розташоване в Вашингтоні.
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12.01.2022 12:06 Відповісти
З подібними "призначеннями" можна назвати ДБР так: "Дайош Бєні ресурси!"
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12.01.2022 12:07 Відповісти
ДЕБИЛЫ БАНДИТЫ РАЗБОЙНИКИ (ДБР)
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12.01.2022 12:59 Відповісти
преЗедент зеленський подякував лохам, які дали йому та його монобільшості безкарно випорожнюватись на закони України.

"Дякую, дуже дякую!": Зеленський подякував всім з нагоди міжнародного дня "дякую".
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12.01.2022 12:09 Відповісти
якщо воно не знає Конституції, то як може виконувати її вимоги?
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12.01.2022 12:11 Відповісти
Насколько же они слабы интелектуально, если так подставляются. Любое нарушение закона сойдет с рук только пока они у власти. А дальше за каждую неправильную запятую ответят. Опыт предыдущих президентов их ничему не научил. Поэтому долго придется зеленому петуху кукарекать на зоне.
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12.01.2022 12:18 Відповісти
Та преЗедент не мог не назначить такого крутого пацана, шо носит одноименный бренд
"Zilli" !
Подмазал так подмазал Су(х)ачёв.....
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12.01.2022 12:18 Відповісти
17 января все ближе и ближе, расти, расти любовь народа...
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12.01.2022 12:23 Відповісти
Клован же абещаль уйти в отставку,когда нарушит закон? Ведь так,зебильё?
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12.01.2022 12:42 Відповісти
він багато чого робить, за що колись відсидить (сподіваюсь). Але питання в іншому - що з цим робити? як протидіяти сьогодні? бо воно доруйнує усе, що хоч якось тримається
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12.01.2022 13:07 Відповісти
Як писав напередодні у "https://www.facebook.com/o.lemenov Фейсьуці " експерт антикорупційної групи "Реанімаційного пакету реформ" Олександр Лємєнов, про обрання Труби говорили ще за два дні до оголошення цього факту. За його словами, першим заступником (по слідству) стане Ольга Варченко.

За його словами, "колишні топ-претенденти https://novynarnia.com/2017/11/15/kogo-zavtra-oberut-golovoyu-dbr-19-kandidativ-2-favoriti/ головний військовий прокурор Анатолій Матіос і помічник президента Олексій Горащенков - пролітають повз посади в ДБР".

"Анатолій Васильович не очолить ДБР через свою непередбачуваність та складні стосунки з командою президента. Близький до Порошенка Горащенков https://novynarnia.com/2017/11/14/skandal-spivrobitnitsya-nazk-povidomila-pro-koruptsiyu-v-agentstvi/ до позавчорашнього скандалу вважався на 90% переможцем конкурсу. Але заява Ганни Соломатіної про те, що саме Олексій Миколайович є "смотрящім" від адміністрації президента за НАЗК, зруйнувало всю узгоджену від БПП та НФ конструкцію", - написав Лємєнов.

Такі результати він оцінив як поділ посад між Блоком Порошенка і "Народним фронтом"...

Як відомо, Державне бюро розслідувань мало почати працювати ще з 1 березня 2016 року. Проте фактично ця правоохоронна структура ще не сформована. Директора ДБР призначає на посаду президент за поданням голови уряду, який, своєю чергою, отримує подання від конкурсної комісії.

За висновками експертів, є ознаки того, що ДБР, замість незалежної інстанції, http://novynarnia.com/2016/12/05/nayyem-potribno-pereshkoditi-stvorennyu-derzhbyuro-rozsliduvan-pidkontrolnogo-komandi-prezidenta/?aid=13P92Y.wghot може стати ручним органом президента Петра Порошенка та його адміністрації.
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12.01.2022 14:42 Відповісти
Це нагадування про "обрання" Труби на керівника ДБР
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12.01.2022 14:44 Відповісти
 
 