Сьогодні визначаться подальші кроки НАТО щодо Росії, - посол Польщі в Альянсі Шатковський

Посол Польщі в НАТО та колишній заступник міністра оборони Томаш Шатковський упевнений, що сьогоднішнє засідання ради Росія-НАТО стане вирішальним для визначення політики Альянсу щодо Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав агентству PAP.

Посол сказав, що перебіг зустрічі визначить не лише подальші рішення всередині НАТО, а й "позначиться на порядку денному головування Польщі в ОБСЄ".

Шатковський вважає, що необхідність зустрічі продиктована "пошуками діалогу там, де його вимагає здоровий глузд" – у сфері прозорості військових операцій, виконання угод щодо роззброєння та заходів щодо зміцнення довіри.

При цьому він наголошує, що переговори між Росією та НАТО "не повинні стати підставою чи приводом для того, щоб ставити під сумнів основи політики НАТО чи знижувати статус окремих членів Альянсу".

Посол зазначає, що "деескалації з боку Росії поки що не видно", і що концентрація російських військ біля кордонів України продовжується.

"Проте ми чуємо зміну позиції: Росія декларує, що прогрес у переговорах можливий", – вважає він.

"Побачимо, що стоїть за цими заявами", – сказав Шатковський.

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У квітні 2016 року Шатковський (тоді заступник міністра оборони Польщі) сказав в інтерв'ю Reuters, що НАТО має вести з Кремлем діалог з позиції сили, оскільки "Москва вибудовує свої відносини із Заходом на кшталт тих, що були за часів холодної війни".