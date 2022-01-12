Слідча ДБР Богатюк потрапила до бази "Миротворця" за "знищення каналу поставок клістронів для систем ППО"
Незважаючи на ймовірно заподіяну шкоду оброноздатності України, яка призвела до важких наслідків, ця слідча досі працює в ДБР.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Миротворець".
"1 липня 2020 року у кількох зенітних ракетних бригадах ЗСУ, під Києвом та біля Криму, якраз за кілька днів до початку широкомасштабних навчань російського агресора в окупованому ним Криму, слідчі вилучили ключові елементи систем ППО та відповідну документацію до зенітно-ракетних комплексів", - розповідають в "Миротворці".
Зазначається, що слідчі достеменно знали, що придбання клістронів було результатом вдалої спецоперації українських спецслужб, і придбати їх було неможливо ні у який спосіб, крім як із залученням розвідувальних органів, оскільки українські системи ППО в основному ще радянських часів і виробником запчастин для них є російський агресор.
"В результаті дій слідчих ДБР були "засвічені" номери електронних пристроїв, що дозволило ФСБ російського агресора досить швидко вирахувати та заарештувати задіяну у постачанні клістронів в Україну агентурну мережу наших спецслужб. Канал отримання клістронів для наших систем ППО був знищений діями ДБР", - йдеться в повідомленні.
Однак, пише "Миротворець", після розголосу інформації про дії ДБР клістрони було повернуто до військових частин.
"Що дивне в цій історії: ви не знайдете інформації про тих, хто саме брав участь у вилученні клістронів з військових частин. Матеріали закриті за сьома замками. І це зайвий раз підтверджує, що справа нечиста і від виконавців тхне. Разом з тим наші дослідники знайшли слідчу ДБР, яка замутила все це на Хмельниччині. Тепер вона у Чистилищі. ... До речі, незважаючи на заподіяну шкоду оброноздатності України, яка призвела до важких наслідків, ця слідча досі працює в ДБР", - підсумували в "Миротворці".
За даними ресурсу мова йде про Оксану Богатюк.
Як повідомлялося раніше, 2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітно-ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.
Також в ДБР повідомили, що проводиться розслідування за фактом перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ.
В інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник генпрокурора Максим Якубовський заявив, що справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину.
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"В результаті дій слідчих ДБР були "засвічені" номери електронних пристроїв, що дозволило ФСБ російського агресора досить швидко вирахувати та заарештувати задіяну у постачанні клістронів в Україну агентурну мережу наших спецслужб. Канал отримання клістронів для наших систем ППО був знищений діями ДБР", - йдеться в повідомленні.
Джерело:
Дружественный огонь с твоей стороны.
ЗЕнаркомана на дух непереношу.
@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1481024970939637768 12 ч
Нуланд: росія планує дестабілізувати Україну зсередини. Риторичні питання: чиїми руками зараз здійснюється дестабілізація ситуації в країні? Хто намагається посадити до в'язниці лідера опозиції? І головне питання з ким ця тварина узгодила план дій?
Арестовали имущество олигарха Порошенко
Ну там заводы, пароходы, вокзалы и спортзалы,
Не забыв конечно арестовать уже проданные телеканалы.
Ребята, это полумеры в борьбе с оппозиционером!
Для создания праздничной атмосферы
И для чистоты эксперимента
Надо срочно арестовать активы Порошенко-президента.
Не надо ограничиваться счетами и сбережениями,
Надо арестовывать Порошенко достижения!
Скорее провести спланированную акцию
И наложить арест на дерусификацию,
Потом арестовать восстановленную армию
С новой формой, питания реформой, с джавелинами и казармами,
Экономический рост арестовать, и без задержки
Не забыть арестовать международную поддержку.
Если в голове перегорели совсем клеммы,
Арестовать нужно очищение банковской системы.
И вот ещё идея, меня послушай
Арестовать надо бы томос, и термос на всякий случай
Показать, что вы принципиальны, духом сильны:
Наложить арест на слезание с российской газовой иглы.
И чтобы доказать, что вы совсем там *******,
Арестовать можно немедленно стремление в ЕС и НАТО.
И вот когда аресты эти будут произведены,
Настанет заключительный акт большой игры.
Россия завоюет нас за несколько часов,
И можно будет спокойно снимать себе «Сватов»! © Завгородний
Дурником завжди слие,
Тодi вурка ним ся править,
А чи й клоун в тiм снуе.
Чи народ не розумiе,
Як вiн свiт тим ввесь смiшить?
На весь Космос -срамовисько!
Цим народ себе глумить!
-жодного дня не працював в державних структурах і тричі уклонявся від призову в ЗСУ,
-допоміг ФСБ викрити канали поставки клістронів (
https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-osudili-ukraintsa-popytku-kontrabandy-1627909142.html
),
-повернув головного свідка авіакатастрофи Цемаха Росії,
- в ОП без жодних вимог до виконання доступу до секретних ДЕРЖАВНИХ таємниць, влаштував шлюху з Кварталу 95,за допомогої якої була провалена операція з вагнерівцями,
ЖИТТЯМ, В'ЯЗНИЦЯМИ і СЛУЖБОВИМИ ПОСАДАМИ розплачуються дійсні Герої України.
Ось ціна діяльності Клоуна. І це дійсно "заслуги ЗЕ перед ОТЕЧЕСТВОМ", ,які тягнуть вже на звання Героя Росії. Міністр оборони ЗСУ часів ЗЕка був удостоєний такої нагороди за розвал збройних сил України. ЗЕ буде першим Голонокомандуючим в цій "алеї слави" за "повернення України в "РУССКИЙ МИР""
А дебіли зараз заверищать, що туди почали всіх, хто проти Петра вносити...
його кураторiв та оточення, на що купились придурки-ЗеБiли.