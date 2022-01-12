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Новини Оборона
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Слідча ДБР Богатюк потрапила до бази "Миротворця" за "знищення каналу поставок клістронів для систем ППО"

Слідча ДБР Богатюк потрапила до бази

Незважаючи на ймовірно заподіяну шкоду оброноздатності України, яка призвела до важких наслідків, ця слідча досі працює в ДБР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Миротворець".

"1 липня 2020 року  у кількох зенітних ракетних бригадах ЗСУ, під Києвом та біля Криму, якраз за кілька днів до початку широкомасштабних навчань російського агресора в окупованому ним Криму, слідчі вилучили ключові елементи систем ППО та відповідну документацію до зенітно-ракетних комплексів", - розповідають в "Миротворці".

Зазначається, що слідчі достеменно знали, що придбання клістронів було результатом вдалої спецоперації українських спецслужб, і придбати їх було неможливо ні у який спосіб, крім як із залученням розвідувальних органів, оскільки українські системи ППО в основному ще радянських часів і виробником запчастин для них є російський агресор.

"В результаті дій слідчих ДБР були "засвічені" номери електронних пристроїв, що дозволило ФСБ російського агресора досить швидко вирахувати та заарештувати задіяну у постачанні клістронів в Україну агентурну мережу наших спецслужб. Канал отримання клістронів для наших систем ППО був знищений діями ДБР", - йдеться в повідомленні.

Однак, пише "Миротворець", після розголосу інформації про дії ДБР клістрони було повернуто до військових частин. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про вилучення клістронів у бригадах ППО: Час відкривати справу про зраду керівників військової контррозвідки СБУ та Хмельницького управління ДБР

"Що дивне в цій історії: ви не знайдете інформації про тих, хто саме брав участь у вилученні клістронів з військових частин. Матеріали закриті за сьома замками. І це зайвий раз підтверджує, що справа нечиста і від виконавців тхне. Разом з тим наші дослідники знайшли слідчу ДБР, яка замутила все це на Хмельниччині. Тепер вона у Чистилищі. ... До речі, незважаючи на заподіяну шкоду оброноздатності України, яка призвела до важких наслідків, ця слідча досі працює в ДБР", - підсумували в "Миротворці".

Слідча ДБР Богатюк потрапила до бази Миротворця за знищення каналу поставок клістронів для систем ППО 01

За даними ресурсу мова йде про Оксану Богатюк.

Як повідомлялося раніше, 2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітно-ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.

Також в ДБР повідомили, що проводиться розслідування за фактом перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ.

В інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник генпрокурора Максим Якубовський заявив, що справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину.

Читайте: СБУ та Офіс генпрокурора знищують канали поставок клістронів для України з РФ, які напрацьовувалися роками, - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

оборона (4781) слідчий (87) ДБР (3494)


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Топ коментарі
+38
А повинна була б вже давно потрапити до Лук'янівського СІЗО.
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12.01.2022 12:11
+32
Все правильно делают. Если пока нет легальной возможности вычистить гнид, то нужно хотя бы записать их "подвиги".
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12.01.2022 12:11
+22
Коли вороги і в Кремлі, і на Банковій в Києві.

"В результаті дій слідчих ДБР були "засвічені" номери електронних пристроїв, що дозволило ФСБ російського агресора досить швидко вирахувати та заарештувати задіяну у постачанні клістронів в Україну агентурну мережу наших спецслужб. Канал отримання клістронів для наших систем ППО був знищений діями ДБР", - йдеться в повідомленні.

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12.01.2022 12:12
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12.01.2022 12:07 Відповісти
А толку ? Рыба гниет с головы ! ЗеИУДУ под трибунал ! "СЛУГИ НАРИДА "- ВРАГИ НАРОДА Украины !
!
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12.01.2022 12:26 Відповісти
толк есть всегда.курочка по зернышку.надо не только слуг искоренять,но и пособников.
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12.01.2022 12:29 Відповісти
А повинна була б вже давно потрапити до Лук'янівського СІЗО.
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12.01.2022 12:11 Відповісти
а президент сливающий спецоперацию разведки не должен распрощаться с карьерой политика и чалится на нарах ? рыба с головы завонялась , протухла и разложилась
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12.01.2022 12:35 Відповісти
это не рыба гниет с головы - это у население которое на голубом глазу избирает это говно в президенты - крыша поехала от интеллектуальной деградации
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12.01.2022 13:14 Відповісти
Все правильно делают. Если пока нет легальной возможности вычистить гнид, то нужно хотя бы записать их "подвиги".
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12.01.2022 12:11 Відповісти
Коли вороги і в Кремлі, і на Банковій в Києві.

"В результаті дій слідчих ДБР були "засвічені" номери електронних пристроїв, що дозволило ФСБ російського агресора досить швидко вирахувати та заарештувати задіяну у постачанні клістронів в Україну агентурну мережу наших спецслужб. Канал отримання клістронів для наших систем ППО був знищений діями ДБР", - йдеться в повідомленні.

Джерело:
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12.01.2022 12:12 Відповісти
Новій владі доведеться старанно і ретельно вичищати ці конюшні всіх гілок влади від зрадників, агентів і дурнів, бо там їх на легіон вистачить.
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12.01.2022 12:16 Відповісти
Если не будет СЛИШКОМ ПОЗДНО ,как Казахстане и Белоруссии ! Забыли о "10-ти шагах "зе УБЛЮДКОВ к капитуляции , "линии разграничения в головах"……
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12.01.2022 14:14 Відповісти
ДБР повністю працює на россссію, та вони того навіть не приховують. Побачимо, як будуть драпати на історічєскую родіну.
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12.01.2022 12:17 Відповісти
Вангую, в скором времени значительный рост цен на недвижимость в Ростове.
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12.01.2022 23:48 Відповісти
Причем тут Зеленский?😄
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12.01.2022 12:18 Відповісти
Дурень! Да потому,что не снял з должности директора ДБР ******** и Генпрокуроршу венедиктову как вредителей интересов страни!Или он уже не гарант Конституции и верховний главнокомандующий!
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12.01.2022 12:55 Відповісти
слухай горобець кацапський....ти повний даун?....хоча й так зрозуміло....генетика зебілів й кацапів така.
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12.01.2022 13:01 Відповісти
Это был сорказм,ты не понял.
Дружественный огонь с твоей стороны.
ЗЕнаркомана на дух непереношу.
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12.01.2022 13:47 Відповісти
ЗАВЖДИ став картинку, щоб тебе зрозуміли
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12.01.2022 14:52 Відповісти
95 года рождения и уже тварь. Только расстрел.
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12.01.2022 12:19 Відповісти
Девочку ктото подсадил,вверх по карьерной леснице.Завербована значит.
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12.01.2022 12:45 Відповісти
Скорее просто сосна корабельная.
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12.01.2022 13:40 Відповісти
ОПе нужны такие следователи, на которых имеется компромат......они выполнят любое незаконное указание, если понадобится...
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12.01.2022 12:20 Відповісти
Вот спрашивается у Порошенко, шо прежде чем допустить таких как клоун к президентским гонкам , почему не было проверки по поводу офшоров, уклонения от налогов и от службы в Армии?
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12.01.2022 12:22 Відповісти
ЗЫ... Блин, горелый. Да в аудиенции к Королеве Англии будет отказано даже если вы были оштрафованы единожд, а хоть и лет 30 назад, за неправильную парковку. А здесь для отребья путь в президенты открыт.
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12.01.2022 12:26 Відповісти
клоун для таких как порошенко абсолютно безвреден , а для таких как беня ещё и полезен ...вот и втюхали народу дурачка-физкультурника
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12.01.2022 12:28 Відповісти
Я боюсь, шо дурачку отводилась техническая сторона медали, оттянуть голоса от основных претендентов... Но благодаря "мудрому" электорату, основные игроки распыляли голоса вокруг никчемы...
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12.01.2022 12:33 Відповісти
голосовали по принципу- абы не петро ... так что если бы там был не клоун а стриптизёр , то проголосовали бы и за него
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12.01.2022 12:38 Відповісти
а я тогда у дураков спрашивал, которые предвыборно тянули массу за то, шо мол лучше клоун(незапятнаный) чем ЯПорошенко, типо, вот у вас на "кутку" есть какой-то общепризнанный местными шутник-весельчак. Говорили , шо есть. Я у них спрашиваю, мол слабо ему отдать ключи от своей хаты, своего хозяйства, доверить ему свою банковскую карту. Отвечают , шо никогда не доверят такому свое хозяйство... Спрашиваю, а почему же клоуну доверяете хозяйство целой страны. Они тупо мычат, мол , нада. Самое главное сейчас обливают дерьмом бубочку, не хотят больше видеть в президентах. Подкалываю, мол, дык, зачем было за никчему-тупня голосовать. Отвечают: " Да, голосовали!" - типо, нада.
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12.01.2022 12:49 Відповісти
....а зебілам та другим дебілам й втюхувати не потрібно було....свій зебіл свого зебіла баче здалеку
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12.01.2022 13:02 Відповісти
А Ви кажете, чому американці не дають нам "Патріоти"? Та вони знають, що приїде ДБР і познімає клістрони. І нема гарантії, що парочку не відвезуть в Москву. Ну так, пасматрєть, какіє ані, амєріканскіє.
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12.01.2022 12:23 Відповісти
Этот список должен возглавлять буба криворогий, вся ОПа и монобильшисть, как враги Украины.
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12.01.2022 12:25 Відповісти
Расстрелять суку!
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12.01.2022 12:26 Відповісти
Для начала , на камеру чистосердечно поизвиняться.
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12.01.2022 12:29 Відповісти
А "бігус" за розсекречення каналу постачання запчастин до геліокоптерів колись відповідатиме?
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12.01.2022 12:27 Відповісти
Бигус продолжит свою кремелвскую деятельность через родственников он что один такой ?
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12.01.2022 13:22 Відповісти
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12.01.2022 13:58 Відповісти
вот поэтому нужен Украине Президент Порошенко П.А.
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12.01.2022 12:28 Відповісти
Я бы тебе сказал куда засунуть этого вора в особо крупных размерах.
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12.01.2022 13:51 Відповісти
Дебіли невиліковні.
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12.01.2022 13:59 Відповісти
В гбр работают одни отбросы. Соорудили конторку "рога и копыта".
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12.01.2022 12:29 Відповісти
А пороха добавил ?
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12.01.2022 12:30 Відповісти
порох вам кацапам добавит на орехи
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12.01.2022 13:22 Відповісти
В Испании твой сыкуг орехи грызет
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12.01.2022 14:04 Відповісти
точно в іспанії???
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12.01.2022 18:49 Відповісти
Не сцы. И хорька повесим
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12.01.2022 14:04 Відповісти
24-я шкура следователь ГБР замутила сама? Та не, так не бывает
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12.01.2022 12:35 Відповісти
Йозеф Кнехт


@jozefkneht1

·
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1481024970939637768 12 ч



Нуланд: росія планує дестабілізувати Україну зсередини. Риторичні питання: чиїми руками зараз здійснюється дестабілізація ситуації в країні? Хто намагається посадити до в'язниці лідера опозиції? І головне питання з ким ця тварина узгодила план дій?

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12.01.2022 12:35 Відповісти
Нафіга українському народу потрібне це антиукраїнське лігво ДБР. Яке переслідує усі проукраїнські сили. І відмазує продажних ЗЕбілів капітулянтів та зелених бандитів. При цьому прожираючи величезні кошти платників податків. . ..Так і ще гірше за ворога такого як вони для України фашистському кремлю просто не знайти
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12.01.2022 12:40 Відповісти
Запам'ятайте того керівника того "зеленопліснявого" - *******!Корень слова - ****!Як влучно!Сучий слуга Зеленського!Та хіба той клоун цар?Невже воно думає далі всидіти в креслі!Він - ганьба держави!
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12.01.2022 12:47 Відповісти
******* ? з такими прiзвиськами народжуються лише на паРашi. мабуть рюзьге.
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12.01.2022 14:52 Відповісти
Девке 25 лет, а она уже не путает клистрон с клитором. Или путает ? Насколько помню, она еще и местный суд пошла за разрешением "изымать". А как там допуск к секретным документам, особенно у судьи. В ВАСУ не все судьи имеют допуск, а тут в Хмельницком два должностных лица лихо демонтируют боевую технику. И ухвалу опубликовали в открытом доступе с номерами изделий. Тот же Шевченко потом пояснял, что Юстасы в СБУ перепродали ВСУ те же клистроны, но вдвое дороже. Такая же история, когда одна из бигусов в 2018 прямо вымогала подтверждения, что мосты для БТР были украдены в Кургане РФ и завезены контрабандой в Украину. Все просто. ФСБ знало о каналах поставки, но не было подтверждения о наличии украденного. Проплатили и узнали в открытом доступе, что такое таки да было. И по быстрячку всех своих посадили. А лихоимцам из ДБР вынесли благодарность и денежные премии.
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12.01.2022 12:41 Відповісти
Подумали маленько, поразмыслили хорошенько,
Арестовали имущество олигарха Порошенко
Ну там заводы, пароходы, вокзалы и спортзалы,
Не забыв конечно арестовать уже проданные телеканалы.

Ребята, это полумеры в борьбе с оппозиционером!
Для создания праздничной атмосферы
И для чистоты эксперимента
Надо срочно арестовать активы Порошенко-президента.

Не надо ограничиваться счетами и сбережениями,
Надо арестовывать Порошенко достижения!
Скорее провести спланированную акцию
И наложить арест на дерусификацию,

Потом арестовать восстановленную армию
С новой формой, питания реформой, с джавелинами и казармами,
Экономический рост арестовать, и без задержки
Не забыть арестовать международную поддержку.

Если в голове перегорели совсем клеммы,
Арестовать нужно очищение банковской системы.
И вот ещё идея, меня послушай
Арестовать надо бы томос, и термос на всякий случай

Показать, что вы принципиальны, духом сильны:
Наложить арест на слезание с российской газовой иглы.
И чтобы доказать, что вы совсем там *******,
Арестовать можно немедленно стремление в ЕС и НАТО.

И вот когда аресты эти будут произведены,
Настанет заключительный акт большой игры.
Россия завоюет нас за несколько часов,
И можно будет спокойно снимать себе «Сватов»! © Завгородний
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12.01.2022 12:49 Відповісти
ТОЙ, ХТО МiЗКИ НЕ ВМИКАЕ,
 Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.

Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
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12.01.2022 13:01 Відповісти
Де ж "кроти"?)
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12.01.2022 12:50 Відповісти
думаю курва еще и награду получила от своих кураторов в фсб и нетонкую пачку зелени..., жаль, нет у нас в стране сбу нормальной, а есть только разжиревшая от дурных бабок контора, которая вмиг перекрасится, если что...
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12.01.2022 12:51 Відповісти
Безнаказанность такой дуры дает им уверенность и далее быковать не думая о пользе стране а лишь бы самой пропиариться. Суку на нары и придать огласке чтобы и другим неповадно... но при этой власти возможно ли??!! Круговая порука замнет... увы
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12.01.2022 12:58 Відповісти
зебіли й клоуни у влади....онучі кацапські
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12.01.2022 13:05 Відповісти
В цій справі нема ніяких помилок: ЗЕлики виконали команду путлера і розкрили надсекретну мережу постачання нам клістронів. Пряма зрада держави Україна. Розберемося.
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12.01.2022 13:05 Відповісти
Скорее всего а вернее точно она шпионка эрэфийцев раз такое сделала не согласовав с ГРУ
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12.01.2022 13:49 Відповісти
За нікчемність Єврейтора Головнокомандувача ЗЕ, який:
-жодного дня не працював в державних структурах і тричі уклонявся від призову в ЗСУ,
-допоміг ФСБ викрити канали поставки клістронів (
https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-osudili-ukraintsa-popytku-kontrabandy-1627909142.html
),
-повернув головного свідка авіакатастрофи Цемаха Росії,
- в ОП без жодних вимог до виконання доступу до секретних ДЕРЖАВНИХ таємниць, влаштував шлюху з Кварталу 95,за допомогої якої була провалена операція з вагнерівцями,
ЖИТТЯМ, В'ЯЗНИЦЯМИ і СЛУЖБОВИМИ ПОСАДАМИ розплачуються дійсні Герої України.
Ось ціна діяльності Клоуна. І це дійсно "заслуги ЗЕ перед ОТЕЧЕСТВОМ", ,які тягнуть вже на звання Героя Росії. Міністр оборони ЗСУ часів ЗЕка був удостоєний такої нагороди за розвал збройних сил України. ЗЕ буде першим Голонокомандуючим в цій "алеї слави" за "повернення України в "РУССКИЙ МИР""
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12.01.2022 13:51 Відповісти
Так з цими портновськими гнидами!
А дебіли зараз заверищать, що туди почали всіх, хто проти Петра вносити...
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12.01.2022 13:51 Відповісти
Послужливий зЕлох, небезпечніший за ворога!
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12.01.2022 14:05 Відповісти
Ослаблєніє ПВО таваріщ Путєн счітаєт важнєйшей задачей 5 колони
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12.01.2022 14:05 Відповісти
С клистронами история мутная , там проходили большие суммьі наличкой , причем , неизвестно , привезли ли их из России , либо скоммуниздили с украинских складов или гаражньіх заначек прапоров . А "утечка" номеров из материалов следствия ДБР гораздо менее вероятна , чем от обслуги РЛС . Контрразведка СБУ должна разобраться , имхо .
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12.01.2022 14:15 Відповісти
тобто "гдєвашидаказатєльства".... очікувана реакція зедебіла
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12.01.2022 18:54 Відповісти
ось так i з Свинарчуками... а весь гвалт, що був- це спецоперацiя паРашi та її холуїв ЗеЧма

його кураторiв та оточення, на що купились придурки-ЗеБiли.
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12.01.2022 14:50 Відповісти
хотіла прислужитися Зе,а тепер буде мати шлейф з кримінальною перспективою..
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12.01.2022 14:52 Відповісти
Там був ще Генпрокурор Юра, який зняв клістрони з усіх р-локаторів ППО країни, які перебували на бойовому чергуванні на півроку для перевірки. Це було в розпал війни.
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12.01.2022 15:40 Відповісти
зедебілізм невиліковний.....
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12.01.2022 18:55 Відповісти
Якщо шкода заподіяна, а вона точно заподіяна і слідчий навмисно, чи що дурепа діяла на користь ворога - то де справа? Їто їй давав вказівку цим займатися? Сама вона точно навіть не знає, що це таке і для чого це використовується. А вказівка буда з ОП, а там одні ті, що під кулями вмирали в ДАП, Пісках, Іловайску, чи ті що ховалися? Звичайно там ті, що ніколи не служили і вороги України- малороси. То справа буде?
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12.01.2022 16:13 Відповісти
 
 