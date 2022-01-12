Призначення Сухачова директором ДБР - неконституційне. У Зеленського немає такого права згідно зі статтею 106 КУ, - Лємєнов

Призначення Олексія Сухачова директором ДБР - неконституційне, а сам конкурс з відбору керівника відбувся із суттєвими недоліками.

Про це пише у фейсбуці засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Update по ситуації в ДБР: початок 2022 року. 30 грудня конкурсна комісія, що контрольована персонально заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим, швиденько обрала на (недо)конкурсі Олексія Сухачова. Конкурентами останньому були двоє його підлеглих. Цирк, просто цирк", - зазначає він.

Він також зупиняється на тому, чому обрали Сухачова, як ключового кандидата?

"Бо саме через ДБР "доганяють" експрезидента Порошенка, вручили підозру, будуть намагатися затримати після прильоту 17 січня", - пише Лємєнов.

Він також нагадує, що відразу - 31 грудня - Сухачова швиденько призначають указом президента України.

"До слова, це неконституційний крок, бо такого права у гаранта Конституції у статті 106 Основного Закону НЕМАЄ. А профільний закон мав би дублювати те, що є і чого "немає" в Конституції України", - запевняє адвокат.

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"Проте, тут з'являється ще один нюанс, але нехай він нікого не вводить в оману. Пояснюю - на сайті ДБР опубліковано новину про те, що в Окружному адміністративному суді міста Києва перебуває справа № 640/6727/20 за позовом пана Скупінського до Бюро про визнання протиправним та скасування наказу ДБР від 24.01.2020 №22, яким затверджено Порядок проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників ДБР", - продовжує далі він.

За його словами, йдеться не про документ стосовно відбору керівника (Регламент комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань), а про "внутрішнє" положення відбору співробітників.

"Сподіваюсь, ніхто не напише, що "таким чином вирішили закріпити призначення Сухачова". Вони хоч гопки можуть стрибати, але (недо)конкурс має суттєві недоліки, а саме призначення на посаду Сухачова - неконституційне", - резюмував він.